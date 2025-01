Co by vám nemělo uniknout po novém roce? | foto: Stovkomat.s.r.o.

Pokud chcete v novém roce zlepšit své zdraví, máme pro vás tipy na srovnání krabičkových diet a poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny.

Skvěle natočené pivo u vás doma

Pivo představuje nejoblíbenější nápoj mnoha Čechů. Ne nadarmo se Česká republika pravidelně umisťuje na předních příčkách v jeho konzumaci. Dopřejte si skvěle natočené pivo na velké oslavě, při posezení s přáteli nebo pro chvíle pohody v úzkém rodinném kruhu. To vše u vás doma. Co k tomu potřebujete? Především výčepní zařízení. Zaměřujeme se na prodej, půjčení a servis výčepního zařízení. V naší pivotéce v Brně si vyberete ze širokého sortimentu lahvových a sudových piv, případně mrkněte na náš e-shop. Už nemusíte chodit do hospod. U nás si vybere každý milovník tohoto zlatavého moku.

Zhubněte díky srovnávači krabičkových diet

Hubnutí je neustále rostoucí trend, kterému alespoň jednou za život podlehne každý z nás. Lidé hubnou neustále – v rámci novoročního předsevzetí, před letními prázdninami nebo aby opět oblékli to oblíbené oblečení, co se jim válí ve skříni. Všichni chceme dobře vypadat a být zdraví, cesta k vysněnému tělu bývá bohužel trnitá. Často dáváme horentní sumy za výrobky nebo postupy bez kýženého efektu. V současné době na trhu existuje spousta krabičkových diet, které se liší cenou, kvalitou i službami. Pokud chcete vybrat tu nejlepší pro vaše potřeby, použijte přehledný srovnávač SrovnejDiety.cz, kde najdete podrobné informace a hodnocení jednotlivých diet.

Bezpečnost zaměstnanců na prvním místě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je dynamické (nejen) právní odvětví, které se zaměřuje na ochranu zdraví a života zaměstnanců a prevenci úrazů. Redukovat možnost pracovního úrazu na minimum je možné díky kvalitnímu vybavení. Ochranné pracovní pomůcky tak představují nezbytnou výbavu pro mnohá povolání, díky kterým se vaši zaměstnanci budou těšit dobrému zdraví. Naše firma ProTool Solutions funguje na trhu od roku 1993 a během té doby jsme si vytvořili široké portfolio spokojených klientů (zaměstnavatelů). Zajišťujeme bezpečnostní obuv, pracovní oblečení, ochranu hlavy nebo rukavice. Veškeré naše pomůcky odpovídají moderním technologiím a jsou vyrobeny z kvalitních materiálů.

Získejte dotace od státu a ušetřete

Každý z nás chce ušetřit na energiích a při té příležitosti se chovat ekologicky. Ne vždy na tyto činnosti máme peníze. Aby stát naše jednání v tomto směru podpořil, vypisuje atraktivní dotace. Podívejte se na možnost zateplení půdy nebo střechy vč. fotovoltaiky zdarma do konce ledna. Následně dojde ke změně dotací, a proto byste se svou žádostí neměli otálet. Zajistěte si zateplení zdarma díky naší dotační kalkulačce. Můžete si zde spočítat výši dotace na zateplení domu, cenu kompletního zateplení, dotační bonus, výši úspory, dotaci na výměnu oken a mnoho dalšího.

Tradiční čínská medicína: alternativní cesta ke zdraví

Západní medicína je jistě velmi účinná a má nezastupitelné místo v lidské civilizaci. Někdy je ovšem potřeba proces prevence nebo léčby doplnit o jiné metody. Nejčastěji lidé obrací svůj zájem do Asie. Zde má totiž své kořeny tradiční čínská medicína (zkratka TCM), která poskytuje alternativní pohled na lidské zdraví. Poskytujeme poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny, kde klademe důraz na individuální přístup a dlouhodobé řešení potíží. Doporučujeme produkty s ohledem na jejich kvalitu a účinnost tak, jak bychom je doporučili svým nejbližším. Zajímá-li vás více informací, určitě se podívejte i na náš blog, kde srozumitelně píšeme o jednotlivých metodách TCM.