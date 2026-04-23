Cochrane report zpochybnil léky na Alzheimer. Z Česka přichází návrh

Očekávané farmaceutické novinky, od nichž si odborná veřejnost slibovala posun v léčbě Alzheimerovy choroby, čelí po zveřejnění nového Cochrane review výrazné kritické debatě.

Analýza jedné z nejrespektovanějších institucí pro hodnocení medicínských důkazů naznačuje, že biologické léky zaměřené na amyloid nepřinášejí pacientům klinicky významný přínos, přestože jsou spojeny s astronomickými náklady i zvýšeným výskytem nežádoucích účinků.

Zároveň sílí diskuse o tom, zda by se výzkum neměl více zaměřit i na jiné mechanismy onemocnění. Česká společnost H2 Global Group v reakci představila všem vládám EU inovativní řešení využívající molekulární vodík.

Ve čtvrtek 16. dubna 2026 zveřejnila nezávislá vědecká síť Cochrane systematický přehled účinnosti anti-amyloidních monoklonálních protilátek u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a lehkou demencí při Alzheimerově chorobě [1]. Analýza shrnula data ze 17 klinických studií s více než 20 000 účastníky. Podle autorů mají tyto léky na kognitivní pokles a závažnost demence pouze triviální efekt, který nedosahuje hranice klinicky významného přínosu pro pacienty [1] [2]. Současně review uvádí zvýšený výskyt mozkového otoku a mikrokrvácení, souhrnně označovaných jako ARIA [1].

Hlavní autor přehledu Francesco Nonino z IRCCS Institute of Neurological Sciences v Bologni uvedl, že podle dostupných důkazů tyto léky nepřinášejí pacientům smysluplný klinický rozdíl [3]. Autoři zároveň upozorňují, že budoucí výzkum léčby Alzheimerovy choroby by se měl zaměřit také na jiné mechanismy účinku.

Světová média i experti reagují

Zveřejnění review okamžitě vyvolalo reakce v zahraničních médiích i mezi odborníky. The Guardian upozornil na závěr, podle něhož je efekt těchto léků triviální [5]. The New York Times popsaly ostrou debatu o jejich skutečné klinické hodnotě [4]. Britská BBC konstatovala, že pacienti z těchto léků pravděpodobně nebudou mít žádný užitek [6], zatímco magazín Scientific American zdůraznil, že nezávislé hodnocení nenašlo klinicky významný rozdíl [7]. Britský Mirror dokonce hovořil o šokujícím zjištění, že revoluční medicína nefunguje [9].

Například profesor Robert Howard z University College London v reakci zveřejněné Science Media Centre uvedl, že veřejnosti i rodinám pacientů byly podle něj účinky těchto léků v některých případech prezentovány příliš optimisticky [10]. Profesor Paresh Malhotra z Imperial College London pak upozornil, že je potřeba intenzivněji zkoumat i jiné biologické mechanismy než pouze amyloidovou dráhu [10].

Vedle otázky klinického přínosu zůstává ve hře také ekonomická stránka. Celkové roční náklady léčby jednoho pacienta těmito biologiky se pohybují kolem 77 000 eur. Právě kombinace vysoké ceny a diskutovaného klinického efektu je jedním z důvodů, proč v některých evropských zemích léčba naráží na limity v oblasti úhrady.

Česká odpověď: Odklon k molekulárnímu vodíku a VR

Na tuto debatu reagovala také česká společnost H2 Global Group, která hned v pátek 17. dubna rozeslala představitelům všech 27 členských států EU vlastní strategický návrh alternativního přístupu. Ten staví na možné kombinaci využití molekulárního vodíku a kognitivní rehabilitace ve virtuální realitě od partnerské společnosti VR Vitalis. V případě VR řešení se jedná již o certifikovaný zdravotnický prostředek (MDR), který je nasazen ve více než 40 nemocnicích napříč Evropou.

Podle PharmDr. Milana Krajíčka, Chief Medical Officera a ředitele výzkumu a vývoje společnosti, současný vývoj naznačuje, že samotné zaměření na beta-amyloid pravděpodobně nepředstavuje dostatečné řešení celé problematiky. Firma proto dlouhodobě rozvíjí přístup, který se vedle neurodegenerace zaměřuje také na oxidační stres a neurozánět.

Společnost se přitom opírá o své patentované řešení s názvem „Profylaktické nebo terapeutické činidlo pro demenci“ (evropský patent EP 3701956 B1). Patent, který je postupně rozšiřován do dalších zemí světa včetně USA, chrání využití plynného vodíku u pacientů s Alzheimerovým typem demence, včetně případů, kde standardní léčba již selhává, a pokrývá rovněž preventivní využití v raných fázích kognitivního poklesu. Prvotní klinická pozorování naznačují potenciál ovlivňovat průběh onemocnění prostřednictvím zcela odlišných mechanismů než současná farmakoterapie. Vědecký základ této terapie položil japonský tým pod vedením profesora Shigeo Ohty z Nippon Medical School, který v roce 2007 publikoval v časopise Nature Medicine průlomovou studii prokazující terapeutické antioxidační účinky vodíku [11]. Následné studie potvrdily jeho neuroprotektivní vlastnosti u demencí [12] [13].

Na tento výzkumný směr navazuje i klinická studie, kterou česká firma zahájila v lednu 2026. Studie, schválená Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava, s plánem zaregistrovat první zdravotnický prostředek na světě využívající molekulární vodík. H2 Global Group zároveň rozvíjí kombinaci inhalace vodíku s kognitivní rehabilitací ve virtuální realitě (VR).

„Molekulárním vodíkem řešíme ‚hardware‘ mozku – čistíme ho od zánětu a oxidačního stresu, chráníme neurony. Virtuální realita pak funguje jako ‚software‘ – stimuluje neuroplasticitu, nutí mozek vytvářet nová spojení. Je to synergický efekt,“ popisuje doktor Krajíček.

Zásadní snížení nákladů

H2 Global Group upozorňuje, že jejich technologická platforma má být bezpečnější, dostupnější a ekonomicky výrazně méně náročná než současná biologická léčba a navíc s možností rychlého plošného nasazení.

Debata, kterou nový Cochrane review otevřel, tak zřejmě nebude znamenat konec hledání léčby Alzheimerovy choroby, ale spíše posun k širšímu pohledu na její biologické příčiny. Právě v tomto prostoru nyní sílí zájem o alternativní výzkumné směry, které se nesoustředí pouze na amyloid, ale nabízejí inovativní a ekonomicky udržitelná řešení.

„Česká republika má dnes historickou příležitost stát u zrodu systémového řešení největší zdravotní a sociální výzvy 21. století, stárnutí populace a epidemie demence. Máme v rukou unikátní japonsko-českou technologii podloženou patenty a vědeckými důkazy společně se špičkovým česko-japonským týmem. Máme rozběhnutou klinickou studii schválenou regulátory a máme připravenou platformu, která dokáže oslovit všech 27 členských států EU. Pokud se podaří propojit české inovační zázemí s celoevropskou spoluprací, může právě z České republiky vzejít největší klinická studie svého druhu v historii, studie, která nabídne bezpečné, dostupné a funkční řešení pro desítky milionů pacientů a jejich rodin. Už není čas čekat, je potřeba jednat co nejdříve,“ uzavírá David Maršálek, generální ředitel a zakladatel H2 Global Group.

Další zdroje:

[1] Cochrane: Anti-amyloid Alzheimer's drugs show no clinically meaningful effect (Duben 2026). https://www.cochrane.org/about-us/news/anti-amyloid-alzheimers-drugs-show-no-clinically-meaningful-effect
[2] BMJ: Alzheimer’s drugs targeting amyloid do not produce clinically meaningful effects. https://www.bmj.com/content/393/bmj.s719
[3] Science Media Centre: New Cochrane Review on anti-amyloid Alzheimer's drugs (Duben 2026). https://www.sciencemediacentre.org/new-cochrane-review-on-anti-amyloid-alzheimers-drugs/
[4] The New York Times: Analysis of Alzheimer’s Drugs Stirs Debate About Their Effectiveness (Duben 2026). https://www.nytimes.com/2026/04/15/health/alzheimers-drugs-benefit-anti-amyloid.html
[5] The Guardian: Effect of 'gamechanger' Alzheimer's drugs 'trivial', review concludes (Duben 2026). https://www.theguardian.com/society/2026/apr/16/effect-gamechanger-alzheimers-drugs-trivial-review-concludes
[6] BBC News: 'Breakthrough' Alzheimer's drugs unlikely to benefit patients (Duben 2026). https://www.bbc.com/news/articles/cql77wlqlx7o
[7] Scientific American: Effect of anti-amyloid Alzheimer's drugs 'absent or trivial', Cochrane review finds (Duben 2026). https://www.scientificamerican.com/article/effect-of-anti-amyloid-alzheimers-drugs-absent-or-trivial-cochrane-review-finds/
[8] US News / HealthDay: New Alzheimer's Drugs Provide No Meaningful Benefit, Major Evidence Review Concludes (Duben 2026). https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2026-04-16/new-alzheimers-drugs-provide-no-meaningful-benefit-major-evidence-review-concludes
[9] The Mirror: Alzheimer's bombshell: top scientists conclude revolutionary medicines 'don't work' (Duben 2026). https://www.mirror.co.uk/news/health/alzheimers-bombshell-top-scientists-conclude-37022491
[10] Science Media Centre: Expert reaction to Cochrane review of anti-amyloid monoclonal antibodies for Alzheimer’s Disease (Duben 2026). https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-cochrane-review-of-anti-amyloid-monoclonal-antibodies-for-alzheimers-disease/
[11] Ohsawa, I., Ishikawa, M., Takahashi, K. et al. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nature Medicine 13, 688–694 (2007). https://www.nature.com/articles/nm1577
[12] Noda, M., Liu, J., & Long, J. Neuroprotective and preventative effects of molecular hydrogen. Current pharmaceutical design, 26(30), 3680-3693 (2021).
[13] Ohta, S. et al. Effects of molecular hydrogen assessed by an animal model and a randomized clinical study on mild cognitive impairment. Current Alzheimer Research, 15(5), 482-492 (2018).

Zdroj: H2 Global Group / redakce www.H2times.news

Cochrane report zpochybnil léky na Alzheimer. Z Česka přichází návrh

Očekávané farmaceutické novinky, od nichž si odborná veřejnost slibovala posun v léčbě Alzheimerovy choroby, čelí po zveřejnění nového Cochrane review výrazné kritické debatě.

