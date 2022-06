Chybějí vám zaměstnanci, kteří by spolehlivě zpracovali vaše zakázky?

Pro ty, kteří nemají dostatek zaměstnanců a zajímá je, kdo by jim mohl pomoci se zhotovováním výrobků a jak tato spolupráce funguje, jsme si povídali s předsedkyní výrobního družstva KARKO Ing. Vilmou Jurenka Baudišovou.

Jakými konkrétními činnostmi se ve spolupráci s firmami zabýváte?

V rámci kooperací spolupracujeme jak s českými, tak zahraničními partnery. Zaměstnanci našeho družstva pro zákazníky především kompletují, montují, slepují, balí a etiketují různorodé druhy výrobků. Kromě kompletace všemožných výrobků zpracovatelského průmyslu a elektrokomponentů jsou schopni naši zaměstnanci také lepit a skládat rozličné druhy papírenských a kartonážních výrobků.

Jak máte zajištěno hlídání kvality při zpracovávání zakázek?

Nejsme agentura, takže neposíláme pracovníky do firem. Všechny zakázky pro obchodní partnery zpracováváme přímo v našich provozovnách. Na každé dílně máme mistra a případně i technickou kontrolu. Tito pracovníci kontrolují výrobky jak v průběhu zpracování zakázek, tak před odesláním k zákazníkovi. O kvalitě práce našich zaměstnanců svědčí také fakt, že od doby, co naše výrobní družstvo v roce 1953 vzniklo, spolupracuje s naprostou většinou odběratelů dlouhodobě, a to i po dobu několika desítek let.

Pokud kompletujete výrobky ve svých provozovnách a ne přímo u zákazníka, jak řešíte dopravu?

Pro dovoz materiálu a odvoz hotových výrobků využíváme buďto naše nákladní automobily, případně u velkého množství palet zajišťujeme externí dopravu.

Máte volné kapacity pro zpracovávání nových zakázek?

V současné době zaměstnáváme okolo 100 zaměstnanců a máme dostatek volných kapacit na zpracování nových zakázek.

S jakými zakázkami se na vás mohou firmy obracet?

Jak jsem již zmiňovala výše, tak se zabýváme především kompletací, balením, etiketováním různých druhů výrobků a dále lepením kartonážních výrobků. V rámci dlouhodobé spolupráce je také možné v případě potřeby zajistit práci u nás v provozovnách přímo na strojích odběratele.

Máte také nějakou vlastní výrobu?

Ano, kromě sezonních výrobků na Velikonoce a Vánoce vyrábíme například ocelové svorníky do elektromotorů, papírenské zboží apod.

www.karkoul.cz