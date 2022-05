Cirk-UFF nabídne několik premiér, největší hvězdou je australská Circa

Strhující podívanou bude show Humans (Lidé) v podání australského souboru Circa, který patří mezi nejlepší na světě. Deset akrobatů s mimořádnými schopnostmi předvádí na pódiu extrémní, až dechberoucí výkony. Mnohdy přerůstají ve strhující zkoumání fyzických limitů. K vidění je vzdušná či závěsná i pozemní akrobacie. Prostě akce, zábava i nebezpečí. „Uvidíte vysokou úroveň dovedností, poctivé výkony, vzrušení, smích a možná i pár výdechů šoku. A taky výjimečnou interakci mezi umělci na jevišti a publikem,“ slibuje režisér a umělecký ředitel souboru Yaron Lifschitz.

Více podrobností nejen o tomto představení a prodeji vstupenek najdete na webových stránkách www.cirkuff.cz a www.uffo.cz.

Do Trutnova se vrací Thula Moon, vystupovala i v Cirque du Soleil

Hvězdou světového formátu je také americká akrobatka Thula Moon. Proslavila se vystupováním v nejznámějším cirkusu světa Cirque du Soleil, v Trutnově už zazářila v americké show Filament nebo při autorském představení Rise Up. Letos je hlavní postavou premiérové inscenace Through the Truth. Scéně dominují dva zavěšené kruhy. Druhý je konstrukčně mohutnější a menší, čili je naprostým protikladem prvnímu. „Podnikneme dobrodružnou cestu hledání pravdy skrze různé perspektivy. Od touhy po získání uznání od okolí až k moudrosti vlastního přijetí,“ avizuje Moon.



Producentem show je Uffo - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Je to poprvé v historii, co se pořadatel festivalu do něčeho takového pustil. „Byli jsme mnohokrát koproducenty, tohle je naše producentská premiéra. Je to výsledek naší mimořádné spolupráce s Thulou Moon a režisérkou Hanou Strejčkovou,“ říká principál festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík. „Byla to náročná, ale obohacující zkušenost vytvořit svou první samostatnou show. Jsem velice vděčná za tuto příležitost. Nemohla jsem si přát lepší tým pro spolupráci,“ oceňuje americká umělkyně Thula Moon.

Sisus Sirkus z Finska chystá premiéru

Premiéru bude mít v Trutnově také inscenace Memoirs Of Mud (Zablácené paměti) od ženského souboru Sisus Sirkus z Finska. Při komediální a dojemné show bude k vidění akrobacie na hrazdě, balancování na rukách a taneční akrobacie. Kromě tradičních artistických pomůcek se ale na jevišti objeví také nezvyklé propriety jako bláto, trávník či zelenina. „Chceme diváky povzbudit k smíchu. Při vytváření Zablácených pamětí jsme se hodně nasmáli, chceme si zachovat lehkost a smát se společně,“ hlásí finská akrobatka Inka Pehkonen.

Ukázkou špičkového českého cirkusu bude akrobatická sestava Losers Cirque Company. Diváci se mohou těšit opět na dynamické představení se strhujícími akrobatickými triky. V show nazvané Grandiózní hraje pětice umělců sama sebe. Chtějí vytvořit průlomové umělecké dílo s mimořádnou duchovní a kulturní hodnotou. „Jenže to vyžaduje spoustu času, sil a především peněz. Tak jako ve skutečném světě vzniká inscenace v duchu starého dobrého motta: Vždyť se to nakonec vždycky nějak udělá,“ naznačuje režisér Matyáš Ramba.

To nejlepší z domácí novocirkusové scény

Festival nabídne i další české novinky a špičková představení. Klára Hajdinová se při sólové akrobatické performanci ocitne V kruhu, ze kterého občas zdánlivě nejde vystoupit. „Zpracovává obtížná témata dneška - úzkost, paniku a deprese. Kruh symbolizuje lék, pilulku, kterou si berete každý den, symbolické motání se v kruhu psychofarmak a terapií,“ tvrdí principál festivalu Libor Kasík.

Precizní závěsnou akrobacií proslulý soubor AirGym Art Company předvede dvě show - Tajemství oblaků a Hotel Laputa. „Také loni měl soubor na Cirk-UFFu dvě různá představení se špičkovou akrobacií, silným příběhem a skvělou hudbou. Publikum bylo nadšené. Už se těšíme, co s AirGymem zažijeme letos,“ popisuje Kasík.

Večerní ohňová show i program pro děti

V programu je ještě řada dalších zajímavostí. Například Cirkus TeTy bude při představení Narušení používat při akrobacii neobvyklou rekvizitu - zlatou zavěšenou židli. Populární trio Squadra Sua sehraje klaunskou grotesku Bezdéčka.

Tradičním bodem festivalového programu je i letos večerní ohňová podívaná. Propane Punk Show obstarají Blackout Paradox a MansterVille. Závěrečný festivalový den bude ve znamení cirkusových dovedností. „Uvidíte žonglérskou show Bratří v tricku, workshopy, pohádku… To vše samozřejmě nejen pro děti,“ dodává Libor Kasík.