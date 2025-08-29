Chytrá bateriová úložiště: spoření energií bez investic

A zatímco tradiční řešení často znamenají drahé investice do modernizace rozvodů nebo nákupu nových zdrojů, technologie chytrých bateriových úložišť přinášejí alternativu, která je flexibilní, rychle nasaditelná a nevyžaduje vlastní kapitál.
Od 1. srpna 2025 mohou firmy využít služby licencovaného agregátora F2S-power, který ve spolupráci s výrobcem bateriových systémů BESS H2-Energy nabízí instalaci bateriového úložiště přímo v areálu firmy. Systémy mají kapacitu od 240 kWh do 2 MWh a výkon od 100 kW do 1 MW. Celý provoz zařízení je přitom hrazen poskytovatelem, firma neinvestuje ani korunu.
Princip fungování je jednoduchý, ale efektivní. Baterie ukládá energii v době nízkých cen, například v noci, a využívá ji během špiček, kdy je elektřina nejdražší. Firmy tak mohou významně snížit své měsíční náklady. Navíc systém zvládá takzvaný peak shaving, tedy vyrovnávání krátkodobých výkyvů při rozjezdu strojů nebo při zvýšeném odběru, což stabilizuje odběr a snižuje poplatky za rezervovaný výkon.
Další výhodou je zálohování provozu. Pokud dojde k výpadku sítě, baterie dokáže krátkodobě pokrýt kritické části výroby, čímž minimalizuje riziko odstávek a ekonomických ztrát. A firmy, které plánují instalaci solárních panelů, mohou bateriové úložiště využít pro ukládání přebytků energie ze slunce a jejich následné večerní využití – zvyšuje se tak soběstačnost provozu a snižuje závislost na externích dodavatelích.
Fungování systému není omezeno jen na jednotlivé firmy. Díky principu agregace, kdy více zákazníků spojí své baterie do jednoho bloku, je možné zapojení do výkonové rovnováhy sítě. Tento agregovaný výkon umožňuje firmám účastnit se trhu s regulovanou energií a vytvářet dodatečné příjmy, které mohou dále snižovat celkové náklady.
Instalace bateriového úložiště je přitom jednoduchá. Technická podmínka je připojení do distribuční sítě s výkonem nebo příkonem nad 100 kW a zřízení samostatného odběrného místa. Veškerý monitoring, údržba i servis jsou plně v režii poskytovatele, takže firma získává maximální přínos bez administrativních starostí.
Příklad z praxe ukazuje, že i středně velký výrobní podnik může díky bateriovému úložišti snížit měsíční náklady o desítky procent a zároveň zvýšit stabilitu provozu. Pro firmy je to kombinace úspory, bezpečnosti a flexibility, která jim umožňuje připravit se na budoucnost, kde bude klíčová schopnost efektivně hospodařit s energií a reagovat na její výkyvy.
Kam se obrátit?
Zájemci o instalaci bateriového úložiště a přesné výpočty možných úspor se mohou obrátit přímo na společnost F2S-power na telefonním čísle +420 774 444 408 nebo e-mailem na f2s-power@seznam.cz.