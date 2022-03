Chystáte se na jarní úklid? Nezapomeňte na staré elektrospotřebiče

Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem odpadu na světě. Podle odhadů Organizace spojených národů vyprodukoval za rok 2021 každý člověk na planetě v průměru 7,6 kilogramů elektroodpadu, což znamená celkem asi 57,4 milionu tun. Správné recyklace se přitom dočká jen něco málo přes 17 % tohoto množství. Ve vysloužilém elektru se přitom skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt.

Chci odevzdat spotřebiče k recyklaci. Kam s nimi?

Přesto, že se stále rozšiřují možnosti, jak se nepotřebných elektrospotřebičů ekologicky „zbavit“, ne každý pro to má vhodné podmínky. Jde třeba o občany z okrajových částí regionů, kteří mají daleko sběrné dvory, případně jim nevyhovuje jejich otvírací doba, nebo o ty, kteří nejsou majiteli auta a museli by tak žádat o pomoc třeba souseda. Na řadě míst také chybějí kontejnery určené pro sběr malých spotřebičů. Právě tyto důvody vedly ke vzniku bezplatných služeb Buď líný a re:Balík, díky kterým můžou občané odevzdat spotřebiče a baterie bezplatně k recyklaci ze svých domácností. Využít odvozu odpadních elektrozařízení však mohou i firmy a veřejné instituce, stačí se pouze zaregistrovat do systému pro sběr, svoz a zpracování.



Služby poskytují společnosti REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů. „Pro odvoz velkých elektrozařízení mohou občané využít naši službu Buď líný. Je zdarma a objednat si ji lze po telefonu či online. Pro odevzdání menšího množství elektra do váhy 10 kilogramů pak slouží služba re:Balík. Staré elektro jednoduše zabalíte do krabice, založíte u nás online objednávku, vytisknete si speciální štítek, balík odnesete na nejbližší poštu a na naše náklady jej odešlete. Pro více informací navštivte web www.budliny.cz nebo volejte zdarma na linku Chytré recyklace 800 976 679, kde vám rádi poradíme,“ říká Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu společností REMA.

Edukace je důležitá

To, že staré spotřebiče nepatří do popelnice ani na černé skládky, všichni víme. Co možná ale nevíme, je, co se s vysloužilými elektrospotřebiči dále děje, jaké materiály se z nich dají dále využít či co se stane, když nějaký spotřebič na skládce přece jen skončí.

Právě na tyto otázky odpovídá vzdělávací projekt společností REMA s názvem Chytrá recyklace, jehož cílem je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními a bateriemi. V rámci projektu vznikl edukační web www.chytrarecyklace.cz, na kterém spotřebitel najde širokou škálu informací vztahujících se k tématu správného třídění a recyklace elektroodpadu, s dotazy ohledně odevzdávání elektroodpadu k recyklaci pak pomůžou lidem operátoři na bezplatné telefonní lince 800 976 679.

Projekt Chytrá recyklace nezapomíná ani na děti, které se mohou o elektroodpadu dozvědět více hravou formou. Na webu www.chytrarecyklace.cz najdou křížovky, bludiště, omalovánky a nově také interaktivní hru s názvem Recykloboti zachraňují svět.