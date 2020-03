ČTK mimořádně nabízí zprávy o koronaviru přímo široké veřejnosti

Nová služba dostupná na webu či v mobilních telefonech je určena komukoli - zaměstnancům i zaměstnavatelům, veřejné správě, školám i rodičům, hoteliérům nebo dopravcům, sportovním či kulturním manažerům.

Přístup k výběru zpráv o koronaviru poskytuje ČTK za režijní poplatek 242 Kč měsíčně (včetně DPH). ČTK vydává aktuálně na toto téma denně více než 300 zpráv. Zájemci se mohou registrovat na webu ČTK https://www.ctk.cz/korona.

Přihlášení i přístup ke zprávám jsou možné z webu nebo mobilu.

Zpřístupněná část agenturního servisu obsahuje zprávy z domova i ze světa. Zájemci, kteří se zaregistrují, dostanou mj. zprávy o vyhlašovaných opatřeních, o situaci v regionech, hospodářských dopadech, informace z tiskových konferencí ministerstva zdravotnictví a premiéra, novinky z oblasti léčby nemoci atd.

„Nejdůležitější jsou teď přesné a rychlé informace. A ČTK je továrna na informace. Máme jich tu spoustu, o koronaviru přes 300 denně, a dodáváme je B2B do médií,“ uvedla mluvčí ČTK Martina Vašíčková.

„Přemýšleli jsme, jestli bychom je nemohli nabídnout i dalším zájemcům. Personálním referentům, hoteliérům, dopravcům, sportovním nebo kulturním manažerům a každému, kdo chce mít rychlé a seriózní informace o aktuálním vývoji situace. A padlo to na úrodnou půdu. Přesně ti lidé, pro které je to určeno, si to objednávají. Například jeden krajský úřad - šest přístupů pro své referenty a manažery, dále všeobecný lékař, přepravní firma, krajská centrála cestovního ruchu, divadlo, městský úřad, záchranná služba, stanice technické kontroly a další, celkově v nižších stovkách,“ dodala Vašíčková.

Více informací o nové službě a registrace jsou možné na https://www.ctk.cz/korona.