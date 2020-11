Čím letos překvapíte o Vánocích? Máme pro vás skvělý tip

Vzdělaný a usměvavý personál vás vítá ve zrekonstruovaném domě po Slávce Budínové a je připraven vám poradit s výběrem z portfolia značky RUDOLF JELÍNEK. Najdete zde například exkluzivní kousky z vlastních sadů likérky – limitované série Vizovických slivovic, krásně balené degustační sady nebo třeba poctivá švestková povidla a sušené ovoce. Milovníci kosher výrobků si také přijdou na své. Je libo pětiletou kosher slivovici, kterou už po ukončení prohibice vozil Rudolf Jelínek do USA? Nebo preferujete jemnou kosher hruškovici? A pokud sáhnete po klasice, tříleté slivovici v láhvi ve tvaru budíku, můžete ji vtipně doplnit párem ponožek s motivem švestek.



Vánoční dárek s věnováním

Láhev s věnováním dostává zcela jiný rozměr. | foto: RUDOLF JELÍNEK a.s.

A kdo by si přál vánoční dárek více personifikovat, může si na vybrané láhve nechat vyrobit vlastní etiketu. Stačí obsluze nadiktovat své věnování a poté si odnášíte třeba slivovici s nápisem „Nejlepšímu manželovi“.

Nezapomenutelný dárek plný zážitků a emocí



Trváte-li na tom, že nejlepším dárkem je zážitek, ani v tomto případě vás nezklamou. Můžete zde pořídit dárkový poukaz do expozice Muzea slivovice.

Dárkový poukaz na zážitek v Muzeu slivovice v Praze na Malé Straně. | foto: RUDOLF JELÍNEK a.s.

Exkurze je rozčleněná do čtyř částí. První zastavení je věnováno historii páleničářství ve Vizovicích na Valašsku a osudů místních páleničářských rodin. Jakmile se za vámi zavřou historická vrata, obklopí vás valašské kopečky a louky. Motivem druhého zastavení je krajina, sady, švestky … Třetí dveře vedou do virtuálního světa. Tento prostor nazývají pracovně „Švestka“ a to proto, že se na šest minut skutečně stanete švestkou. Budete se natřepávat na traktoru, stoupat destilační kolonou nebo zrát v dubovém sudu. V poslední části se přenesete do vizovické destilérky a její výrobní části. Kvašení, destilace, zrání, stáčecí linka. Dozvíte se něco o kosher výrobcích, v kvízech můžete otestovat své znalosti a na závěr si můžete vyrobit vlastní etiketu. Tu vám v prodejně vytisknou a nalepí na vybranou láhev. Tím ale exkurze nekončí. Bez ochutnávky by to nebylo ono. Součástí prohlídky je i ochutnávka tří ovocných pálenek a tří typických valašských jednohubek v jelínkovském baru.



Dárkové poukazy s platností 12 měsíců můžete zakoupit na webových stránkách nebo přímo v prodejně v Praze 1 v ulici U Lužického semináře 116.

RUDOLF JELÍNEK je největší výrobce ovocných destilátů v České republice. Společnost vznikla v roce 1894, navazuje tak na více než 400letou tradici výroby destilátů na Valašsku.