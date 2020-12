Co koupit partnerce k Vánocům?

Samozřejmě jí chceme udělat co největší radost a potěšit ji něčím výjimečným, a to vyžaduje trochu toho přemýšlení a fantazie. Naštěstí tu pro vás máme tip na vánoční dárek, se kterým rozhodně zabodujete.

Šperky, oblečení a boty si musí vybrat sama

Mezi klasické vánoční dárky pro ženy patří bezpochyby šperky v podobě prstenů, náramků, řetízků či náhrdelníků. Zde si ale v první řadě musíme být jistí, že naše partnerka takové šperky skutečně nosí. Dále je třeba brát v potaz její vkus, velikost prstu či oblíbenou barvu. Ani oblečení není úplně nejjistější volba, protože ačkoliv si dámy rády pořídí nějaký nový kousek do skříně, chtějí si ho vybrat samy, čímž se připraví o veškeré překvapení.

Ze stejného důvodu se nedoporučuje pořizovat boty či kabelky. Praktické dárky, jako třeba pomůcky do kuchyně, zase nevyjádří, že si partnerky vážíme jako člověka. Mnohem lepší variantou je vybrat nějaký luxusní zážitek, na který bude partnerka ráda vzpomínat. Skvělou variantou jsou i dárkové truhly Damboxeo, které v sobě spojují zážitek, překvapení i to, co má partnerka ráda.

Překvapte ji originálním dárkovou truhlou

Tyto dárkové truhly jsou výjimečné tím, že přichází zamčené na zámek. Žena, která se chce dostat dovnitř, musí pomocí indicie vyluštit kód zámečku a truhlu otevřít. Pro všechny případy je k truhle přiložená také malá pilka, kterou se dá zámek přeřezat, pokud luštění nevychází. Každá žena, která pod vánočním stromečkem najde precizně zpracovanou a krásnou dřevěnou truhlu, bude nejen zvědavá, co se skrývá uvnitř, ale také nadšená z romantického designu. A radost bude mít i po tom, co se dostane dovnitř.



Takový originální vánoční dárek pro přítelkyni v sobě totiž může ukrývat spoustu dobrot. Velmi oblíbené je dárkové balení s Baileys. Kromě lahodného likéru tu naleznete zajímavé houpací sklenice, čokoládové lanýže plněné Baileys nebo marmeládu s kolumbijskou kávou. Úspěch bude mít i vánoční dárek v podobě truhly se zámečkem a pilkou s kvalitní přírodní kosmetikou na tělo i vlasy.

Sáhnout můžete také po hromadě západních sladkostí, netradičních bonbonů a čokoládových tyčinek, což bude dokonalý dárek k Vánocům pro všechny milovnice sladkého. A kdyby se snad partnerka radši pustila třeba do masových specialit, určitě ji jako dárek na Vánoce potěší dřevěná truhla Damboxeo pro gurmánku, která je plná tradičních regionálních pochoutek, paštik, salámů i nakládané zeleniny.

Vyberte to, co má nejraději

Vybírat můžete z více než 200 prémiových obsahů, které vám budou doručené rychle a zdarma. A pokud chcete dárek pro přítelkyni k Vánocům povýšit ještě na další úroveň, určitě nechte truhlu vyzdobit fotografiemi, které přítelkyni připomenou společně strávené chvíle. Díky tomu se z truhly zároveň stane krásná dekorace, která bude určitě sloužit i k dalším účelům.



Na e-shopu Manboxeo.cz navíc vyberete i skvělé dárky pro muže v podobě bedny s páčidlem Manboxeo nebo Kidboxeo dárky pro děti.