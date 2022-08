Chybí vám testosteron? Jak to zjistit, a co je nejlepším řešením

Mnoho mužů se potýká s nízkou hladinou testosteronu, aniž by to tušili. Zvýšenou únavu, přibývání na váze a další příznaky přikládají stresu, stárnutí, nedostatku pohybu a nadměrnému příjmu kalorií. Jestli patříte mezi ty, kterým testosteron chybí, lze přitom velice jednoduše zjistit.

Příznaky nedostatku testosteronu

Někteří muži nemají ani při nízké hladině testosteronu příznaky téměř žádné. To ale neznamená, že jim to nějak neškodí nebo to neohrožuje jejich zdraví. U většiny se alespoň několik z níže uvedených příznaků objeví. Některé z nich si uvědomujeme velice brzy a jasně je vnímáme. Patří sem pokles životní energie, zvýšená únava, jak fyzická, tak i psychická, sklon k depresivním či úzkostným náladám, nespavost, podrážděnost, náladovost, přibývání na váze, ale i pokles chuti k sexu, zhoršení erekce či problémy s vyvrcholením při sexu, a mnoho dalších. Časem se mohou objevit i další problémy, o kterých si mnoho mužů myslí, že s chybějícím testosteronem vůbec nesouvisí. Jedná se o zhoršenou imunitu, zvýšení hladiny cholesterolu, zvýšené riziko vysokého krevního tlaku, zhoršení paměti, neschopnost soustředit se či učit se nové věci, zhoršení zraku, zvýšené riziko infarktu myokardu či cévní mozkové příhody (mrtvice), řídnutí kostí, ubývání svalové hmoty atd.

Jak zjistit, zda testosteron chybí i vám?

Nejjednodušší cestou je vyplnění on-line dotazníku z klidu domova na vašem počítači, který najdete na www.muzveforme.cz a máte jasno téměř hned. Po vyplnění dotazníku stačí kliknout na políčko VYHODNOTIT. Pokud vám vyjde, že jste adeptem na nízkou hladinu testosteronu, je pak vhodné navštívit lékaře, který se problematice testosteronu věnuje, většinou se jedná o androloga, sexuologa, urologa či endokrinologa. Lékař s vámi projde anamnézu, tedy výskyt různých nemocí u vás i ve vaší rodině. Proto je vhodné mít připravené informace o zdravotním stavu vás, ale i vašich rodičů, sourozenců, babičky, dědečka či strýců a tetiček. Poté by měl lékař provést laboratorní vyšetření. Zda vám testosteron opravdu chybí, se nejlépe a nejpřesněji zjistí krevním odběrem. Nejpřesnější výsledky dostaneme při odběru krve ráno či dopoledne, zhruba do jedenácté hodiny.

Co dělat pro zlepšení tvorby testosteronu

Protože testosteronu se nám nejvíce tvoří v noci a v brzkých ranních hodinách a spíše ve fázi hlubšího spánku, je ze všeho nejdůležitější dbát na dostatek odpočinku a kvalitu spánku. Muži, kteří dlouho do noci řeší celou řadu věcí a jsou permanentně ve stresu, jsou častěji adepty na nízkou hladinu testosteronu. Workoholik, kterému mozek nevypne ani ve spánku a pracuje dále téměř na plné obrátky, má menší šanci vytvořit si dostatečné množství testosteronu.

Další možností, jak podpořit testosteron, je i pravidelná fyzická aktivita, ať už je to jízda na kole, fotbal, tenis, plavání, běh, ale i delší chůze a procházky. Prospěšné je i omezit kouření, snížit příjem alkoholu a dbát na pestrou stravu s bohatým obsahem vitamínů, nejlépe v čerstvé formě (ovoce a zelenina).

Pokud vám testosteronu chybí jen malinko, většinou si vystačíte pouze s úpravou životosprávy, případně pokud nezvládáte vitamíny přijímat v běžném denním jídle, je možné využít i různé doplňky stravy.

Dejte si ale velký pozor na „čistě přírodní přípravky“, které vám „zaručí“ dostatečnou hladinu testosteronu. Je to jen často používaný reklamní trik, jak vytáhnout peníze z vašich kapes, a jediným účinkem je snížení hmotnosti vaší peněženky nebo snížení hotovosti na vašem účtu.

Při výraznějším nedostatku testosteronu je možné situaci řešit pouze léčivými přípravky s doloženým a jasně prokázaným účinkem. Tyto přípravky nelze legální cestou získat jinak, než na předpis od odborného lékaře. Volný prodej pokoutně vyrobených a na černém trhu nabízených přípravků je nelegální a může vám značně zkomplikovat život. Nejenže můžete být vyšetřováni nebo dokonce i souzeni či odsouzeni, ale vzhledem k tomu, že výrobu a složení těchto přípravků nikdo nekontroluje, mohou obsahovat i látky vašemu zdraví škodlivé a zapříčinit tak celou řadu zdravotních komplikací či dokonce i smrt.

Léčba nedostatku testosteronu

Existuje několik možností, jak tvorbu testosteronu podpořit nebo doplnit. Tablety na podporu a stimulaci tvorby testosteronu používáme častěji u mladých mužů, kteří se zároveň snaží o početí dítěte. U mužů ve vyšším věku používáme spíše tablety s hotovým testosteronem, které jsou aktuálně velice špatně dostupné.

Další možností jsou injekce testosteronu, buď krátkodobě nebo dlouhodobě působící. Ty první se aplikují obvykle každé 2 až 3 týdny, ty druhé každé 2 až 3 měsíce. Je nutné si ale uvědomit, že injekce navodí v těle určitou relativně stabilní hladinu testosteronu, která zamezí pravidelnému přirozenému střídání hladin mužského hormonu v průběhu dne. Přirozená je nejvyšší hladina testosteronu ráno a dopoledne a nejnižší ve večerních hodinách. Injekční léčba tak prakticky zastaví vaši vlastní produkci testosteronu.

Nejlepší a dlouhodobě bezpečná cesta je použití tzv. transdermálního gelu s testosteronem. Jedná se o gel s obsahem testosteronu, který se denně, nejlépe ráno, aplikuje na umytou a osušenou paži nebo rameno. Tato léčba je velice účinná, zachovává pravidelné přirozené kolísání hladiny testosteronu v průběhu dne a navíc je k tělu muže velice šetrná. Aplikace gelu je velice snadná. Gel je dostupný v lahvičce s pumpičkou. Lékař vám pomůže nastavit za pomoci odběrů krve optimální dávku. Pokud trpíte nadváhou, vysokým tlakem či cukrovkou tzv. druhého typu, může dobře zvolená léčba testosteronem pomoci ke stabilizaci stavu, a zvláště u nadváhy může pomoct i ke snížení hmotnosti. Snaha zhubnout při nízké hladině testosteronu většinou totiž nevede k úspěchu.

Bojím se rakoviny prostaty

Bohužel i dnes se často setkáváme, dokonce i z řad lékařů, s nepravdivým tvrzením o extrémně zvýšeném riziku vzniku rakoviny prostaty při léčbě testosteronem. Žádná vědecká studie neprokázala, že užívání testosteronu vyvolává rakovinu prostaty. Jestliže trpíte jeho nedostatkem, vhodnou a včas nasazenou léčbou se nejen můžete cítit lépe a života užívat naplno, ale můžete i předejít mnoha vážným zdravotním komplikacím. Testosteron se nesmí používat pouze v případě, kdy rakovinou prostaty již trpíte. Po určité době od jejího vyléčení je ale možné jej v mnoha případech opět nasadit. Dobrou zprávou je i to, že muži, kteří jsou léčeni testosteronem v rukou odborníka, podstupují častější kontroly včetně odběrů krve a pokud se u nich rakovina prostaty objeví, je diagnostikována dříve než u ostatních a má také lepší úspěšnost léčby.

Sexuolog MUDr. Pavel Turčan

Nebojte se situaci řešit!

Značná část mužů raději volí tzv. pštrosí politiku a před problémy strká hlavu do písku. Jednoduše si nedokážou připustit, že mohou mít problém a pokud jej mají, vnímají jej jako slabost a ztrátu mužnosti. To je ale to nejhorší, co mohou udělat. Je dobré si uvědomit, že správný muž před problémy neutíká, ale řeší je!!! Buďte i vy proto mužem činu. Nebojte se návštěvy odborného lékaře a nestyďte se s ním mluvit o svých problémech. Pokud nevíte, kam jít, s kým se poradit, na www.muzveforme.cz najdete seznam odborníků, kteří se této problematice věnují. Úkolem dobrého lékaře není dát pacientovi lék za každou cenu, ale musí vždy posoudit rizika a přínos léčby pro pacienta. Nízká hladina testosteronu je v naprosté většině případů vyšším rizikem pro vaše zdraví než dobře zvolená léčba, kterou jeho nedostatek doplňujeme.