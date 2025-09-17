CNC frézař Martin Češka nejlepším mladým Čechem na EuroSkills

Na evropském šampionátu dovedností, který skončil o víkendu v dánském Herningu, letos startovalo čtrnáct českých reprezentantů v jedenácti oborech. Organizátorem české reprezentace je Hospodářská komora ČR s podporou partnerů v čele s Letištěm Praha.
Účast v dánském Herningu byla historicky teprve třetím startem Česka na EuroSkills. Podle prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka má česká reprezentace za sebou další důležité strategické kroky pro to, aby se vyrovnala evropské špičce. Mimo jiné Hospodářská komora loni poprvé zorganizovala vlastní národní nominační šampionát CzechSkills.
„Ukazuje se, že musíme pracovat ještě víc a musíme na sobě zamakat, abychom dokázali sahat po těch nejvyšších metách, po medailích, jako to dokazují ostatní země. Ale tady doháníme obrovský handicap, protože jsme teprve na třetím ročníku EuroSkills, kdežto státy, které tady vyhrávají a získávají medaile, sem jezdí desítky let,“ uvedl prezident Zajíček na slavnostním vyhlášení. Poděkoval zároveň společnosti Letiště Praha, která jako národní partner české reprezentace sehrála zásadní roli v podpoře týmu, ale i dalším partnerům.
Konfrontace s evropskou špičkou si cení například Martin Češka, úřadující mistr republiky v CNC frézování, který byl na slavnostním ceremoniálu vyhlášen nejlepším členem české národní reprezentace. „Mě to extrémně nabylo energií. S odstupem času beru svou závodní cestu, která na EuroSkills měla finále, jako nejlepší rozhodnutí v životě. Z obyčejného kluka, kterého bavil obor, se stal někdo, kdo dnes vyrábí nejsložitější součástky na světě a dostává se k příležitostem, na které jiní šlapou cestičku celý život,“ řekl Martin Češka.
Kompletní výsledky 14 českých reprezentantů startujících v 11 soutěžních kategoriích najdete ZDE. Reprezentační tým České republiky tvořil výběr vítězů národní soutěže CzechSkills 2024, jejíž první ročník se konal loni v listopadu v Brně.
Národním partnerem CzechSkills i EuroSkills je Letiště Praha. „Jsme rádi, že jako Letiště Praha máme možnost podpořit mladé talenty na jejich cestě za úspěšnou kariérou. Podporovat vzdělání mladých je v dnešní moderní době více než důležité, proto máme opravdu radost, že díky partnerství s Hospodářskou komorou můžeme být skrze projekt CzechSkills u toho,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.
Na několikaměsíční přípravě jednotlivých reprezentantů se podílelo přes 50 partnerů z řad cechů a oborových asociací zastřešených Hospodářskou komorou ČR, ale také partnerských firem. Za všechny zmiňujeme hlavní odborné partnery jednotlivých soutěžních kategorií: FESTO Česká republika, Scania Czech Republic, ICT Unie ČR, CNC Skills Czech Republic, Cech obkladačů ČR, Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech parketářů ČR, Svaz chladicí a klimatizační techniky, Moravskoslezská Technologická Akademie. Přepravu vybavení zajistila DHL Supply Chain, kolekce společenských oděvů na míru připravili české firmy FERATT fashion a Buga.
Nejvíce medailí na evropském šampionátu letos vybojovala Francie s celkovým počtem 17 cenných kovů (sedm zlatých, pět stříbrných a pět bronzových). Příští 10. EuroSkills poprvé společně pořádají 2 země: Německo a Lucembursko. Dějištěm šampionátu bude od 22.-26. 9. 2027 Düsseldorf.