Článek k Mezinárodnímu dni seniorů 2025

Stát nelze řídit jako firmu a občané nejsou poddaní oligarchů. Pokud by se tato mylná představa začala prosazovat pod vlivem extremistických hnutí a populistických slibů, nečekala by naši vlast radostná budoucnost.

Článek k Mezinárodnímu dni seniorů 2025 | foto: ČTK

Proto jsme se s mojí paní Radanou, jako senioři, rozhodli iniciovat a finančně podpořit projekt Nenechám se nachytat, který pomáhá především starší generaci bránit se polopravdám a falešným lákadlům

Dokument Nenechám se nachytat shlédlo dosud čtvrt milionu diváků. Přidejte se k nim a pomozte nám chránit pravdu proti lžím a nenávisti.

Jiří Wald, mluvčí iniciativy KAS 25

Co je KAS 25?

Klub angažovaných seniorů (KAS 25)

Občanské hnutí, které vzniklo z potřeby:

  • Hájit důstojnost a práva starších lidí
  • Podporovat aktivní a smysluplné stárnutí
  • Udržovat a předávat hodnoty, které drží společnost pohromadě

Naše poslání

  • Být respektovaným hlasem seniorů ve veřejném prostoru
  • Podporovat mezigenerační dialog a solidaritu
  • Bojovat proti ageismu, sociálnímu vyloučení a manipulaci
  • Poskytovat informace v klíčových oblastech života seniorů

Co nabízíme formou e-informací

  • Vzdělávací a osvětové informace (např. jak se bránit dezinformacím, jak poznat manipulaci, jak využít moderní technologie)

Na čem stavíme

  • Úcta ke stáří, zkušenosti a životní moudrosti
  • Zdravý rozum, pravda a slušnost
  • Společenská odpovědnost a angažovanost

Úvodní deklarace Klubu angažovaných seniorů 25 (KAS 25)

Deklarace Klubu angažovaných seniorů

My, občané České republiky, kteří jsme v roce 2025 dosáhli nebo přesáhli věku 65 let, jsme založili Klub angažovaných seniorů (KAS 25), iniciativu, jejímž cílem je:

  • Chránit důstojnost seniorů před manipulací, zneužíváním a lží.
  • Bránit se proti tzv. šmejdům, podvodníkům a klamavé reklamě.
  • Napomáhat seniorům v orientaci v současném světě pomocí srozumitelných a ověřených informací.
    • Podporovat ctnosti, jako jsou moudrost, trpělivost, soucit a zkušenost – tedy hodnoty, které stáří přirozeně přináší.
    • Upozorňovat společnost na hodnotu stáří a na potřebu mezigenerační úcty.

Jsme hlasem těch, kdo chtějí nejen dožít, ale také žít smysluplně, důstojně a ve vzájemné úctě.

Jiří a Radana Waldovi, zakladatelé iniciativy

O nás: https://www.ceskatelevize.cz/porady/16267550263-od-nuly/224562245010001/

