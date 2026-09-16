Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel

Komerční sdělení

Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel | foto: Jakub Pavlíček

Komerční sdělení

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Podzim umí být krásně barevný – a také pořádně deštivý. Když výlet nebo procházku překazí počasí, nemusí to hned znamenat další odpoledne doma. Stačí vyměnit holínky za pohodlné sedačky v hledišti a nechat se překvapit tím, co dokáže divadlo.

Třeba takové, ve kterém se z tmy vynořují zvířata, rostou před očima stébla trávy a fantazie dostává volné pole působnosti.

Když zhasne světlo, začínají se dít věci

Černé divadlo funguje trochu jinak než klasická činohra. Dlouhé dialogy tu ustupují pohybu, hudbě, světlu a vizuálním efektům. Tma se mění v prostor, kde může ožít téměř cokoli – a právě v tom je jeho kouzlo. Děti si jednotlivé obrazy často vyloží úplně po svém, zatímco dospělí mohou na chvíli vypnout každodenní režim a jednoduše se dívat.

Pražské Divadlo Image se černému divadlu a pantomimě věnuje dlouhodobě. Pro rodiny s dětmi má na programu dvě představení, která dokazují, že společný kulturní zážitek nemusí být ani trochu usedlý.

Kaleidoskop: antilopy, zebry a jedna velmi činorodá housenka

Co všechno se vejde na jedno jeviště? V Kaleidoskopu překvapivě hodně. Tančící antilopy, motýli, zebry, opice i housenka – a dokonce tráva, která divákům roste přímo před očima. Jednotlivé scénky černého divadla a pantomimy jsou upravené s ohledem na dětské publikum, takže místo složitého děje přichází rychlý sled obrazů, nápadů a překvapení.

Do toho vstupují dva mimové, kteří rozhodně nemají v plánu jen spořádaně postávat v koutě. Společně i každý zvlášť vymýšlejí nejrůznější kulišárny a rozehrávají situace postavené na pohybu a humoru. Děti mohou sledovat, smát se a zároveň si samy domýšlet, co se vlastně právě stalo – a co se asi stane za chvíli.

Kaleidoskop je určený dětem od čtyř let, ale své si v něm mohou najít i starší sourozenci, rodiče nebo prarodiče. A právě to je na něm příjemné: na chvíli všichni sledují totéž, smějí se stejným momentům a nikdo nemusí rozhodovat, co pustit na obrazovce.

Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel

O zlaté rybce: výprava pod hladinu

Druhým dětským titulem Divadla Image je O zlaté rybce, černodivadelní zpracování známého příběhu o rybáři a jeho ženě, která chce stále něco dalšího. Tentokrát ale známá pohádka dostává pořádně barevnou podobu. Pod vodní hladinou se objevují bájní tvorové, hraví koníci i zpívající rybky a poklidný podmořský svět se v jednu chvíli dokáže proměnit v rozbouřené a tajemné místo. Příběh, který děti možná znají z knížek, tak najednou vypadá úplně jinak.

Neztrácí se přitom ani známé poselství pohádky: kdo chce pořád víc, může nakonec zůstat bez ničeho. Jen tentokrát se k němu děti dostanou přes světlo, hudbu, pohyb a výrazné obrazy. A možná právě díky nim si ho zapamatují o něco lépe než po obyčejném přečtení před spaním.

Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel

Podzim? Klidně i v hledišti

Program s dětmi na podzim nemusí být závod v hledání odpovědi na otázku „co budeme dělat, když prší?“. Může to být i dobrá záminka vyrazit společně někam, kde se na chvíli zastaví čas – a kde se baví malí i velcí. Divadlo nabízí přesně takový prostor: jeden příběh, jednu atmosféru a spoustu momentů, o kterých se dá cestou domů ještě dlouho povídat.

A když se k tomu na jevišti přidají zvířata, humor, kouzla černého divadla a pár nečekaných překvapení, může být sychravé odpoledne nakonec docela barevné. Možná dokonce tak, že na déšť venku na chvíli úplně zapomenete.

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