Covid: zubní kliniky zachránilo renomé, kvalita a dobré vztahy

Podle Alexandera Schilla, zakladatele a majitele klinik Schill Dental Clinic, se ukázalo, jak důležité jsou kvalitní služby i vztahy s pacienty i dodavateli. Hovořili jsme s ním i o tom, že v zubní péči 21. století by neměla mít prostor ani bolest, ani strach z bílých plášťů.

Jak se na vaší práci podepsal boj proti covid 19?

Epidemie dopadla na naše fungování hlavně v první polovině roku. Schill Dental Clinic má kliniky v Praze, v Bratislavě, Žilině a v Košicích. V obou zemích se nařízení přijatá kvůli koronaviru trochu lišila. Nicméně jarní vlna pro naše kliniky znamenala to samé – jako soukromé zdravotnické zařízení jsme museli zavřít, povoleno bylo jen ošetření vážných aktuálních potíží. Fungovali jsme v podstatě pouze jako pohotovost.

To znamená, že jste najednou byli bez pacientů?

Je to tak. Museli jsme bohužel odložit plánované zákroky, což nás kvůli klientům velice mrzí. Víme, jak moc pro ně bylo důležité, aby svou situaci co nejdříve vyřešili. Stejně tak odpadly pravidelné a preventivní kontroly. Příjmy v Praze byly na jaře oproti loňskému roku čtyřikrát nižší, na Slovensku jsme se na jaře blížili nule. V podstatě ze dne na den jsme mohli přijímat jen pacienty s akutními problémy, tedy například se záněty. Navíc nebylo možné cestovat mezi Prahou a Bratislavou, což je pro mě velice důležité, protože jsem zvyklý do Prahy jezdit a část péče věnovat pacientům osobně.

Jak jste se s takovou situací vypořádali?

Snažili jsme se neztrácet s lidmi kontakt a třeba jim i poradit, jak se o zuby v karanténě starat. Na náš web jsme proto umisťovali rady, jak zvládnout menší potíže, které by v době zavřených zubařských ordinací mohly nastat. Přijali jsme dvanáct opatření na bezpečnost pacientů, které důsledně dodržujeme.

Jarní vlna nemoci byla šok, u podzimní už byl trošku čas na přípravu. Pocítily tady zubařské kliniky změnu?

Na jaře panoval do značné míry chaos, lidé netušili, co vlády vyhlásí, co to znamená a zda se to do rána zase nezmění. Tentokrát jsme měli daleko více času i možností, jak se s požadavky vypořádat. Máme dost všech ochranných pomůcek, častěji dezinfikujeme a víme, co dělat. Nikdo nás nezavřel, takže v obou státech kliniky fungují v běžném provozu a cesta k zubnímu lékaři je povolena i v případě, že je vyhlášen částečný lockdown. Pokud se tedy počty infikovaných Čechů a Slováků výrazně nezvednou a nedonutí vlády k razantnějším opatřením, podzimní vlnou bychom měli proplout bez ztráty kytičky.

Jaká je vlastně momentálně situace na Slovensku? Liší se od české reality?

Slovensko se rozhodlo jít cestou celoplošného celostátního testování celé populace. Lidé s pozitivním testem musí zůstat v karanténě. Naopak negativní výsledek slouží v podstatě jako klíč k dalším službám. U nás se jím prokazuje personál i každý pacient. Vyšetření je tak zcela bezpečné.

Méně klientů znamená nižší příjmy, a to za situace, kdy bylo stále třeba platit personál i náklady za fungování kliniky. Jste donuceni propouštět?

Zkušený, vyškolený personál, který je spolehlivý a odborně na výši, je naše největší investice i bohatství. Moderní přístroje si můžete koupit znovu, kvalitní pracovníci se shání velmi těžko. Dělali jsme vše pro to, abychom propouštět nemuseli. Všechny zaměstnance se nám tedy podařilo udržet, byť jsme na jaře museli přistoupit ke snížení úvazků.

Pomohl vám stát?

V této složité době se spoléháme především na náš kvalitní personál a na dlouhodobě budované dobré vztahy jak s klienty, tak s různými dodavateli. Věříme, že se nám vyplatí léta stabilní a poctivé spolupráce. Na jaře nás to jednoznačně podrželo. Zatím to v tomto směru vypadá velice pozitivně i nadále. Ale podpora přišla i od státu – na Slovensku nám velmi pomohl odklad splátek bankám, protože se při jarní vlně naše příjmy skutečně blížily nule. V Česku jsme obdrželi částku, která nám pokryla jeden měsíc nákladů na plat.

To už se dostáváme k běžnému fungování kliniky. Bez urážky, ale málokdo asi vnímá návštěvu zubaře jako příjemnou záležitost. Spíše se asi stále bojíme bolesti, ne?

Naštěstí je to do značné míry pouhý předsudek. Ve 21. století už samozřejmě umíme klientům v tomto směru pomoci a v žádném případě je nechceme a nenecháme trápit. Máme k dispozici celou škálu nástrojů, jak bolest odbourat. Od různých mastí či znecitlivujících injekcí až po celkovou anestezii u komplikovanějších zákroků či u klientů, kteří mají skutečně velké obavy.

Takže žádná hrůza z bílých plášťů?

To je přesně to, co se maximálně snažíme odbourat. Pacienti jsou naši klienti, každý má svá specifika, svá přání, představy. My jim nasloucháme, jsme tu proto, abychom je splnili. Lidé nemusí mít ostych z toho, aby vyjádřili, co chtějí a jak by rádi postupovali. Pokud to jde, respektujeme to, popřípadě hledáme kompromis. Navíc u Schill Dental Clinic neprovádíme jen ambulantní zákroky, kdy už se řeší problém, který takzvaně hoří.

Provádíte tedy i estetické úpravy?

Ano. S radostí vnímáme, že se stále více lidí o svůj chrup stará. Klinika nabízí široké spektrum služeb: od preventivních prohlídek přes už zmíněné ambulantní zákroky, zubní hygienu až po modelaci úplně nového chrupu a právě estetické zákroky. Myslím, že mnoho mladých lidí dokáže popsat třeba ten skvělý pocit, kdy se viděli v zrcadle před nasazením rovnátek a po jejich sundání. Měli jsme případ klientky, která si nechala vyrobit úplně nový chrup, protože se i po šedesátce chtěla cítit dobře. Hezké, zdravé a udržované zuby jsou určitě spojeny s vnitřním sebevědomím. A ta spokojenost je pak na našich klientech vidět i navenek.

Nakonec se ještě budeme u zubaře cítit příjemně?

Naším cílem je, aby klienti naši kliniku vnímali jako velice kvalitní službu poskytovanou ve velmi klidném prostředí, kde se lidé cítí dobře. I proto jsme velmi dbali na to, do jakého prostředí přijdou, kdo a jak zdvořile je přivítá. Děláme všechno proto, aby klienti od první chvíle věděli, že jsou v dobrých rukách a máme o ně a jejich přání zájem. Samotné prostory i vybavení nábytkem proto vybízí k relaxaci, k tomu, aby člověk mohl vypnout. Podle ohlasu od našich klientů se to daří, což nás velice těší.

MUDr. Alexander Schill vedoucí lékař

Studium stomatologie ukončil na LF UK v Bratislavě v r. 1996. Absolvoval množství školení a kongresů v Evropě – na Slovensku, v Čechách, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Portugalsku. Svou praxi začal v červenci 1996, v roce 2002 otevřel Schill Dental Clinic v centru Bratislavy. V roce 2013 otevřel pobočku Schill Dental Clinic v Praze, poté v roce 2014 v Žilině a v červenci 2019 zařízení v Košicích. Hovoří plynně anglicky, německy, maďarsky a rusky.