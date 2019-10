Civilní zbraň na přaní? S CZ konfigurátorem žádný problém

Zbraň se dá po sestavení ihned objednat, zaplatit za ni zálohu a do několika dní převzít. V prodejně bude provedena kontrola oprávněnosti nákupu stejně jako při běžném prodeji zbraní.

CZ konfigurátor obsahuje ucelenou nabídku běžných i speciálních dílů. Umožňuje tak osadit zákazníkovu preferovanou zbraň přesně těmi komponenty, které mu vyhovují. Ať už jde o ráži, materiál a délku hlavně, spoušťový mechanismus, vzhled zbraně či doplňky, volba je pouze na zákazníkovi. Při každé volbě se okamžitě ukáže cena a vzhled budoucí zbraně. Předem se platí třetina ceny. Ve výsledku dostává kupující zbraň zcela podle svých preferencí, ale navíc i plně pokrytou zárukou, o niž by při domácích, čili netovárních úpravách, jinak přišel.

Konfigurátor byl spuštěn 15. října. Pro začátek obsahuje tři vlajkové modely z produkce České zbrojovky, které pokrývají spektrum sportovních střelců i lovců. Třemi úvodními modely jsou služební pistole CZ P-10 ve všech velikostech a barevných provedeních rámu, nejmodernější malorážka řady 457 s mnoha variantami pažeb i hlavní a nakonec i SCORPION EVO S1. Česká zbrojovka plánuje postupně v průběhu několika let doplnit všechny své zbraňové řady.

Kompletace zbraní probíhá ve Zbrojovce Brno, dceřiné společnosti České zbrojovky. Čekací doba od zadání do převzetí zákazníkem v prodejně je plánována na 14 pracovních dní. Kupující si může vybrat, zda převezme zbraň v podnikové prodejně CZ v Praze, v Uherském Brodě, nebo po telefonické domluvě přímo v montážním závodu v Brně. Na vyzvednutí má 30 dní, jinak záloha na konfiguraci propadá. Do budoucna plánuje CZ rozšíření výdejních míst i do sítě partnerských prodejen, které splní patřičná kritéria pro spolupráci.

Při použití konfigurátoru si může zákazník objednat také prodlouženou záruku na pět let a předplacený pětiletý odborný servis. Ten bude prováděn v prodejnách CZ. Pro každou roční servisní návštěvu je předepsán přesný postup kontrol a výměn opotřebených dílů. Tato služba zajistí, že zbraň bude neustále v perfektním stavu.

Zajímavou novinkou v konfigurátoru je i možnost zřízení „dárkového konta“. Přes něj může oprávněný zákazník vyzvat své blízké a přátele, aby mu jeho „vysněnou zbraň” pořídili jako dárek, například k významnému životnímu jubileu. Platby záloh a příspěvky na dárkové konto jsou on-line, případný doplatek se platí při převzetí v prodejně.

Česká zbrojovka a.s. je od roku 2018 součástí mezinárodního Holdingu CZ Group, do něhož jsou vedle mateřské továrny v Uherském Brodě postupně začleňovány další firmy s příbuznými výrobními a vývojovými programy. V čele holdingu stojí ve funkci prezidenta Ing. Lubomír Kovařík, MBA.