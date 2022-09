Cirkusy přežily války i režimy

V říjnu navštíví Prahu artisté, klauni a cirkusoví umělci z celého světa. Začne totiž festival CIRKUS CIRKUS. Jeho prezident Artur Kaiser pochází z jedné z nejslavnějších českých cirkusových rodin. „Chci pomáhat držet Česko na cirkusové mapě světa,“ říká.

Čím se slavný cirkusový rod Kaiserů může pochlubit?

Já jsem už sedmá generace, kromě cirkusových umělců jsou v rodině i slavní čeští loutkáři, například pradědeček a lidový loutkář Rudolf Kaiser. Byl vyznamenán za zásluhy o československé loutkářství . Od roku 2016 je české a slovenské loutkářství zapsáno na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Rudolf Kaiser a jeho divadlo tvořili jeden ze základů této tradice. Jeho otec byl podle matričních záznamů „tělocvičným hercem“, který předváděl hry ze života, pantomimu, loutkové hry a akrobatické výkony. Toto povolání vykonával již Villhelm Kaiser, narozen roku 1765 v Dobřanech. Rudolf uváděl hry Tyla, Klicpery, Jiráska a dalších. Hrál i s Josefem Skupou, se kterým se přátelil.

Vaši rodiče i vy jste ale už vystupovali v cirkuse, že?

Nejen v cirkuse. Také v různých kabaretech a světových show. Měl jsem široký záběr a dodnes jsem v Guinnessově knize rekordů, kde mám uvedeno několik světových rekordů v balančním vystoupení na válečcích. Vystupoval jsem od malička, profesionálně ale asi od 15 do 27 let. Tehdy nám onemocnělo dítě a poté jsem se rozhodl pro jinou kariéru.

Vaše současná profese je filmový a televizní režisér?

Ano, už od mala jsem toužil stát se filmařem, mám obrovské štěstí, že se mi to povedlo. Od 13. října jde do kin můj první celovečerní film Cirkus Maximum. Vypadá to, že jsem se stal prvním režisérem na světě, kdy kluk od cirkusu usedl na režisérskou židli celovečerního filmu.

Objevujete se i na jiných cirkusových festivalech?

Ano, jsem český porotce i na zahraničních cirkusových festivalech, kam mě pravidelně zvou do poroty.

Jaké cirkusové číslo máte nejraději?

Asi vystoupení na vysokém laně. Artur, Ladislav, Karel, Marta, Dana, Jindra a Marcela Kaiserovi se hodně vyznamenali při výkonu zvaném „Sedmička“, tedy pyramida sedmi lidí na laně. Jedinečnost spočívá v souhře čtyř spodních provazochodců, kteří musí při zátěži udržet jednotné tempo chůze na laně. Další provazochodci musí zvládnout obratně vylézt na pyramidu a po celou dobu zachovat rovnováhu, bez pohybu tělem. K zachování rovnováhy se používají balanční tyče. „Sedmičku“ jako první předvedli moji předkové v roce 1941 v německém Essenu – byla to česká provazochodecká skupina Karla Tříšky. Na svou dobu ojedinělé číslo. Předváděly to i další skupiny, bylo ale několik smrtelných úrazů, takže číslo pak dlouhá léta nikdo nedělal. Až mí rodiče v roce 1983 v Aténách, což byl celosvětový unikát. Bylo jim nabídnuto i několik světových turné, ale odmítli. Takže pro mne je toto nejoblíbenější číslo, protože vím, kolik práce, úsilí a rizika obnáší.

Letos plánujete v Praze šestý ročník festivalu CIRKUS CIRKUS. Jak jste akci založil?

V Česku chybí velký cirkusový festival. Shodou náhod jsem tehdy prodal největší tuzemský hudební festival Votvírák a kolegu Ferdinanda Kaisera napadlo udělat právě přehlídku cirkusového umění. Diváci začali vnímat, že přivážíme něco nového, než je klasický cirkus.

Vytrácí se z Evropy tradiční cirkus?

Myslím, že ne. Rodiče stále vodí malé děti, aby se přicházely divit do cirkusů. Cirkusy přežily války i režimy, myslím, že tu budou stále. Provoz cirkusu je ale velmi náročný, a to i finančně. Náš festival jsme letos umístili do pražské haly O2 universum, která nabízí jak teplo, tak klimatizaci, je tam občerstvení, možnost parkování, sociální zařízení. Prostě luxus. Vystupovat se bude na vyvýšeném pódiu, které připomíná manéž. Ovšem bez zvířat. V letošním ročníku klademe velký důraz krom fantastických dechberoucích čísel hlavně na scénu a audiovizuální stránku.

Proč bez zvířat?

Zvířata by v této hale neměla patřičné zázemí a komfort. To, co nabízí pražské O2 universum pro diváky, nemůže nabídnout pro zvířata. Poprvé představíme i holografickou show, takže se vlastně zvířata v O2 universum přece jen objeví.

Festival se tam koná 15. a 16. října 2022. Které jsou nyní nejslavnější cirkusy v Evropě?

Třeba dánská Aréna, německý Krone, Roncalli, Flic Flac a švýcarský Knie. Slavný je i ruský nebo čínský cirkus, tam ale vnímám zásadní rozdíl. Vidíte skvělé a neskutečné výkony, ale na mne je to příliš strnulé a bez atmosféry. Proto mám raději evropské cirkusy, kde se lépe střídají nálady, je tam lepší kontakt s diváky. Je to věc vkusu.