Člověk by měl dělat to, co ho baví, říká jednatel POKLOPSYSTEMU

Prozraďte mi, jak vznikla společnost POKLOPSYSTEM?

Společnost POKLOPSYSTEM založil můj otec v roce 1994. Od roku 2011 poskytujeme servis v oblasti kanalizačních poklopů, uličních vpustí a vodovodních hrnečků. Od roku 2014 máme dceřinou společnost i na Slovensku. Od té doby se společnost každým rokem rozrůstá a modernizuje.

Jaké byly vaše začátky v rodinné firmě?

Do POKLOPSYSTEMU jsem nastoupil v roce 2012 na pozici stavebního dělníka. S kolegou jsme vytvořili první profesionální pracovní skupinu. Tato pozice byla skvělou zkušeností, díky které jsem získal neocenitelné znalosti, ze kterých čerpám dodnes. V roce 2016 jsem postoupil na pozici obchodního zástupce, kde jsem dokonale využil zkušenosti získané při opravách poklopů. Pozice obnášela nové směry. Naučil jsem se jednat se zákazníky, vyhledávat nové kontakty a upevňovat s nimi vztahy. V roce 2018 jsem byl jmenován jednatelem firmy. Tuto pozici zastávám dodnes a v mé kompetenci je zejména technický chod společnosti.

Můžete představit, čím se POKLOPSYSTEM zabývá?

Společnost POKLOPSYSTEM se zabývá servisem a opravami kanalizačních a vodovodních poklopů, uličních vpustí, vodovodních hrnečků a drobnými asfaltážemi. K této činnosti je potřeba speciálních a kvalitních směsí, které vyrábí naše dceřiná společnost IZOLSAN s.r.o. Získání zkušeností v práci se odráží v neustálém vývoji nových a kvalitnějších materiálů, postupů a technologií.

Našimi zákazníky jsou vodárenské společnosti, majitelé a správci silnic, státní instituce, krajské a okresní úřady, jejich správy a údržby silnic, společnosti zabývající se výstavbou komunikací a další společnosti, které preferují kvalitní komunikace.

Jak se firmě daří v posledních letech?

Společnost se neustále vyvíjí a rozrůstá. V posledních pěti letech se nám podařilo zvýšit obrat o 50 procent. Naše kapacita se zvýšila oproti roku 2014 pětinásobně na pět tisíc opravených kanalizačních poklopů ročně.

Čím se lišíte od vaší konkurence?

Již druhým rokem jako jediní v České republice pomáháme našim zákazníkům produktem zvaným POKLOPrent. Jedná se o nový způsob financování zajištění vstupů do kanalizační sítě tím, že si majitel, provozovatel kanalizační sítě pronajme na dobu pěti nebo deseti let kanalizační poklopy a pronajímatel se o ně po celou dobu pronájmu stará. Firma POKLOPSYSTEM s.r.o. po uzavření rámcové smlouvy dodá a zabuduje nové kanalizační poklopy na své náklady. Každoročně se pak provádí kontrola kanalizačních poklopů. Při zjištění nutnosti opravy poklopů z důvodu opotřebení je opraví nebo vymění za nové. V případě havarijního stavu poklopu je do 48 hodin opraví. Po ukončení pronájmu kanalizační poklopy přejdou bezplatně do majetku nájemníka – zákazníka, který platí měsíční nájemné.

Prozradíte, jaké máte s firmou plány do budoucna?

Upevňování pozice společnosti na trhu. Snažíme se zvyšovat kvalitu a efektivitu našich služeb a využívat nové technologie a poznatky v daném segmentu.

Jste velmi pracovitý člověk. Máte vůbec čas na nějaké koníčky?

Už jako malý kluk jsem obdivoval motoristické závody. A před pár lety jsem tento svůj koníček rozvinul tak, že jsem v dnešní době součástí týmů, které se zabývají pořádáním rally. A účastním se vybraných soutěží jako safetycar se svým vysněným vozem. POKLOPSYSTEM již několik let aktivně podporuje spřízněné autokluby a talentované jezdce. Tento koníček mi společně s mojí rodinou vyplňuje veškerý volný čas.