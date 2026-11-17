Mezi adepty, kteří splňují podmínku pracovat maximálně tři roky od ukončení studia v některém z českých sdělovacích prostředků, jsou novináři z veřejnoprávních médií. Český rozhlas přišel se šesti nominacemi, Česká televize se čtyřmi a domovská ČTK s třemi. Soupisku doplňuje šest mladých kolegů ze soukromých médií.
Přímo v Praze působí v médiích 14 juniorních žurnalistů, z regionů jich přijede pět. Podíl audiovizuálních médií vůči primárně online tvorbě činí 10:9, čistě tištěnými médii se nezabývá nikdo z přihlášených.
„Letošní nábor byl například oproti loňsku, kdy jsme čelili převisu poptávky, o něco složitější. Ve veřejnoprávních prostředích je cítit nejistota z budoucího vývoje, u privátních subjektů je zase vidět menší ochota k zaměření se na EU a uvolnění elévů na tři dny, po které kurz trvá,“ konstatuje dramaturg projektu Igor Záruba.
Tréninkový program pro mladé novináře, který vypsal Evropský parlament zkraje roku 2023, se snaží poskytnout mladým lidem v médiích informace a kontakty. Základem každého kurzu je výběr zájemců, kteří splňují podmínku maximálně tříleté činnosti ve sdělovacích prostředcích od ukončení vysokoškolského studia, a zajištění kvalitního programu.
Ten se letos odehraje v prostorách PressCentra ČTK, v sídlech České televize a Českého rozhlasu, na Kavčích horách a Vinohradské třídě. Finále bude hostit objekt evropských institucí na Národní třídě. Poslední detaily toho, co vše pořadatelé pro dny 18. až 20. listopadu připravili, se ladí – jistá je účast řady europoslanců, analytiků a manažerů veřejné i soukromé sféry. Tuto sestavu doplní žurnalisté, kteří se agendě EU věnovali nebo stále věnují.
Autor: Igor Záruba
Zdroj: ČTK Connect