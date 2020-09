Chraňte se včas před hlavní vlnou virových onemocnění

Abyste si mohli tuto krásnou část roku naplno vychutnat bez nepříjemného nachlazení nebo viróz, stačí se na ni včas připravit. Je tedy na místě zaměřit se na imunitu, která ovlivňuje schopnost našeho organismu odolávat nemocem a dalším škodlivým vlivům. Všichni víme, že zdravý životní styl v podobě konzumace ovoce a zeleniny, pravidelného pohybu, dostatečného spánku je nezbytný nejen v tomto období. Důležitým pomocníkem na cestě za lepší imunitou a odolnějším organismem jsou ovšem také bylinky plné léčivých biochemických látek. Jejich historie je stará jako lidstvo samo a celé generace s jejich pomocí úspěšně řešily zdravotní problémy. Bylinky fungovaly v minulosti a fungují i nyní, například v podobě kapek, sirupů či esenciálních olejů - aromaterapie. Jejich nespornou výhodou je, že jsou vhodné pro celou rodinu, nejen pro rodiče, ale i pro děti, ať už školkového či školního věku.

Kouzelné kapky

Kouzelné kapky jsou synergickou, antivirotickou a antibakteriální směsí, která je určena především pro podporu imunity. Kapky obsahují výtažky z kořene třapatky nachové, plodu šišáku bajkalského, plodu lichořeřišnice větší, plodu schizandry, kůry lapačo a z kůry eleuterokoku ostnitého.

Výrobek užívejte ve vypjatých obdobích, jako je nástup do školky, školy, práce, vysoká nemocnost v zařízeních a podobně. Užívejte je tři týdny a poté udělejte týden pauzu. V případě potřeby můžete proces opakovat po celou zimu, v mezidobích nahraďte Kouzelné kapky Čajem na imunitu nebo Čajem na imunitu pro děti

Sirup Alta Herba

Tento sirup je složen ze čtrnácti bylin, které přispívají ke zvýšení imunity a léčbě nachlazení. Když ho budete užívat lžíci denně od podzimu do jara a k tomu přidáte kvalitní rybí tuk (u rybího tuku se řiďte pokyny výrobce), vychutnáte si podzim a zimu v celé jeho kráse bez otravných viróz a nemocí.



Další kouzelné bylinky na podzim a zimu

Co dalšího si ještě pořídit na nadcházející podzim a zimu? Právě pro vás, co bylinky rádi, jsme na našem blogu připravili článek se seznamem vyzkoušených produktů. V článku najdete bylinné produkty vhodné pro všechny věkové kategorie, od miminek až po dospělé, rozdělené do kategorií s jednoduchými popisky >> Co na podzim a zimu?



Báječné bylinky Alta Herba

