Chytré město umí ochránit, navigovat i ušetřit

Smart City vypadá třeba takhle: Přijedete vozem do města a navigační systém vám ukáže, kde zaparkovat. Zajedete na parkoviště, které vaše auto ohlídá, zapojíte své vozidlo do rychlonabíječky, přejdete zelený trávník, který zalévá závlahový systém, dojdete k přechodu, kde vás světelný signál upozorní na projíždějící auto. Sednete si na chytrou lavičku, dobijete mobil, připojíte se k wi-fi a domluvíte si schůzku. Během jednání, které se trochu protáhlo, vás mobil upozorní, že končí doba zaplaceného parkování, pomocí telefonu ji jednoduše prodloužíte. Vítejte ve městě budoucnosti!

Tak nějak by to mohlo opravdu vypadat, ale nemusíte čekat roky, abyste si mohli vyzkoušet to, co nás v budoucnosti čeká. Malý kousek chytrého města je totiž dostupný na okraji Plzně. V Plzni-Bolevci sídlí společnost OMEXOM GA Energo, která před dvěma lety započala ojedinělý projekt a vybudovala ve svém areálu Smart City Polygon – místo, kde se soustřeďují chytré technologie a skutečně tak navozují pocit, že jste se ocitli v budoucnosti.

V rámci jednoho areálu jsou instalovány ucelené systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ochrany majetku, systém „chytrého parkování“, zajištění lepší bezpečnosti chodců, ochrany životního prostředí a další. V reálném prostředí jsou také okamžitě k dispozici výstupy z celého systému umožňující následnou analýzu. Každá technologie řeší jeden segment života obyvatel města, teprve společně však vytvářejí skutečné Smart City.

Areál je přístupný veřejnosti laické i odborné, školám a dalším institucím, potenciálním investorům a všem zájemcům o technologie Smart City. Představení technologií probíhá formou komentovaných prohlídek, na které je možné se přihlásit přes rezervační formulář na www.smartcitypolygon.cz.

Jaké jsou ve Smart City Polygonu novinky?

Tři typy fotovoltaické elektrárny

Novinkou, kterou se může Smart City Polygon pochlubit, jsou fotovoltaické elektrárny. Tři ukázkové typy slouží k různým účelům. První ohřívá teplou užitkovou vodu. Druhý typ je určen pro napájení klimatizačních jednotek a infrapanelu. Třetí je napojen přes bateriové úložiště a slouží pro vlastní spotřebu Smart City Polygonu.

Inteligentní veřejné osvětlení

Zcela nový je také stožár „chytrého“ veřejného osvětlení. Jedná se o inteligentní LED osvětlení, které obsahuje: environmentální modul, bezpečnostní on-line kameru, wi-fi hotspot, dobíjecí stanici, informační panel i automatický řídící systém.

Chytrý závlahový systém

Zamezit plýtvání s vodou a správně pečovat o rostliny. To zvládne chytrý zavlažovací systém, jenž je možné centrálně ovládat přes internet. Jeho instalace není náročná a je možné jej rozšiřovat postupně podle potřeby.

IoT (Internet of Things) = internet zařízení

Definice tohoto zařízení zní asi takto: Označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která jim umožňuje se propojit a vyměňovat si data. Ve Smart City polygonu je instalováno environmentální zařízení, které vyhodnocuje například informace o obsahu CO 2 v ovzduší, teplotu, vlhkost vzduchu, osvit, UV index, prach v ovzduší, tlak, oxid siřičitý, oxid dusičný, přízemní ozon a rychlost větru.

Ostrá verze bezpečnostního systému

Ještě před rokem hlídala objekt firmy bezpečnostní agentura pomocí svých pracovníků. Dnes už se areál hlídá sám díky inteligentnímu bezpečnostnímu systému. Pracovník ostrahy sedí ve vzdáleném dohledovém centru a reaguje na situace, kdy systém zahlásí narušení objektu apod. Vše je zajištěno prostředním technologie iVISEC, kamerového systému, perimetrického zabezpečovacímu systému. Narušitele tak může překvapit například hlas pracovníka ostrahy z reproduktoru nebo dron, který mu začne kroužit nad hlavou.

Technologie ve Smart City Polygonu