Čtvrtstoletí technologií, lidí a života v šumavském rytmu

Ideální chvíle se ohlédnout, kam jsme došli a kam chceme směřovat dál.
Kořeny vimperské výroby sahají ještě před přelom tisíciletí – na místě dnešního areálu působila pobočka Tesly Hloubětín, která zde zanechala nejen budovy, ale i know-how a poctivý přístup k řemeslu. Právě na těchto základech vyrostl závod, který dnes patří mezi klíčová centra společnosti Rohde & Schwarz.
Z původní výroby měřicích přístrojů se závod postupně rozšířil do dalších oblastí. Dnes se zde vyrábějí komponenty a systémy pro průmysl, telekomunikace i bezpečnostní technologie. Vimperk už dávno není jen „dílnou“, ale plnohodnotným partnerem a tvůrcem řešení, která pomáhají formovat svět kolem nás.
Za každým přístrojem stojí lidé – technici, operátoři, inženýři, specialisté kvality, logistiky i administrativy. Společně tvoříme prostředí, kde se nápady mění v realitu. Kde se pracuje s precizností, ale i radostí z toho, že výsledek má skutečný dopad. Součástí naší práce je i odpovědnost – k lidem, městu i krajině, která nás obklopuje. Investujeme do udržitelných řešení, energetické efektivity a šetrných technologií. Nejen proto, že je to nutné, ale protože je to správné.
Rohde & Schwarz Vimperk zaměstnává tisíc lidí a patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu. Stabilní mzdy, široká nabídka benefitů a férové pracovní prostředí vytvářejí pevné zázemí pro všechny, kteří tu pracují. Závod se navíc dlouhodobě zapojuje do života regionu a podporuje školy, spolky, sport, kulturu i komunitní projekty. Naším mottem je „HI-TECH. HI-LIFE.“ Není to jen slogan, ale filozofie, kterou žijeme každý den. Ráno vývoj špičkové elektroniky, odpoledne procházka po šumavských kopcích – rovnováha mezi výkonem a klidem, mezi prací a životem. Tohle spojení dává našemu příběhu smysl. Děkujeme všem kolegyním, kolegům, partnerům, rodinám i místní komunitě. Bez vás by tenhle příběh neměl smysl. Do dalších pětadvaceti let vstupujeme s jednoduchým přáním: pokračovat v tom, co umíme nejlépe: Žít „HI-TECH. HI-LIFE.“ a měnit nápady ve skutečnost.