Cílená léčba mění životy pacientů: více času a méně pobytů v nemocnici

V poslední době se hodně skloňuje téma inovativní léčby, v čem vnímáte její největší přínos?
Za mě je kromě mnoha jiných aspektů její značný přínos v tom, že přináší změnu nejen samotnému pacientovi, ale celé jeho rodině. Když se podaří vážné či chronické onemocnění dobře zaléčit, neovlivníte jen život pacienta, ale i jeho blízkých. Zdravý člověk si to možná těžko představí, ale díky moderní léčbě mohou například rodiče s Crohnovou chorobou jít na dětskou besídku bez obav. A právě takový „detail“ dokáže změnit život celé rodiny. Řekl bych, že inovativní léky lidem vracejí větší svobodu v tom, jak mohou svůj život žít.
Inovativní léčba obecně často umožňuje léčbu v domácím prostředí, například u onkologických nebo chronicky nemocných pacientů, platí to i podle vaší zkušenosti?
Přesně tak. Vyšší komfort pro pacienty může představovat léčba ve formě tablet nebo podkožní injekce, kterou si mohou nemocní aplikovat v domácím prostředí. To je obrovská změna, protože místo toho, aby museli všichni docházet do nemocnice na infuzi a být v prostředí, které je pro ně stresující, mohou léčbu absolvovat v klidu domova.
Inovativní léky hrají významnou roli v léčbě některých typů onkologických onemocnění. V současnosti navíc pozorujeme poměrně výrazný nárůst počtu pacientů. Čím je to podle vás způsobeno?
Vlivů je pravděpodobně víc, ale zdůraznil bych především kombinaci lepší diagnostiky a preventivních programů. Také jako populace stárneme – a s vyšším věkem roste pravděpodobnost, že se u člověka onkologické onemocnění objeví. Ale vliv má samozřejmě i životní styl. V této souvislosti se například již delší dobu hodně mluví o negativním vlivu stresu, stravy nebo dlouhodobé únavy.
V posledních letech léčba onkologických onemocnění pokročila, mnohdy máme nové možnosti i pro pacienty v pokročilém stadiu nemoci. Jak právě inovace změnily léčbu tohoto onemocnění?
To nejmodernější, co momentálně medicína nabízí, jsou imunoterapie a cílené terapie, ze kterých často profitují právě onkologičtí pacienti. Cílená terapie méně ovlivňuje zdravé tkáně, takže má pacient méně negativních vedlejších účinků. V podstatě se snaží zasáhnout jen ložisko rakoviny a její metastázy.
Když pacient zjistí, že má onkologické onemocnění, je to nápor na psychiku, lidé mají prostě strach. Dnes ale medicína pokročila natolik, že pokud se nemoc odhalí včas, je možné pomoci i u diagnóz s původně nepříznivou prognózou. Mnohdy dnes moderní léčba dokáže nejen významně prodloužit život, ale v některých případech pacienta i zcela vyléčit, nebo alespoň zlepšit kvalitu jeho života.
Jestli je cílená terapie pro léčbu onkologických onemocnění tak účinná a určitě šetrnější, proč se nepoužívá hned na začátku léčby u všech pacientů?
Vhodnou léčbu stanovuje ošetřující lékař podle konkrétní diagnózy. Někdy pacient může profitovat z klasické chemoterapie či radioterapie, jindy vzhledem k souboru mnoha faktorů zvolí lékař jinou léčbu. Vždy záleží na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, přání pacienta a na konkrétním onemocnění. Pro celkovou prognózu onemocnění je však klíčová prevence a včasné odhalení nemoci. V onkologii totiž obecně platí: čím dříve pacienta zachytíme, tím větší je šance na vyléčení.
