Crussis představilo nové sady elektrokol i limitovanou edici Jagr68

Elektrokola se za posledních 10 let stala hitem a jejich oblíbenost rok od roku stoupá. Výrobci se ze všech sil snaží přizpůsobit ceny zákazníkům a nabídnout modely, které budou co nejvíce pohodlné, výkonné a samozřejmě i stylové. Dnes jsou běžně k dostání horská, městská i treková elekrokola, která lze využít jak na lehké projížďky, tak na aktivní sport a náročnější terény.

Mezi příznivce a propagátory elektrokol je i Jaromír Jágr, který se stal tváří českého výrobce elektrokol Crussis. Na veletrhu For Bike v březnu 2019 byla představena nová edice Crussis Bosch 10.4 a limitovaná edice Crussis Jagr68, kterou Jaromír na veletrhu sám prezentoval.

Edice Jagr68

O horském elektrokole Jagr68 se říká, že to je opravdový skvost na trhu. Vyniká například svým motorem BOSCH Performance CX s výkonem 250W a moderním displejem Bosch Intuvia s volitelnými režimy jízdy (Eco, Tour, Sport nebo Turbo). Nemusíte se bát ani o výdrž baterie – baterie Bosch Powertube 500 je schopna vás dovést až do vzdálenosti 130 kilometrů. Převodovka SRAM Eagle NX 12 disponuje dvanácti rychlostními stupni, díky kterým si budete moci troufnout na jakoukoliv trať. Když už jsme u tratí, je potřeba zmínit i odpruženou vidlici ROCKSHOX FS Recon RL Air 29", která spolehlivě utlumí nárazy a zajistí pohodlnější jízdu i v náročnějším terénu.

To, co je na tomto kole zajímavé, je design, na kterém se Jágr osobně podílel. Na otázku, co patří mezi největší úspěchy jeho kariéry, bez váhání odpověděl: 1x olympiáda, 2x Stanley Cup, 2x Mistrovství světa, 5x Art Ross Trophy a 1921 kanadských bodů v NHL. Na zadní vidlici je tak vyznačená linka s čísly 1-2-2-5-1921, která symbolizuje jeho největší triumfy. Kromě toho pak na rámu také najdete siluetu Jaromíra právě v okamžiku, kdy vstřelil vítězný gól ve čtvrtfinále s Finskem. Design je u tohoto kola více než povedený a vzhledem k tomu, že je to limitovaná edice, tak je k dispozici jenom 99 kusů. Kolo s pořadovým číslem 68 totiž nepatří nikomu jinému než Jaromírovi.

Edice Crussis Bosch 10.4

Na veletrhu For Bike byla představena i nová edice Bosch 10.4, která se rovněž může pochlubit moderními technologiemi. Do této nové kolekce patří tři elektrokola: Pánské e-Largo 10.4, e-Atland 10.4 a také dámská verze e-Guera 10.4. S Jagr68 má tato edice společný motor BOSCH Performance CX s výkonem 250W, ovládací displej i baterii Bosch Powertube 500 s maximálním dojezdem 130 kilometrů. Od edice Jagr68 se naopak liší přehazovačkou Shimano SLX s deseti rychlostními stupni a vidlicí SR-Suntour XCR32-AIR RLR DS, která se taktéž postará o příjemnou a pohodlnou jízdu.

V této nové řadě byl brán ohled nejen na výkonnost a funkčnost, ale také na design – výrobci se nebáli sáhnout po moderních barvách a udělat z každého kola originální kousek. Elektrokola z kolekce Bosch 10.4 se tak mohou stát stylovým doplňky, které si po cestě vyslouží nejeden obdivný pohled.

Letošní edice od Crussis se pyšní těmi nejlepšími technologiemi, čemuž napovídá i pořizovací cena. Na oplátku se však můžete spolehnout na dobrou kvalitu, výkon motoru a dlouhou výdrž baterie. Díky tomu se budete moci vypravit s elektrokoly na místa, kam byste si dříve netroufli a vychutnat si tak skvělé zážitky z jízdy.