Co musí umět vaše pojištění na hory? Připravte se na zimu

Podle ACK ČR vyráží na hory každoročně na 2 miliony Čechů, asi 650 000 pak do rakouských, francouzských a italských Alp. Statistiky také ukazují, že počet mrtvých a vážně zraněných na alpských sjezdovkách každoročně roste. Rychlost se zvyšuje, pozornost snižuje, úrazů přibývá a zásahy horské služby jsou sice čím dál profesionálnější, ale také čím dál dražší. Ať už brázdíte „jen“ modré sjezdovky, nebo si troufáte na adrenalinovou jízdu, neměli byste zapomenout helmu a pořádné cestovní pojištění.

Výše pojistného plnění v hlavní roli

Co by mělo krýt cestovní pojištění všech milovníků aktivní zimní dovolené? Na to jsme se zeptali profíků z Europ Assistance. „Cestovní pojištění na hory musí mít primárně co nejvyšší plnění. Například naše Exclusive TravelCare má plnění ve výši 30 milionů korun, přičemž jen na zásah horské služby je zde limit 10 milionů korun,“ vysvětluje Jan Procházka z Europ Assistance. „To je důležitá položka pro všechny lyžaře a snowboardisty. Nezapomeňte se podívat, do jaké výše kryje vaše cestovní pojištění právě zásah horské služby. V případě vrtulníku v Alpách to totiž může být i několikamilionová položka,“ varuje Jan Procházka.

Mám cestovní pojištění k platební kartě. Stačí to?

Řada bank vydává platební karty, jejichž benefitem je i cestovní pojištění, mnohdy nejen pro držitele karty, ale i jeho rodinu. Stačí to? „Na pracovní konferenci v Berlíně snad ano, na aktivní dovolenou pro celou rodinu určitě ne. Ověřte si podmínky. Výše plnění bývá často nízká, kolem 2 milionů korun, a mnohdy dokonce platí pro celou rodinu v součtu, nikoli pro každého člena,“ varuje Jan Procházka z Europ Assistance. Omezení tohoto pojištění jsou často vázaná i na věk jednotlivých dětí.

Jsem občan EU. Stačí to?

Jak jsme zmiňovali v úvodu, většina Čechů lyžujících v zahraničí si vybírá sjezdovky členských zemí EU. Každý občan Evropské unie má nárok na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako občan té dané evropské země. To ale neznamená vždy nárok na zcela bezplatnou péči. V řadě zemí je podíl soukromých zdravotnických zařízení velmi vysoký a v akutních situacích jste dopraven/a do nejbližšího zařízení bez ohledu na to, zda je soukromé či veřejné. Například v Rakousku tvoří soukromé nemocnice necelou polovinu všech zařízení, ve Francii je to asi třetina. Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) tedy rozhodně nenahrazuje cestovní pojištění. Nekryje ani řadu zcela zásadních úkonů, jako je například převoz pacienta zpět do země.

Máte drahé vybavení?

V balíčku cestovního pojištění Exclusive TravelCare od Europ Assistance najdete pojištění zavazadel, ale myslí se zde i na mobilnější cestovatele. Všichni, kdo se z místa na místo přesouvají autem, dodávkou či obytným vozem, jistě ocení vyšší plnění v případě vykradení vozu. Ani pojištění zavazadel není vždy automaticky součástí cestovního pojištění a pokud o něj stojíte, věnujte mu pozornost. Nezapomeňte ani na výši pojištění odpovědnosti, protože při některých sportech lze ublížit nejen sobě, a to o zimních sportech platí na 100 %.