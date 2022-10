Co je to chytrá domácnost a co od ní očekávat? Vyšší komfort a úspory?

Co je to chytrá domácnost

Určitě víte, kde máte doma rozvaděč a v něm jističe, proudové chrániče a podobně. Představte si, že k nim přidáte další podobná zařízení, díky nimž dojde v rámci elektroinstalace k propojení všeho, co je doma na elektřinu, s cílem:

zvýšit komfort bydlení a užívání domu, snížit spotřebu především elektrické energie a tepla, přinést vyšší bezpečnost.

Chytrá domácnost začíná konzultací s elektrikářem, který Vám pomůže najít řešení namíru.

Barevné žárovky, dálkový ovladač na vrata anebo chytrá domácnost na baterky a v krabici typu „home kit“, kterou si máte doma zprovoznit sami a ještě s vámi mluví anglicky, tak to opravdu chytrá domácnost není.

Abyste dosáhli výše uvedených cílů, je potřeba zajistit, aby si veškerá zařízení, spotřebiče, chytré telefony, zkrátka vše, co je na elektřinu, spolu povídalo a nechalo se řídit a ovládat přesně tak, jak vy, obyvatelé a uživatelé domu, potřebujete. A nesmí vás to přitom jakkoliv obtěžovat nebo vyžadovat nějaké další odborné znalosti. Toho dosáhnete pouze pomocí chytré elektroinstalace!

Chcete-liproměnit obyčejný dům v chytrý, je potřeba, abyste vedle klasické elektroinstalace měli v domě rozvedeny i takzvané sběrnicové kabely (sbírají a předávají údaje). Pokud tak učiníte již na začátku stavby nebo rekonstrukce, můžete mít chytrou domácnost hned – celou nebo částečnou, nebo až časem, za rok, za dva... V hlavní roli jsou peníze, a právě proto je jednoduchá stavební příprava a sběrnicový kabel v elektroinstalaci tím nejdůležitějším krokem do budoucna!

Kvalitní řešení elektroinstalace vás nenutí nakupovat a realizovat to, co nepotřebujete, nebo na co nemáte v dané chvíli prostředky. Sami si zvolíte cestu a rozsah řešení – na teď nebo na později. Rozhodnutí je na vás. V domě, ve kterém má být hlavním zdrojem vytápění tepelné čerpadlo, nebo jsou plánovány solární panely, byste měli uvažovat o chytré elektroinstalaci jako o standardu už kvůli maximálně efektivnímu nakládání se získanými energiemi.

Co od chytré domácnosti očekávat?

Zvýšení komfortu

Činnosti, o které se musíte starat, zabírají vám čas a musíte na ně myslet, budete mít díky systému chytré domácnosti zcela nebo částečně automatizovány. Denně se opakující úkony, jako roztahování a stahování žaluzií a rolet, se u vás doma budou odehrávat samy podle času anebo podle slunečního svitu. V návaznosti na to se vám bude spínat osvětlení, zavírat okna atp. Chytrá domácnost se zkrátka rozhoduje samostatně podle aktuálního času, denní doby a ročních období nebo aktuálního počastí. Při využití multifukčních dotykových panelů budete moci ovládat celý dům z jednoho místa. Některé ovládací panely obsahují zároveň i funkci domovního zvonku – videotelefonu a ještě na nich můžete vidět obraz z venkovních IP kamer.

Videotelefon a 64 “vypínačů” v jednom. Moderní multifunkční dotykový panel chytré domácnosti ABB-Welcome IP Touch.

Snižování spotřeby energií

Snižování spotřeby je velké téma. Otázkou vždy je, jaká řešení jsou „možnostmi“ (lze si zvolit to či ono …) a jaká řešení jsou skutečnými opatřeními, která přinesou úsporu elektrické energie nebo tepla. Základem je opět to, že činnost se děje automaticky a logicky. V zimě, když budete větrat oknem, se vypne v dané místnosti automaticky topení. V létě zase automaticky sjedou předokenní žaluzie ještě dříve, než začnou dům ohřívat sluneční paprsky, a vy tak ušetříte za elektrickou energii na ochlazování domu.

Okenní kontakt vyšle bezdrátově signál do rozvodnice, aby chytrá domácnost vypnula topení, ABB-free@home

Zaujalo vás chytré vytápění? Podívejte se, kolik stojí!

Zvýšení bezpečnosti

S chytrou domácností reálně získáte i vyšší bezpečnost ve smyslu ochrany majetku. Například při nepřízni počasí na základě údajů z meteostanice, která je součástí řešení chytré domácnosti, samy vyjedou předokenní žaluzie nebo markýza na terase. Díky tomu je nepoškodí prudký vítr. Všímáte si? Vás prudký vítr neznepokojuje, když máte chytrou domácnost. Při odchodu z domu stisknete tzv. „odchodové tlačítko“ (tváří se jak běžný vypínač), čímž naráz odpojíte od napájení veškeré zásuvky a spotřebiče, které nemusí být pod proudem (takže už nikdy nebudete trnout, zda je žehlička opravdu vypnutá nebo zda jste rychlovarnou konvici vytáhli ze zásuvky).

Ovládání žaluzií , osvětlení, a dalších spotřebičů může být automatické, ručně ovládané multifunkčním dotykovým panelem nebo tlačítkovým standardním ovladačem.

Dům pod kontrolu, ať jste kdekoliv

Kdo by nechtěl, aby dům sám sebe ohlídal, když nejste doma, že? I na dovolené se můžete podívat, co se doma děje a dům vám sám hlásí „svůj stav“. Anebo si zatopíte na dálku, protože se vrací dříve, než jste plánovali. Také můžete z dovolené sousedce na dálku odemknout vstupní dveře, aby vám zalila květiny.

S mobilní aplikací pro chytrou domácnost ABB-free@home víte o domě vše. Vždy a všude. Zároveň učiní z chytrého zařízení videotelefon k domovnímu zvonku.

Toto vše jsou funkce, které spojují komfort, bezpečnost i úspory energií do jednoho. Jako třešničku na dortu můžete využít i hlasového ovládání Google Assistant, Amazon Alexa nebo Sonos.

Pár rad závěrem

1. I když si zrovna chytrou domácnost nemůžete dovolit nebo ji aktuálně neplánujete, tak rozvedení sběrnicových kabelů přesto zvažte, a to již ve fázi hrubé stavby. Buďte si jisti, že se vám to do budoucna vyplatí a nebudete litovat!

2. Vyberte si takové řešení chytré domácnosti – inteligentní elektroinstalace:

díky němuž bude dům poslouchat vás, a ne vy jeho – jinými slovy, abyste nemuseli kvůli každému požadavku volat elektrikáře

které zvládne každý lepší český elektrikář bez programování

k němuž máte zajištěnu technickou podporu v češtině a s osobním přístupem

které lze realizovat i po částech a podle aktuálních potřeb a finančních možností.

3. Vyberte si výrobce, který má potřebné výrobky na skladě a ideálně takového výrobce, který vyrábí i klasické vypínače a zásuvky. To vám zaručí shodný design všech prvků a kompatibilitu od rozváděče, přes běžné zásuvky až po chytré vypínače a domovní telefon.

