Chytrý trávník umí číst předpovědi počasí

Závlahový systém není úplnou novinkou, ale protože se stále pracuje na jeho zdokonalování, umí dnes řídící jednotka takového chytrého závlahového systému například vyhodnocovat vlhkost půdy a dávkovat tak správné množství závlahy, využívá dešťovou vodu a funguje v souladu s předpovědí počasí z meteostanice. Že se to může zdát jako sci-fi? Stačí se zajít podívat do Smart City Polygonu v Plzni Bolevci a na vlastní oči se přesvědčit, že to funguje.

„Výhodou celého systému je centrální řízení všech závlahových systémů z jednoho místa, zamezení plýtvání vodou a správná péče o rostliny. Jedná se o projekt letního Startup summer camp, na kterém stále pracují studenti. U nás je tento systém nainstalován, aby si ho studenti mohli testovat v reálném prostředí,“ vysvětluje manažer Smart City Polygonu Pavel Němeček. Ve Smart City Polygonu je možné prohlédnout si, jak celý systém funguje, zjistit, jak náročná je instalace řídících jednotek nebo jakým způsobem se ovládá jejich řízení a plánování programů.

„Chytrý systém závlahy lze aplikovat na již stávající zařízení, takže není nutná celková výměna, stačí pouze staré zařízení trochu ‚vylepšit´. Nový systém pak díky společné platformě získá snadné ovládání, přehlednou mapu řídících jednotek, je možné centrálně spravovat zavlažovací plány a vyhodnocovat závlahu v závislosti na předpovědi počasí,“ vysvětluje výhody Pavel Němeček a dodává, že ve Smart City Polygonu umí odborníci zájemcům o chytré technologie navrhnout komplexní řešení od plánu až po konečnou realizaci.

„Smart technologií není třeba se obávat, naopak, jsou to řešení, která usnadňují život ve městech a obcích, šetří energii a finance. Cílem vzniku projektu Smart City Polygon v areálu společnosti OMEXOM GA Energo je ukázat, jak tyto technologie fungují v praxi, jak například vypadá chytrý přechod pro chodce, inteligentní osvětlení nebo třeba chytré zavlažování,“ uzavírá manažer projektu.

Smart City Polygon je otevřen pro veřejnost a na jeho prohlídku se mohou zájemci objednat prostřednictvím webového formuláře.