ČR jde do kopru, zachraňte své peníze a konečně si užívejte život

Svět, jak ho známe, se mění. Plyn už letos zdražil na trojnásobnou cenu a inflace by v příštím roce měla v České republice dosahovat nehorázných 25 %! To už nebude možné si pomalu koupit ani rohlíky. Dnes už dva miliony nestačí ani na garsonku a nové auto vás vyjde na 1,5 milionu korun. Dopřejte si to nejlepší pro vás a vaši rodinu. Pravidla cestování během covidu znáte. Nikdo vás ale nemůže zastavit jít do svého. Pořiďte si místo pidibytečku v začouzené Praze za stejné peníze romantickou nemovitost u moře.

Tak na co čekáte?

Ano, nemovitost u moře není jen výsadou bohatých, můžete si ji dovolit i vy. Splňte si konečně svůj sen! V dnešní době mnoho lidí pracuje z domova, tedy prakticky odkudkoliv. Tak proč ne od moře? A z lokality, kde je vše dokonce levnější než u nás?! Nejen nemovitosti, ale i potraviny, oblečení… A díky teplému podnebí si nebudete trhat vlasy za účet za vytápění! Dosáhněte svobody užíváním si života.

Nemáte volný milion? Nebojte se a jděte do toho! Přestaňte nadávat na českou vládu a vezměte svou budoucnost do svých rukou! Jen na vás záleží, abyste se měli dobře. Nikdo jiný vás šťastnými neudělá. Obyčejný smrtelník si u nás žádnou nemovitost nekoupí. Banka požaduje přes 30 % hodnoty hypotéky už mít jako vlastní peníze a úroky hypoték se chystají už na 10 %. Pronájem bude z mnoha důvodů zdražovat. Vlastníte nemovitost v ČR? Pronajměte, co tady máte, a pořiďte si za stejnou cenu něco lepšího a většího u moře, kde je stále teplo, písečné pláže a pohodový život.

Nebudeme vám lhát. Dnešní volný milion si s sebou nevezmete na onen svět, ale víte, že jeho hodnotu do budoucí dekády také ne? Do čeho ho vložit dnes, aby se vám kvůli současné situaci v České republice neznehodnotil? Investovat můžete do nemovitosti v zahraničí. Pořiďte si investiční nemovitost u moře od férové a odborné společnosti a jezděte ne na dovolenou, ale do vlastního. Ušetříte tak desítky tisíc korun. Jen si spočítejte, kolik zaplatíte za týden u moře během dovolené, a pak kolik zaplatíte za 4 měsíce ve vlastním, krát dvacet let? A když bude apartmán nebo dům volný, můžete ho pronajímat za pomoci profesionálních služeb v jednotlivých státech a získávat tak další peníze.

Kypr

Velice atraktivní lokalitou pro investici je například Severní Kypr, kde má Moje nemovitost u moře svého obchodního partnera, nejdůvěryhodnějšího a největšího místního developera, který již postavil na vlastních pozemcích stovky projektů včetně státních zakázek. Obchodní partner má klienty z celého světa, firma Moje nemovitost u moře je jeho výhradním zástupcem pro Českou republiku.

Ostrov ročně navštíví miliony turistů, z toho na ostrov přijede více než 50 tisíc lidí, aby si zde díky vhodné infrastruktuře, příjemnému podnebí a zdravému jídlu mohli léčit různé nemoci.

Kypr má velký potenciál v oblasti koupě nemovitostí, cestovního ruchu a zdravého životního stylu. I přes značné zvýšení cen za poslední roky jsou zde ceny nemovitostí stále příznivé. Navíc je zde nejlevnější daňový systém v Evropě a v systému registrace pozemků nabízí Kypr prostřednictvím vlády ochranu vlastnických práv.

Velmi dobře se zde dorozumíte anglicky, je tu velmi přátelské obyvatelstvo a z většiny evropských zemí na Kypr létají přímé nízkonákladové lety.

Kypr je ostrov lásky, ale i studentů. Na ostrově se nachází více než 25 mezinárodních univerzit, kde studují lidé z celého světa. Letní sezona je dlouhá až osm měsíců a celoročně je zde skvělé počasí.

V zimě Kypr láká na své památky. Na severním Kypru spolupracuje společnost Moje nemovitost u moře s největším místním developerem a zároveň je na území České republiky jeho výhradním zástupcem. Pro její klienty to znamená řadu výhod – nákup přímo od developera, který je majitelem pozemku a projektu, společnosti Moje nemovitost u moře nezaplatíte žádnou provizi, a přesto za vás vyřídí veškerou administrativu.

Všechny nabízené projekty jsou hotelového typu. Můžete si tak užívat bazén, SPA, restaurace, fitness, bary… Severní Kypr, a zejména oblast Iskele, kde má Moje nemovitost u moře všechny projekty, vybral časopis FORBES za nejlepší investici u moře za rok 2021. Je zde i golfový resort, který také získal ocenění nejlepšího za rok 2021.

Právě v Iskele nakupují lidé z celého světa a během 10 let zde bude vybudován největší přístav na celém ostrově. S koupí nemovitosti neváhejte, projekty na Kypru se prodávají velmi rychle. Zájem o ně mají lidé z celého světa.

Albánie

Nemusíte se bát, Albánie je dnes bezpečnou a turistům přívětivou destinací. A je opravdu nádherná. Nabízí nádherné hory, písečné pláže, odlehlé skalní zátoky, ale i pozoruhodná archeologická naleziště. Skvělé možnosti koupání nabízí třeba jižní pobřeží Albánské riviéry na některé z mnoha malebných pláží. Místní lidé jsou přívětiví a ochotní a domluví se anglicky. Není divu, že se Albánie pravidelně objevuje na žebříčku New York Times mezi nejlepšími turistickými destinacemi světa. Je zde dokonce delší dobu léto, koupací sezona zde trvá 6 měsíců. Jídlo a služby vás zde vyjdou na polovinu toho, co v České republice. A přitom je velice chutné.

Albánie je v současné době na ekonomickém i turistickém vzestupu. Cena rekreačních nemovitostí by podle odborníků měla stoupat. Například v Durrés je očekáván nárůst z 950 EUR/m2 na 2500 EUR/m2. Neváhejte tedy a pořiďte si nemovitost v Albánii co nejdříve!

Moje nemovitost u moře vám zde poskytne své služby nebo zařídí u místních dodavatelů.

Bulharsko

Stabilně nízké ceny nemovitostí v Bulharsku stále lákají nejvíce českých kupujících. Žít šťastně v důchodu nebo trávit celé léto s dětmi u moře můžete mrknutím oka. Můžete zde dobře zainvestovat své úspory, jelikož se čeká na růst o 100 % spojený s přijetím eura jako statni měny od prvního dne roku 2024. Tady bývá letní čas od května až do konce září. Celoroční dovolená v Bulharsku ve vlastní nemovitosti vás v průměru vyjde na 2 000 Kč měsíčně + náklady na elektřinu a vodu. Zálohy nejsou, platíte jen to, co spotřebujete. Nejlepší doba pro investici v Bulharsku je tedy právě teď!

Bulharsko oplývá nádhernou přírodou a láká na sluneční pláže a romantické hory. Jsou zde velmi milí lidé a vynikající jídlo. Přečtete si příběhy dvou klientů společnosti Moje nemovitost u moře a prožijte i vy svůj bulharský sen!

Chorvatsko

Chorvatsko je pro Čechy stále oblíbenou dovolenkovou destinací. Má jedno z nejčistších moří na celém světě a nádhernou přírodu. A jsou zde pro nás velice zajímavé investiční příležitosti. Návratnost investice je v porovnání s pronájmem nemovitostí v ČR mnohem rychlejší. Vzhledem k tomu, že je Chorvatsko součástí EU, investice jsou lépe chráněny a na vše se vztahuje komunitární právo, jaké známe i u nás.

Černá Hora

Černá Hora je právem nazývaná perlou Středozemního moře, přestože se nachází na jihu moře Jaderského. Nikde jinde nenajdete tolik přírodního bohatství, mírných pláží, průzračných jezer, rychlých řek a velkolepých hor na tak malém místě – kromě Černé Hory. Ráno se můžete probudit na romantickém pobřeží Jaderského moře, poobědvat u jezera a večer si užít procházky po horách. Černá Hora je místo, které vás chytne za srdce. Každý si zde najde ten nejlepší způsob, jak si dobře odpočinout – milovníci koupání, ale i horské turistiky nebo památek, které zde zanechala pohnutá historie této malé, ale hrdé země. V poslední době se podle světových trendů i v Černé Hoře rozvíjejí také extrémní sporty.

Černá Hora je ekologický stát. Tato skutečnost zaujímá na turistických mapách primární místo. Četné slunečné dny v letních měsících a velké množství sněhu v zimě určují dvě nejčastější formy turistiky v Černé Hoře: přímořskou – letní a zimní – rekreační.

Pořiďte si investiční nemovitost u moře za cenu chaty u Prahy

Tým kanceláře Moje nemovitost u moře pochází právě z těchto slunečních zemí, ve kterých nabízí lákavé nemovitosti. Jako odborníci na místní trh vám tak zprostředkují ty nejlepší nabídky a zajistí i profesionální servis.

Plánujete na svou „chalupu“ u moře jezdit třeba jen na několik týdnů v roce? Po zbytek času ji můžete nabídnout k pronájmu. O pojištění majetku, stavební a opravné práce, vybavení, účetní a právní služby, sjednání smluv na elektřinu, vodu a telefon, hledání nájemníků, uvítání hostů, správu nemovitosti, úklid, praní prádla a další nezbytnosti spojené s péčí o nemovitost se za vás postará zkušený tým společnosti Moje nemovitost u moře.

Připravujeme

Toužíte po apartmánu či domu v jiné destinaci? Společnost Moje nemovitost u moře připravuje další lukrativní nabídky nemovitostí ve Španělsku, Turecku, Dubaji a na Bali! Brzy do svého repertoáru zahrne také okouzlující Kapverdy.

Souostroví deseti ostrovů nedaleko západního pobřeží Afriky s názvem Kapverdy je tropickým rájem uprostřed Atlantského oceánu. Díky 350 dnům slunečního svitu se teploty trvale pohybují mezi 25 a 30 °C a moře obklopující ostrovy je křišťálově čisté. Kapverdy jsou známé svou mantrou „No Stress“ a uvolněným životním stylem, díky čemuž jsou ideální prázdninovou destinací.

Zájem o cestování na Kapverdy se od roku 2000 zvýšil o 115 % a očekává se, že se do roku 2024 opět zdvojnásobí. Tento prosperující cestovní ruch je částečně zásluhou vysokých kapverdských standardů pohostinnosti a také celoročního počasí na koupání. Tento rychle rostoucí zájem vedl k vysoké úrovni poptávky po kvalitním ubytování, která často výrazně převyšuje nabídku.

Zvyšující se prosperita Kapverdských ostrovů je do značné míry spojena s neustálým růstem cestovního ruchu, ale je to zásluhou i demokraticky zvolené a stabilní vládní struktury a jasné strategii rozvoje ostrovů v souladu s rostoucí turistickou poptávkou.

Tato strategie zahrnuje zlepšení a modernizaci klíčové infrastruktury, včetně podpory zahraničních investic a rozvoje volného času, stejně jako modernizaci veřejných služeb, telekomunikací a dopravních spojení. Kromě toho se úsilí soustředilo na zvýšení investic do sociálních projektů a zlepšení kvality života obyvatel ostrovů, protože se jim otevírají nové příležitosti. Značně se investuje také do klíčových projektů v oblasti vzdělávání a bydlení.

Více informací najdete na www.mojenemovitostumore.cz.