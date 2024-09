CSO: špičkový zaměstnavatel se srdcem na správném místě

V současné době zaměstnává 150 vysoce erudovaných pracovníků a vyrábí unikátní komponenty pro nejsofistikovanější průmyslové aplikace. A svých lidí si váží!

Jednatel společnosti CSO Petr Chmelař se senátorem, panem Josefem Bazalou při jeho návštěvě firmy.

Od stroje na kličku k autonomním CNC centrům

V 90. letech, na samotném začátku existence CSO, obsahovalo výrobní vybavení pouze klasické, konvenční stroje, na nichž musel pracovník každý výrobní krok obsluhovat ruční klikou. Na trhu se ale začaly brzy objevovat moderní stroje, jejichž pohyby řídil kód vytvořený počítačem, který byl součástí stroje. Právě proto jsou tyto technologie nazývány jako CNC, computer-numeric-control, tedy počítačově řízené stroje. Společnost se výzvy nezalekla a do CNC a odborníků, kteří je umí ovládat, bez zaváhání investovala.

V roce 1997 skupinu zaměstnanců obohatil svým příchodem pan J. Z. Nejprve dokázal neuvěřitelným způsobem zefektivnit výrobu na obyčejné frézce s digitálním odměřováním a v roce 1998, kdy došlo ke koupi prvního počítačově řízeného stoje, dokázal téměř okamžitě využít veškeré výhody moderní technologie. Stroj vyráběl sám a dokázal vyrábět nikoli desítky kusů, ale hned stovky za den. A hlavně s naprosto identickou opakovatelností.

Dnes pan J.Z. pracuje v CSO už déle než 25 let. Právě díky němu a mnohým dalším špičkovým odborníkům byla na konci devadesátých let odstartována nová doba - doba digitalizace a počítačově řízených strojů. Složitost výrobních postupů tehdy a dnes je neporovnatelná, lidé v CSO však urazili, stejně jako technologie, za 30 let existence kus poctivé cesty.

Kromě zcela pozoruhodného profesního růstu pana J.Z. u něj převládá ještě jedna exkluzivní vlastnost. Tou je jeho sounáležitost k dění v CSO. Rád říkává: „Když se má dobře firma, mám se dobře i já.“ A co na to říká vedení CSO? „Nesmírně si vážíme všech odborníků, kteří denně odvádějí špičkovou práci. Speciální velké díky patří všem lidem, kteří stojí u vývoje CSO po desítky let. Jsme však připraveni i na mladou krev, která vnese do naší firmy novou energii. Důkazem mladých špičkových odborníků v CSO je Michal Š., který se po ukončení studia během několika měsíců vypracoval na jednoho z nejlepších CNC seřizovačů. Pokud máte chuť se k nám přidat, kontaktujte naše HR oddělení,“ vyzývá zájemce o práci v zavedené společnosti její jednatel Petr Chmelař.

Michal Š., představitel mladé generace zaměstnanců

Podpora dětí, sportu a největších motozávodů ve Zlínském kraji

Pracovat pro CSO znamená nejen najít stabilní práci u spolehlivého zaměstnavatele, ale také být hrdý na to, že společnost podporuje několik důležitých projektů.

Už spoustu let CSO podporuje Barevný minivolejbal ve Starém Městě, který umožňuje dětem mladšího školního věku věnovat se zjednodušené variantě tohoto oblíbeného sportu, ve kterém děti zápolí na regionální úrovni.

V posledních letech je CSO partnerem veletrhu Sportuj, který v jeden čas a na jednom místě nabízí dětem možnost vyzkoušet si nejrůznější druhy sportů a zvolit si pro sebe ten nejlepší. Veletrh probíhá každý rok v květnu ve Sportparku Rybníček ve Starém Městě. Dále je CSO partnerem významného kulturně-sportovního festivalu Slovácké léto v Uherském Hradišti.

Nejzásadnější akcí, kterou CSO podporuje, je Slovácký okruh – O cenu Milana Šobáně. Jedná se o největší událost ve Zlínském kraji v kategorii Mezinárodního mistrovství ČR oldtimerů, motocyklů a sidecar, která každoročně přiláká stovky jezdců z několika zemí i tisíce návštěvníků. CSO je hrdým generálním partnerem tohoto svátku všech fanoušků jedné stopy.

Do další třicítky s vyhrnutými rukávy

CSO je strojírenská společnost, která se specializuje na ultra přesné komponenty z převážně hliníkových slitin pro nejrůznější průmyslové aplikace. Podstatná část výroby CSO je spojena s civilním letectvím. Aktuálně patří do databáze schválených dodavatelů leteckých komponent vzduchotechniky pro Airbus, mechanických dílů avioniky, vodního hospodářství či sedaček.

V roce 2022 oslavila společnost CSO třicet let na trhu. „Je to nejlepší důkaz toho, že i když nás potkala spousta těžkých zkoušek, ve všech jsme obstáli na výbornou. S optimismem a vyhrnutými rukávy jsme připraveni na další výzvy a na nové kolegy, se kterými budeme psát další kapitoly historie CSO,“ uzavírá Petr Chmelař.

Web: https://cso-stm.cz

FB: https://www.facebook.com/csostm

Personalistika: hr@cso-stm.cz

Obchod: sale@cso-stm.cz