Chytřejší než běžná domácnost

Tým výzkumníků v západořeckém městě Patras se rozhodl prozkoumat, jaký přínos by mohla mít umělá inteligence v životech seniorů. S cílem pomoci nejen jim, ale i lidem s chronickým onemocněním či zdravotním postižením, vytváří prototypy domácností, které by umožnily obyvatelům samostatnější a pohodlnější fungování.

Jedním z praktických nástrojů, který by mohl jednou tvořit běžnou součást domácnosti, je chytré zrcadlo. Díky technologii na rozpoznání obličeje dokáže zrcadlo rozklíčovat náznaky zdravotní příhody. „Zrcadlo měří základní biometrické charakteristiky, tzv. modality, jako jsou srdeční frekvence nebo krevní tlak. Dokáže monitorovat zornici oka a dokonce indikovat potenciální budoucí problémy s játry či mnoho dalších věcí. Všechny tyto informace jsou přímo odeslány lékaři nebo rodinným příslušníkům,“ uvádí asistující profesor Peloponéské univerzity Christos Antonopoulos. Tímto způsobem lze do jakékoliv domácnosti integrovat základní lékařskou diagnostiku.

Do výzkumu se zapojil i téměř sedmdesátiletý Kostas Koutsopoulos, který před zrcadlem provádí rehabilitační cvičení. Zrcadlo průběh monitoruje a reportuje výsledky. Kostas je ze spolupráce nadšený: „Tuto technologii bych měl rád doma. Bylo by to jako mít přímo v domě doktora.“

Prototyp domácnosti je kromě zrcadla vybaven i senzory, které monitorují pohyb nájemníka a díky nashromážděným datům dokáží odhadnout rané náznaky demence či reportovat změny chování. Antonopoulos podotýká, že právě tento typ technologie může do budoucna významně ulehčit práci zdravotníkům. Nemocniční struktura je vytížená, zatímco počet seniorů narůstá. Jakákoliv možnost přenosu nemocniční služby přímo do domácnosti tak pomůže nejen jednotlivci, ale i celému systému.

S nástupem 5G technologií expertka na unijní politiku umělé inteligence ve společnosti Huawei Angeliki Dedopoulou věří, že nárůst konektivity umožní rozvoj konceptu chytrých domácností. „Společnost Huawei působí v Evropě již 20 let a vedle snahy podpořit konkurenceschopnost a růst hospodářství také úzce spolupracuje s univerzitami a dalšími partnery na zavádění a zprostředkování technologií, jako je umělá inteligence, v kombinaci s 5G. Cílem je ulehčit sektoru zdravotní péče, zejména ve spojitosti s inteligentním domovem,“ uvádí Dedopoulou.

Stárnutí populace je palčivým tématem, se kterým se potýká nejen Evropa, ale celý vyspělý svět. Koncept chytré domácnosti vyvíjený v řeckém Patrasu tak může být jedním z řešení, která se v blízkých letech stanou trendem.