CSG: Tradice jako budoucnost

Zbraně a hodinky mají společného jmenovatele: jsou to výrobky s nejvyšší přidanou hodnotou, kterou je možné vytvořit z oceli.

Těžké terénní automobily Tatra, brzdové systémy v soupravách metra či tramvajích. Obrněná vozidla na kolových i pásových podvozcích, luxusní hodinky, radary pro řízení letového provozu.

Tento zdánlivě nesourodý výčet má jednoho společného jmenovatele: je jím zastřešující průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group. Holding, který vznikl v říjnu 2014, si dal za cíl soustředit ve svém portfoliu průmyslové a strojírenské pilíře někdejšího Československa, postavit je na nohy a udělat z nich konkurenceschopné podniky pro 21. století. Dnes má tato skupina více než stovku firem. Jde o subjekty, které jsou aktivní ve vývoji a výrobě špičkových bezpečnostních technologií, stejně jako i výrobků pro civilní sektor.

Je na co navazovat. Stačí jmenovat

Československý průmysl a strojírenství patřily vždy do světové špičky. Značky jako plzeňská Škoda, kladenská Poldovka, pražská ČKD nebo automobilky L&K (později Škoda), Praga a TATRA byly pojmem. K nelibosti spojenců, především Francie, se v Československu začal rozvíjet letecký průmysl. Tedy technologicky nejvyspělejší a nejprestižnější průmyslové odvětví. Už pouhých pár let po první světové válce dodávaly nové firmy jako Avia, Aero nebo Letov stroje jak pro vojenské letectvo, tak pro civilní aerolinky – a vytlačily zahraniční typy.

Před rokem 1918, kdy vzniklo Československo, představovala tato země, zejména její česká část, silnou průmyslovou základnu rakousko-uherské monarchie. Po vyhlášení samostatnosti patřila republika mezi průmyslově nejvyspělejší státy v Evropě. Rozvinuté bylo strojírenství, automobilový, zbrojní, hutnický či elektrotechnický průmysl.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP navazuje na to nejlepší z československého průmyslu. Dlouhodobě se zaměřuje na záchranu a další rozvoj ikonických průmyslových značek v České republice a na Slovensku. Jsou to například TATRA, AVIA, PRIM, ZVS a další. Kromě toho se silně soustředí na high-tech výrobu a další progresivní odvětví.

Partner pro obranu, přeborník ve vývozu

Holding CSG je dnes důležitým partnerem českého státu v oblasti obrany, třebaže většinu svých tržeb (až osmdesát procent) dosahuje exportem. Nekonsolidované příjmy se blíží 29 miliardám korun, z toho polovina připadá právě na obranný průmysl. Ve skupině pracuje přes osm tisíc zaměstnanců.

Skupina má několik divizí. Defence se soustředí na výrobu obrněných kolových vozidel Pandur II 8x8 CZ na základě licence od společnosti GDELS. Dalším klíčovým projektem je výroba obrněných kolových vozidel TITUS na podvozku Tatra 6x6. I tady hraje roli silný partner, francouzská zbrojovka NEXTER SYSTEMS. Mezi dovednosti divize patří i generální opravy a modernizace starší kolové a pásové techniky východního původu (tanky T-55, T-72, bojová vozidla BVP-1, BVP-2).

V případě českého obranného průmyslu je vždy důležité, aby získal referenční zakázku u domácí armády. To mu ulehčuje pozici pro export. CSG je v tomto směru úspěšná.

Kolové transportéry Pandur dodává Tatra Defence Vehicle ve špičkové spojovací a velitelské variantě Armádě ČR. Zároveň vyváží pandury do Indonésie. I šestikolové titusy v počtu 62 kusů odebere česká armáda, což usnadňuje vyjednávání o zahraničních kontraktech.

Letiště na klíč a špičkový servis

Prudce se rozvíjí divize Aerospace. Představuje soubor podniků, jejichž schopnosti se navzájem doplňují. Proto může CSG nabízet produkt „letiště na klíč”. Princip spočívá v tom, že většinu technologií, které moderní aeroport potřebuje, mohou poskytnout společnosti holdingu.

Pardubický Eldis vyvíjí a vyrábí primární a sekundární radary. Pražské softwarové firmy CS SOFT a Atrac vyvíjejí systémy řízení letového provozu, jež pracují s radarovými daty a slouží letovým dispečerům. Pardubická Retia dodává záznamové systémy pro obrovské objemy dat, která s letovým provozem souvisí. Do produktového mixu letiště na klíč mohou přispět také letištní hasičská vozidla na podvozku Tatra či věže vyvíjené slovenskými společnostmi CSG.

Nejatraktivnější částí průmyslu aerospace jsou ovšem samotné letouny. V Mošnově sídlí letecké opravny Job Air Technic, které se starají o airbusy i boeingy. V Košicích působí firma Slovak Training Academy, která zajišťuje s flotilou několika desítek strojů výcvik pro vrtulníkové letectvo. Součástí flotily je i známý americký typ UH-60 Black Hawk, který CSG provozuje jako jediný soukromý uživatel v Evropě.

Z pestrého portfolia společností firem CSG je vůbec těžké vybrat, co do stručného přehledu zařadit. Zmínku si jistě zaslouží první podnik, který má skupina v západní Evropě. Jde o muniční továrnu FMG ve španělské Granadě, jejíž historickou tradici těžko někdo překoná. Výroba střelných zbraní a střelného prachu tam začala na konci 14. století, kdy byla tato část Španělska pod nadvládou Maurů. FMG se podařilo získat do skupiny zkraje roku 2020.

I letos na vzestupu, koronaviru navzdory

Nicméně i tak dynamická a robustní průmyslově-technologická skupina jako je Czechoslovak Group čelí – stejně jako jiné subjekty na světě – pandemii koronaviru. Krizi zdárně vzdoruje. Jako celku se holdingu během první poloviny tohoto roku dařilo. Tržby meziročně vzrostly o 14 procent, ukazatel EBITDA stoupl ještě výrazněji. A to v situaci, kdy významnou roli v CSG hrají společnosti podnikající v letectví.

Nejde o žádný zázrak, ale o výsledek tvrdé práce tisíců konstruktérů, obchodníků či kvalifikovaných dělníků. Byznys skupiny je velmi pestrý a do značné míry díky dlouhodobým zakázkám také anticyklický. Některé produkty jsou jedinečné a globálně výjimečné. Příkladem jsou nejen tatrovky z Kopřivnice, ale i brzdové systémy pro kolejová vozidla z třemošnické firmy DAKO-CZ, které vyvíjí pouze několik podniků na světě.

Většina produktů CSG je v segmentu B2B, tedy neslouží jako spotřební zboží pro koncové zákazníky. Existuje přesto jedna krásná výjimka: luxusní hodinky PRIM, které vznikají do posledního šroubku a ozubeného kolečka v Novém Městě nad Metují ve společnosti Elton. Jen deset zemí umí vyrobit od základu hodinový strojek, a Česko je jednou z nich. Ostatně zbraně a hodinky mají společného více, než by se na první pohled mohlo zdát. Jsou to výrobky s nejvyšší přidanou hodnotou, jaká se dá vytvořit z kusu oceli.