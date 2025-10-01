Článek k Mezinárodnímu dni seniorů 2025

Proto jsme se s mojí paní Radanou, jako senioři, rozhodli iniciovat a finančně podpořit projekt Nenechám se nachytat, který pomáhá především starší generaci bránit se polopravdám a falešným lákadlům
Dokument Nenechám se nachytat shlédlo dosud čtvrt milionu diváků. Přidejte se k nim a pomozte nám chránit pravdu proti lžím a nenávisti.
Jiří Wald, mluvčí iniciativy KAS 25
Co je KAS 25?
Klub angažovaných seniorů (KAS 25)
Občanské hnutí, které vzniklo z potřeby:
- Hájit důstojnost a práva starších lidí
- Podporovat aktivní a smysluplné stárnutí
- Udržovat a předávat hodnoty, které drží společnost pohromadě
Naše poslání
- Být respektovaným hlasem seniorů ve veřejném prostoru
- Podporovat mezigenerační dialog a solidaritu
- Bojovat proti ageismu, sociálnímu vyloučení a manipulaci
- Poskytovat informace v klíčových oblastech života seniorů
Co nabízíme formou e-informací
- Vzdělávací a osvětové informace (např. jak se bránit dezinformacím, jak poznat manipulaci, jak využít moderní technologie)
Na čem stavíme
- Úcta ke stáří, zkušenosti a životní moudrosti
- Zdravý rozum, pravda a slušnost
- Společenská odpovědnost a angažovanost
Úvodní deklarace Klubu angažovaných seniorů 25 (KAS 25)
Deklarace Klubu angažovaných seniorů
My, občané České republiky, kteří jsme v roce 2025 dosáhli nebo přesáhli věku 65 let, jsme založili Klub angažovaných seniorů (KAS 25), iniciativu, jejímž cílem je:
- Chránit důstojnost seniorů před manipulací, zneužíváním a lží.
- Bránit se proti tzv. šmejdům, podvodníkům a klamavé reklamě.
- Napomáhat seniorům v orientaci v současném světě pomocí srozumitelných a ověřených informací.
- Podporovat ctnosti, jako jsou moudrost, trpělivost, soucit a zkušenost – tedy hodnoty, které stáří přirozeně přináší.
- Upozorňovat společnost na hodnotu stáří a na potřebu mezigenerační úcty.
Jsme hlasem těch, kdo chtějí nejen dožít, ale také žít smysluplně, důstojně a ve vzájemné úctě.
Jiří a Radana Waldovi, zakladatelé iniciativy
O nás: https://www.ceskatelevize.cz/porady/16267550263-od-nuly/224562245010001/