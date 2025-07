Co nám přinese blízká budoucnost?

Elektroskútry jako budoucnost dopravy

Jak spojit ekologii a praktický způsob dopravy? Odpověď je jednoduchá – elektrické skútry. Motoe.cz nabízí široký výběr elektrických skútrů značky RACCEWAY, od modelů bez nutnosti řidičského oprávnění až po výkonné varianty s vyšším dojezdem. V nabídce jsou skútry s různými technickými parametry, vyjímatelnými bateriemi a možností testovacích jízd i servisu. Díky snadnému ovládání, minimálním nárokům na údržbu a nízkým provozním nákladům jsou ideální volbou pro každodenní dojíždění do práce, na nákupy nebo kratší výlety. Pořiďte si jeden i vy!

Objevte kouzlo antikvariátu

Každý si zaslouží druhou šanci, i knihy. Tohoto úkolu se zhostily antikvariáty, kde lze najít skutečné literární poklady, sběratelské kousky, staré tisky, ale i pohlednice a další zapomenuté věci. Antikvariát Krmítko pro duši – knihy z druhé ruky šetří peníze i přírodu! Tisíce titulů za míň, než tě stojí jedno kafe. Od pohádek přes romány po encyklopedie, včetně nesehnatelných nebo podepsaných kousků. To vše najdete v útulném jihlavském antikvariátu. Nemáte cestu do hlavního města Vysočiny? Nevadí, můžete využít přehledný e-shop, který antikvariát nabízí.

ETA – změna v cestování do Velké Británie

Od roku 2024 zavádí Velká Británie nový systém elektronického cestovního povolení známý jako ETA do Anglie (Electronic Travel Authorisation). Tento systém se týká občanů zemí, které dosud nepotřebovaly vízum pro krátkodobé pobyty.

ETA do Anglie bude povinná například pro občany EU, včetně České republiky a Slovenska. Cestující budou muset před odletem vyplnit online žádost, zaplatit poplatek a obdržet elektronické schválení ke vstupu do země. Povolení bude vázáno na pas a platné obvykle po dobu dvou let, nebo do konce platnosti pasu.

Zavedení ETA má zjednodušit hraniční kontroly a zároveň zlepšit bezpečnostní kontrolu osob před vstupem do Velké Británie. Pokud plánujete cestu, doporučujeme se o ETA do Anglie informovat v dostatečném předstihu.

Zazávoďte si na kole

Objevte oblíbené závody na kole v Česku v přehledném seznamu cyklistických závodů. Vyberte si z kalendáře plného silničních cyklistických závodů, horských cyklistických závodů, gravelu a dalších oblíbených závodů na kole.

Čtetě pravdivé zprávy bez obalu

Na Nasdeník.cz najdete přehledné a srozumitelné zpravodajství i komentáře z politiky, ekonomiky, kultury, technologií a důležitých událostí ze světa. Sledujte aktuální vývoj v širších souvislostech, srozumitelně a bez zbytečné omáčky. Nabízíme informace, které vám pomohou lépe se orientovat v dnešním rychle se měnícím světě.