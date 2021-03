Čtvrtinu emisí produkuje potravinářství. Jak z toho ven?

Žijeme ve světě přebytku. Dostupné je všechno, vždy a všude. Přijít dnes do obchodu a nenajít tam banány je pro nás nepředstavitelné. Neustálá dostupnost má však značný vliv na životní prostředí. Například při výrobě kila ananasu přepraveného z Ghany do Evropy vzniká více než 900 gramů oxidu uhličitého a než se k nám takový ananas vůbec dostane, urazí více než 5 000 kilometrů. Nemenší problém je i plýtvání jídlem. Průměrný Čech vyhodí ročně okolo 80 kilogramů jídla, což odpovídá hmotnosti dospělého muže.

Každý rok je i kvůli naší rozmařilosti vyprodukováno 42 až 55 miliard tun oxidu uhličitého a toto číslo stále stoupá. Ačkoliv se údaje o množství vypuštěných emisí různí, čísla jsou stále alarmující. O více než čtvrtinu všech emisí se každoročně „zaslouží“ potravinářství – od přípravy půdy, prvotního pěstování nebo chovu přes zpracování až po balení, distribuci a likvidaci zbylého odpadu.

Například největší potravinářský koncern na světě, švýcarské Nestlé přispělo v roce 2018 svou činností ke vzniku až 92 milionů tun emisí skleníkových plynů. Skoro dvě třetiny z tohoto množství přitom pochází ze zemědělství, proto se hlavně na něj společnost hodlá v následujících letech intenzivně zaměřit, a to zejména skrze podporu takzvaného regenerativního zemědělství a zasazení 200 milionů stromů v příštích 10 letech. Garden Gourmet, jedna ze značek Nestlé nabízející vegetariánské a veganské výrobky, má ambice stát se do konce roku 2022 uhlíkově neutrální a samotný koncern se zavázal do roku 2030 snížit své emise na polovinu. Do roku 2050 pak chce dosáhnout nulových čistých emisí.

Společnost Nestlé vysadí do 10 let 200 milionů stromů. | foto: Nestlé

Osud planety však neleží jen v rukou korporátů, ulehčit jí můžeme i my sami. Trendem poslední doby se stávají například bezobalové obchody. Stále větší oblibě se těší také rostlinná strava, jejíž kouzlo začíná každý rok objevovat víc a víc Čechů. Mléčných výrobků nebo masa není třeba se vzdávat úplně, stačí je alespoň jednou za čas vyměnit za nějakou rostlinnou alternativu. Vegetariánské a veganské výrobky jsou dnes dostupné ve většině obchodů a častokrát jsou vzhledově i chuťově k nerozeznání od svého živočišného protějšku. V neposlední řadě můžeme přispět svou troškou do mlýna správnou recyklací obalů, omezením cestování autem či snížením spotřeby vody. Každá troška se počítá.