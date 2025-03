Čím oplotit rodinný dům? Dřevo slibuje kvalitu, eleganci i nadčasovost

Největší benefity dřevěného plotu

Hodí se ke každé stavbě

Dřevěné oplocení perfektně ladí s rodinným domem, dřevostavbou, chatou i chalupou. A nezáleží na tom, zda se nacházíte ve městě či na vesnici. Dřevo krásně doplní jakoukoliv nemovitost a dodá jí přirozený šmrnc a eleganci.

Pocit soukromí

Ať už si vyberete jakýkoliv typ dřevěného oplocení, můžete se radovat z pocitu soukromí a zabezpečení celého pozemku.

Přírodní design

Dřevěné ploty jsou nadčasové a nikdy nevyjdou z módy. Jedinečná struktura a rozmanitost dřeva vytváří nezaměnitelný vzhled. Dřevěný plot splyne s okolím i terénní úpravou pozemku, a vytvoří klidný prostor pro vás i vaši rodinu.

Ekologická varianta

Produkce dřevěných plotovek vyniká nízkou uhlíkovou stopou ve srovnání s výrobou plotů z jiných materiálů. Stromy navíc během svého růstu ze vzduchu absorbují oxid uhličitý, čímž pomáhají snižovat emise skleníkových plynů.

Snadná a rychlá oprava

Dřevěný plot lze v případě potřeby snadno opravit. Stačí jednotlivé plotovky vyměnit, nebo na plotě upravit případné povrchové nedokonalosti.

Široký výběr typů a velikostí

Trh nabízí širokou škálu možností oplocení ze dřeva, a to především co se týče výšky a stylu. Každý si tak může najít to pravé pro svůj dům a zahradu. Nachází se vaše nemovitost na svažitém či nerovném terénu? Dřevěný plot bez obav postavíte tak, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám.

Navýšení hodnoty nemovitosti

Správně navržený dřevěný plot přidá vašemu domu tržní hodnotu a pomůže oslovit potenciální kupce

Dlouhá životnost

Dřevo je jedním z nejtrvanlivějších přírodních zdrojů, které máme k dispozici. Ani drsné povětrnostní podmínky nezničí správně nainstalovaný dřevěný plot. Potřebujete, aby oplocení vydrželo dlouhé roky jako nové? V tom případě dbejte na to, aby bylo dřevo správně ošetřené a vyberte si spolehlivého dodavatele.

Veškeré dřevěné prvky od Lesoservisu jsou ošetřené speciální vakuotlakovou impregnací, a kovové prvky jsou pozinkovány. I s velmi malou a jednoduchou údržbou tak váš plot od Lesoservisu zůstane pevný a atraktivní po mnoho let.

Návod na montáž dřevěného plotu jednoduše ze stavebnice

Stavebnicový systém usnadňuje stavbu dřevěného plotu

Máte chuť si dům oplotit sami? Díky stavebnicovému systému od Lesoservisu to bude hračka. Konkrétní typ plotu vyberete z předem daného uceleného systému. Stejně tak si plot můžete poskládat sami podle vlastních požadavků. Jednotlivé prvky sestavíte podle předem daného návodu. Postup je velmi snadný. Pokud se však na stavbu plotu svépomocí necítíte, profesionální řemeslníci z Lesoservisu vám dům oplotí.