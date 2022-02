Co se skrývá pod volantem

Jak to asi funguje? To je pravděpodobně první otázka, která nás napadne, když nastoupíme do nového vozu. Ačkoliv základní prvky jako volant a pedály jsou pevně dány a obvykle snadno k nalezení, další ovládací prvky poskytují více prostoru pro tvořivou fantazii konstruktérů.