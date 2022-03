Čtenář vyzkoušel český vynález na klouby. Jak to dopadlo?

Takto hodnotí tento nový produkt 62letý Vladislav, který nám zaslal svoji zkušenost:

Dobrý den,

předem bych chtěl poděkovat za váš, nebojím se říct, malý zázrak. Užívám již třetí týden, změny neskutečné, schody nejsou problém…

Já už po požití prvních dvou sáčků jsem rodině říkal, že pokud se budu takto cítit, tak jsem ochotný výživu brát bez přerušení do konce života (je mi 62 roků, bývalý aktivní sportovec s klasickými maléry, meniskus, vazy atd.) a bude mi to stát za to.

Můžete mé hodnocení použít, nemám důvod si vymýšlet. Za mne jste jedničky. Asi to bude tím, že nejsem kůň.

Příští týden si objednám zvýhodněné balení 3+1.

Příjemný den celému vašemu kolektivu.

Vladislav Soukeník, 62 let

Ostefit je český doplněk stravy vyvinutý pro podporu pohybového aparátu. Obsahuje velké množství kolagenu, což je základní stavební hmota pojivových tkání.

V jednom balení Ostefitu najdete 30 sáčků s práškem, které stačí rozpustit ve vodě a vypít.

V každém sáčku je 4 743 mg účinných látek. Běžné kapsle přitom obsahují okolo 500 mg účinných látek.

Účinek Ostefitu se začne projevovat po několika dnech až týdnech.

PRO KOHO JE OSTEFIT VHODNÝ?

„Výhodou Ostefitu je kromě kvalitního složení navíc i jeho chuť. Podle ohlasu pravidelných uživatelů totiž víme, že jeho chuť je na rozdíl od jiných doplňků stravy velmi dobrá,“

Bez vedlejších účinků a bez předpisu.

Vyroben v České republice, řádně ohlášen na ministerstvu.

Skvělá chuť, silný účinek!

Nevyrábíme produkty pro koně, ale pro lidi. OSTEFIT nejen účinkuje, ale také skvěle chutná!

Vysoký obsah kolagenu

Dodejte tělu základní stavební hmotu pojivových tkání.

