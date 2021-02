Co znamená půjčka bez registru?

Každá banka i nebankovní společnosti mají možnost do těchto databází nahlížet a každého žadatele o úvěr nebo půjčku, hypotéku nebo leasing si rychle prověřit.

Zjišťují jestli máte někde další půjčky, v jaké výši a jak dobře je splácíte, případně jestli máte někde půjčky nesplacené, nebo jste v prodlevě.

Nový zákon z roku 2016 stanovil, že musí nově všechny banky i nebankovní a úvěrové společnosti každého nového klienta při jeho žádosti o půjčku v registru prověřovat. Takže půjčku bez registru a doložení příjmů už není tak lehké získat. Registrů je ale několik a není dané, do kterých musí nahlížet. Konečné rozhodnutí, jestli žadateli půjčku umožní, nebo ne, zůstává na daném věřiteli.



To je tedy dobrá zpráva, že smysl o mikro půjčku bez registružádat má, ale nemůžete to brát jako samozřejmost, musíte počítat i s variantou, že můžete být odmítnuti. Je tu ale šance, že vám půjčku společnost poskytne i přes negativní záznam v některém registru, pokud do něj zrovna nenahlíží.

Například pokud máte záznam v registru u banky, nemusíte ho mít v jiném registru kam nahlíží nebankovní společnosti. U půjček bez registru si ale věřitelé vždy větší riziko neschopnosti klienta splácet vyvažují velkými úroky a poplatky za prodloužení, pokud nesplatíte půjčku včas.

Půjčka bez registru je proto dobrá pro takové lidi, kteří mají nějaký záznam a proto získali negativní záznam v registru.

Takovou nebankovní půjčku bez registru sjednáte vždy online z pohodlí domova a většinou o ni můžete žádat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nemusíte chodit nikam na pobočku. Jen počítejte s tím že musí všechny společnosti prokazovat váš příjem. Pokud podmínky splníte, získáte ji

Je třeba ale půjčovat si uvážlivě, na kolik skutečně máte. Pokud budete klamat sami sebe i společnost stejně vás to dožene protože nebudete mít na splácení půjčky a dostanete se tak do ještě větších problémů ne-li dluhové pasti.

Většinou je takto možné si půjčit řádově tisíce nebo maximálně desítky tisíc podle výše vašich příjmů. Půjčka bez registru se dá vyřídit rychle a pokud vám ji schválí, můžete mít ve všední den peníze během 15 – 30 minut. Večer a o víkendech budete muset počkat na otevření banky.

Pokud ale potřebujete peníze rychle, může to pro vás být spása. Mnoho společností láká nové klienty na první půjčku zdarma, kdy neplatíte nic navíc, pokud ji splatíte včas. To se může hodit, když potřebujete zaplatit něco, co je akutní (nájem, doplatek na elektřinu, jídlo, rozbitý mobil, počítač apod).

Speciální kategorií jsou hypotéky – půjčka na bydlení a nebo nepříliš známýzpětný odkup nemovitostiv případě kdy potřebujete splatit exekuce na dům.