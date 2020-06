CNC invest slaví 30 let. Přijďte je oslavit na naše předváděcí dny

Uplynuly tři měsíce od zavedení nouzového stavu z důvodu pandemie – Covid -19. Tato doba omezila celou řadu činností prakticky ve všech oborech, strojírenství nevyjímaje a omezila možnosti vzájemných kontaktů a jednání.

Pro naši firmu, která právě letos slaví 30 let od jejího založení, to bohužel znamenalo i zrušení našich tradičních jarních předváděcích dnů a dalších akcí, na kterých jsme vás chtěli zejména informovat o významném rozšíření našeho portfolia strojů, a to o japonské vysoce produkční a přesné soustruhy MIYANO. Tyto dvouvřetenové a až třemi revolvery vybavené stroje, patřící do výrobního programu japonského koncernu Citizen&Miyano, jsou od počátku roku 2020 významnou položkou naší nabídky obráběcích strojů, spolu s již 20 let dodávanými dlouhotočnými soustruhy CITIZEN Cincom.

Přemýšleli jsme, jak vyřešit problém zrušení a omezení hromadných akcí, dodržení hygienických limitů a oslavit společně s vámi naše výročí a umožnit vám současně se seznámit s posledními modely a novinkami, které firma Citizen&Miyano nabízí.

Připravili jsme proto pro vás:

Průběžné předváděcí dny

(od 15. 6. 2020 – 30. 9. 2020)

„Vážení přátelé, těšíme se na vás, přijďte s námi oslavit našich 30 let.“

Vladimír Bláha, jednatel

Pro zájemce více technických informací níže:

Firma CNC invest vám může nejdříve představit novou vlajkovou loď Cincom M32-5M8 na svých „Průběžných předváděcích dnech“ od japonské firmy CITIZEN MACHINERY. Tento model je již prodejný – jedná se o první sériovou dávku pro Evropu. A jelikož se firma CNC invest řadí k velmi úspěšným evropským dealerům dostalo se jí pocty vystavovat tento stroj. CITIZEN MACHINERY je firmou CNC invest zastupovaná od roku 2000. Firma CNC invest má velmi dobré renomé v prodeji a uvádění novinek na trh. Jmenovitě například technologii LFV též od firmy CITIZEN MACHINERY, která způsobila malou revoluci v technologii obrábění materiálů s těžko dělitelnou třískou. CNC invest prodala tuto technologii jako první v Evropě a nyní jen u tohoto zákazníka má skoro 30 strojů od firmy CITIZEN MACHINERY.

Dále se firma může pochlubit velmi úspěšnými prodeji i v rámci celé Evropy ultrapřesných vysoce produktivních strojů řady Cincom Ocean GN 3200 a 4200 s integrovanou automatizací též od CITIZENU. Firma CNC invest se může pochlubit nejen zastupováním CITIZENU MACHINERY jako lídra v segmentu CNC dlouhotočných automatů, ale dále dalšími špičkovými japonskými značkami, které jsou pojmy ve světě strojařiny. A to jmenovitě firmy YASDA jako firmy na vrcholu pomyslné pyramidy v přesnosti frézovacích center. Pak bychom vypíchli firmu Niigatu se svými velmi tuhými horizontálními centry s vysokou životností a spolehlivostí. Další firma v portfoliu CNC investu je světoznámý výrobce portálů firma SNK, kterou velmi dobře znají v leteckém, železničním a automobilovém průmyslu.

Nyní ale zpět k nové vlajkové lodi Cincom M32-5M8, která oproti předchozí generaci může být rozšířena až na průměr 38mm, a to jak v režimu dlouhotoč/krátkotoč. Dále se může stroj pochlubit zvýšenou tuhostí konstrukce, váha stroje se zvýšila o 650 kg na současných 4300 kg. Z hlediska ergonomie stojí za zmínku větší dveře a tím pádem lepší přístup do stroje podobně jako u všech modernizovaných strojů Cincom, což si seřizovači strojů hodně pochvalují. Dále zvýšené výkony na vřetenu i protivřetenu až 7,5 kW. A za zmínku též stojí silné poháněné nástroje pro dlouhotoče ne tak obvyklé až s výkonem 2,2 kW. Kompletně konstrukčně přestavěný revolver se zvýšenou tuhostí a dlouhodobou stabilitou dává poháněnému nástroji v řezu kroutící moment až 22 Nm. A na závěr stojí za zmínku, že tento nový model Cincom M32-5M8 je stejně jako předchozí vlajková loď Cincom D25-1M8 vybaven nejnovějším řídicím systémem Mitsubishi M850W s dotykovým displejem a řízením na optických vláknech výrazně zvyšuje rychlost stroje a zkracuje vedlejší časy. Stejně jako Cincom D25-1M8 umožňuje tento stroj 5-osé souvislé řízení a tím pádem plynulé 5-osé obrábění pro tvarově složité součásti. B-osa je též použitelná i v omezené míře pro práci na protivřetenu. Stroje předchozích generací Cincom M32 si v minulosti již našly spoustu spokojených zákazníků jak v Čechách, tak na Slovensku a firma CNC invest předpokládá, že u této novinky se srdce každého strojaře rozbuší. Přijďte i vy se podívat na evropskou novinku do showroomu firmy CNC invest.



V showroomu firmy CNC invest se též můžete seznámit s vyspělými stroji Miyano z koncernu CITIZEN MACHINERY, které od roku 2020 nabízí ve svém portfoliu CNC invest. „Průběžný OPEN HOUSE“ probíhá až do konce září, a to pod mottem „CITIZEN=CINCOM + MIYANO POD JEDNOU STŘECHOU V CNC INVEST“.

Ze strojů Miyano budou předvedeny dva, oba s řídicím systémem Mitsubishi, který je pro zákazníky Cincom dlouhotočů velmi dobře znám a je pro ně přitažlivý svojí rychlostí, přehledností a jednoduchým ovládáním. Stroje Miyano zákazníkům CITIZENU umožní obrábění z tyčoviny až do průměru 80 mm.

Stroj BNE-51MSY je z řady BNE, která je známá svou vysokou tuhostí, vysokým výkonem a vynikající přesností.

Nový model MSY rozšiřuje možnosti řady BNE nejen dovybavením zadního vřetena (SP2) o osu X3,

ale i synchronizovaným řízením pro souběžné obrábění se třemi nástroji. Výsledkem je zrychlení doby cyklu, mimořádně snadné použití a schopnost obrábění složitých obrobků.

CNC soustruh BNE-51MSY s pevným hlavním vřetenem, protivřetenem pohybujícím se v osách X a Z, horní nástrojovou hlavou s osami X, Y a Z, dolní nástrojovou hlavou s osami X a Z a osami C na obouvřetenech je vybaven řídicím systémem Mitsubishi M730VS. Tento stroj je unikátní především začleněním technologie řízení v překrytém času protivřetena s horní nástrojovou hlavou při obrábění na straně hlavního vřetena. Stroj je určen pro práci z tyče o průměru do 51 mm.

Základní konstrukce stroje je kombinací vysoce tuhých, přesných, ručně zaškrábaných vedení a litého šikmého lože z jednoho kusu. Nádrž chladicí kapaliny je integrovaná do stroje což přispívá k dosažení vysoké teplotní stability. Spolu s vysokou přesností při vysokém výkonu tato konstrukce umožňuje obrábět tvrdé a kalené obrobky (nahrazuje operaci broušení) a zároveň prodlužuje životnost použitých nástrojů díky výborné tlumicí schopnosti.

Hlavní vřeteno je uloženo v přesném dvouřadovém válečkovém ložisku a přesných kuličkových ložiskách s kosoúhlým stykem. Toto uložení potlačuje radiální házivost, změnu polohy v podélném směru vlivem teploty a zajišťuje vysokou tuhost.

Stroj je vybaven dvěma 12polohovými nástrojovými hlavami. Indexace pomocí zakřivené spojky s velkým průměrem, bezpečné upnutí hydraulických hlav a robustní čtvercové vedení zajišťují vysokou přesnost a dlouhou životnost hlavy bez kompromisů. V této revolverové hlavě lze umístit nástroje s vysokým krouticím momentem 20 Nm ve všech 12 polohách. Jedinečný způsob upevnění držáku nástroje pomocí dvou vodicích kolíků usnadňuje montáž a vyjmutí držáků nástrojů a zajišťuje mimořádně vysokou přesnost opětovné montáže.

Vybavení zadního vřetena SP2 osou X3 umožnilo současné obrábění děr na obou čelních plochách, což nebylo možné u konvenčních modelů BNE. Navíc kontrola superpozice umožňuje současné řezání dvěma nástroji synchronizací řezání na SP2 s řezáním na SP1 a také současným řezáním se třemi nástroji včetně SP2, což pomáhá zkrátit dobu cyklu. Nabízí se tedy celá škála variant obrábění.

Řídicí systém Mitsubishi Meldas M730VS je nano systém se zdvojenými CNC/PLC procesory. Toto řešení výrazně eliminuje časové prodlevy, které vznikají při přepínání mezi funkcemi CNC a PLC.

Funkce CPU Risc a vysokorychlostní optická síť umožňuje vysoce přesné řízení s vysokými rychlostmi a nano řízení. Exprémně rychlé PLC podstatně snižuje cyklové časy. Dále je vybaven funkcí HMI (Human machine Interface) pro snazší a přehlednější použití obrazovky, funkcí sledování nástrojů, která chrání drahé nástroje a usnadňuje bezobslužný chod, a v neposlední řadě funkcí PRG-Check – posuv vpřed a vzad pomocí ručního kolečka.

Tento stroj je unikátní především začleněním technologie řízení překrytí (superposition) protivřetena (zadního vřetena-SP2) s horní nástrojovou hlavou při obrábění na straně hlavního vřetena.

Poslední vystavený stroj Miyano BNA-42GTY LFV je kompaktní 10-osé soustružnické centrum s širokým využitím ve výrobním procesu. Je to zajímavý přechod mezi dlouhotočným automatem Cincom a soustruhem Miyano. Zákazníci Cincom zde najdou podobnost s dlouhotoči ohledně koncepce a rychlosti a zároveň jim tento stroj nabídne zvýšenou přesnost a obrábění až do průměru 42mm z tyče a v neposlední řadě i skoro magickou funkci LFV. Umožňuje vysokorychlostní obrábění s maximální přesností a až 45 nástroji při minimálním požadavku na plochu a spotřebu elektrické energie.



Stroj je vybaven vřetenem pohybujícím se v ose Z, protivřetem s pohybem v osách X a Z, dále revolverovou hlavou s osmi pozicemi a s šestnáctipolohovou indexací. Stroj je také vybaven rychlou nástrojovou lištou, kterou znají uživatelé dlouhotočných automatů. Motor hlavního vřetena má výkon 11kW.



Konstrukce lože a rozložení zdrojů tepla stroje výrazně eliminuje deformace teplem a minimalizuje případné odchylky na obrobku. Plochá, ručně zaškrabaná vedení os svou vysokou tuhostí a schopností tlumit vibrace umožňují výkonné obrábění a zároveň prodlužují životnost nástrojů.

Nádrž chladicí kapaliny integrovaná do lože přispívá k vysoké teplotní stabilitě stroje.

Soustružnické centrum je osazeno řídicím systémem Mitsubishi M730VS, který umožňuje současné obrábění dvěma nástroji nebo se třemi nástroji při práci s protivřetenem. Technologie řízení Cincom umožňuje obrábění za použití revolverové hlavy, lineární nástrojové lišty a pohybu protivřetene.

Stroj je vybaven technologií LFV, což je zkratka pro „Low Frequency Vibration“. Technologie, o které již bylo napsáno mnoho a v praxi je zákazníky chválena a ověřena, umožňuje obrábění téměř všech geometrických součástí z nejrůznějších materiálů. Technologie je použitelná i při řízení ve dvou lineárních osách současně v závislosti na otáčkách. Třísky z obrábění jsou řízeným způsobem děleny, což eliminuje zastavení stroje v důsledku smotků třísek a jejich namotání. Další výhody technologie LFV je snížený řezný odpor, zlepšení povrchu, zmenšení objemu třísek a hlavně zabránění zbytečnému zastavení stroje a prodloužení životnosti nástrojů.

Ing. Martin Novák

CNC invest, s.r.o.