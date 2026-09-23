Co má stát udělat pro dostupnější bydlení? Češi chtějí tři jasné kroky

Vyplývá to z aktuálního exkluzivního průzkumu veřejného mínění zadaného společností Central Group. Podle odborníků je klíčové hlavně zvýšit nabídku bytů.
Silná očekávání veřejnosti odpovídají tomu, jak vážně Češi současnou situaci vnímají. Právě dostupnost bydlení označilo za největší problém země 49 % lidí. V Praze je tento podíl ještě vyšší a dosahuje 54 %. S velkým odstupem za bydlením přitom následují další společenská témata.
Dostupnost bydlení se proto v Česku stala tématem, u kterého veřejnost stále výrazněji očekává konkrétní kroky státu. Téměř polovina respondentů navrhuje větší investice do veřejných nájemních bytů. Téměř stejný podíl lidí by uvítal zvýhodněné půjčky pro mladé a na první bydlení. A 42 % lidí považuje za zásadní zrychlit a zjednodušit povolování výstavby nových bytů. První důležité kroky ke zrychlení výstavby už jsou přitom na cestě. Od 1. září začal platit nový územní plán Prahy a velká novela stavebního zákona už prošla Poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis prezidenta.
Bez větší nabídky se dostupnost nezlepší
Dlouhodobé zlepšení dostupnosti bydlení není možné bez výrazně vyšší nabídky. Ceny nových bytů v Praze za posledních deset let vzrostly téměř o 170 % a jen za poslední rok zhruba o deset procent. Jejich pokles se podle odborníků očekávat nedá. Pokud se ale podaří dostat na trh více bytů, tempo dalšího zdražování by se mohlo postupně zmírnit.
„Stavět a více stavět. Pokud by se nabídka dostala na potřebnou úroveň, mohl by se současný růst cen postupně snížit třeba na polovinu, tedy k pěti procentům ročně. Tím by se začaly zavírat nůžky mezi růstem cen bydlení a růstem mezd a bydlení by se postupně stávalo dostupnější,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group. Vyšší nabídka nových bytů by podle něj navíc pomohla zmírnit tlak na ceny celého trhu, tedy nejen novostaveb, ale postupně i starších bytů.
Vyšší nabídka ale předpokládá, že bude možné nové projekty výrazně rychleji připravovat a povolovat. Právě zjednodušení povolovacích procesů patří vedle podpory nájemního a prvního bydlení také mezi opatření, která veřejnost v průzkumu nejčastěji požaduje.
„Základem dostupnějšího bydlení je především výrazně zrychlit a zjednodušit výstavbu. Potřebujeme předvídatelné stavební řízení postavené na principu jeden úřad, jedno řízení a jedno povolení a současně rychlejší územní plánování,“ uvádí Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.
Exkluzivní průzkumy byly představeny na zářijovém Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje v pražském Obecním domě spolu s aktuální Analýzou a prognózou stavebnictví a bytového trhu. Zástupci státu, měst, odborné sféry i soukromého sektoru zde diskutovali především o tom, jak jednotlivá očekávání veřejnosti převést do konkrétních kroků.
Státní podpora bydlení potřebuje funkční systém
Zatímco kroky na straně nabídky se postupně posouvají, u podpory poptávky je důležité správné načasování. To se týká i zvýhodněných půjček pro mladé a první bydlení, které by podle průzkumu uvítalo 48 % respondentů.
„Musíme počkat na správný moment. Až se vývoj úrokových sazeb a nabídka stabilizuje, můžeme přijít s nástroji, které lidem usnadní financování bydlení. Pokud bychom ale poptávku podpořili ve chvíli, kdy se nebude dostatečně stavět, bylo by to kontraproduktivní a vedlo by to především k dalšímu růstu cen nemovitostí,“ komentuje Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.
Vedle větší výstavby je potřeba nastavit také funkční systém podpory veřejného bydlení. Více investic do této oblasti by podle průzkumu uvítala téměř polovina Čechů.
„Potřebujeme vytvořit systém, který umožní veřejné nájemní bydlení připravovat rychleji, efektivněji a ve velkém objemu. Právě na tom pracujeme v rámci Iniciativy pro dostupné bydlení, a to s využitím systému DESIGN-BUILD a typových projektů. Cílem je postavit skutečnou ‚baťovskou mašinu‘, která nebude řešit jen byty, ale také seniorské bydlení, studentské ubytování a občanskou vybavenost,“ uzavírá Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel Central Group.
Kromě rychlejšího povolování, dostatečné nabídky bydlení a kapacit stavebnictví se debatovalo také o financování bydlení nebo roli státu a měst pro stavební rozvoj. Celý summit, jehož pořadatelem je Iniciativa pro dostupné bydlení, je možné sledovat ze záznamu.