Co si na EDUCA WEEKU 2022 nesmíte nechat uniknout

Program veletrhu zasahuje i za hranice Libereckého kraje, jeho hlavním cílem je oslovit všechny věkové kategorie a propojovat lidi se vzdělávacími institucemi a firmami hledající nové zaměstnance i tyto společnosti mezi sebou.

Vzdělávací instituce a společnosti nabízející pracovní příležitosti se budou tradičně prezentovat na EDUCA EXPO, který je rozdělen na EDUCA EXPO ŠKOLY a EDUCA EXPO FIRMY. Představeno bude více jak 60 škol a studijních oborů z Libereckého kraje a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Rovněž bude představeno více jak 50 zajímavých firem, které nabízejí volná pracovní místa. V rámci EDUCA EXPO si zájemci budou moci nechat poradit, jakým směrem se ve svém profesním životě vydat nebo se zúčastnit semináře HR POINT, který se bude konat 13. října od 9:00 do 12:00 ve velkém salónku Home Credit Areny, a diskutovat o pracovních zkušenostech se zkušenými personalisty. Vstup na EDUCA EXPO je pro všechny zájemce zdarma. Veletrh bude zpřístupněn veřejnosti 13. a 14. října od 9:00 do 18:00 a 15. října od 9:00 do 13:00.

V průběhu celého týdne si budete moci užít některý ze 110 programů sekce EDUCA KIDS, která je zaměřena na nejmladší návštěvníky veletrhu. Cílem této kategorie je vzbudit zájem o vzdělávání u předškoláků hravou a zábavnou formou. Program je určen nejen dětem, ale i celým rodinám a kolektivům mateřských a základních škol. Do programu se zapojilo několik významných organizací – v Liberci např. Zoo Liberec, iQLANDIA, Krajská vědecká knihovna v Liberci nebo Technická univerzita v Liberci, v České Lípě např. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nebo Městská knihovna Česká Lípa.

Zcela novou kategorií, která bude v letošním ročníku představena, je EDUCA EVENT, která spojí odbornou a širokou veřejnost. V rámci EDUCA EVENT proběhne několik přednášek, konferencí a workshopů na témata spojená se vzděláváním, podnikáním, profesním a osobnostním růstem. EDUCA EVENT ovšem přinese i několik netradičních témat. Na téma společenská etiketa povede přednášku mistr etikety Ladislav Špaček 11. října od 19:00 do 21:00 v budově G Technické univerzity v Liberci. Zajímavé téma otevře také beseda s PaedDr. Ladislavem Hrzalem, školským ombudsmanem na téma Školský „OCHRÁNCE“ Případy, které se ve školách staly a mohou se stát znovu, která je pořádána zdarma Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 13. října od 18:00.

Kompletní program naleznete na www.educaliberec.cz