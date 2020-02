Chráníme hodnotu vašich peněz

V roce 2019 společnost otevřela luxusní showroomy v Benešově, Košicích a Českých Budějovicích. V roce 2020 plánuje firma rozšířit svou síť do Plzně, Liberce a Valašského Meziříčí. Zájemci si tak budou moci nechat poradit ještě předtím, než se k investici do zlata odhodlají. ATT Investments dále ve svých prodejnách nabízí diamanty, rubíny, investiční mince a v neposlední řadě nádherné kolekce šperků vlastní výroby.

Plzeň bude po Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích dalším velkým českým či slovenským městem, kde je v provozu prodejna s investičním zlatem. „Zlato slouží jako prostředek uchování hodnoty peněz do budoucna. Investice do drahých kovů jsou tím typem investice, který plní roli pojistky proti finančním krizím, inflaci nebo třeba měnovým reformám. Zlato jako jednoznačně dlouhodobý investiční nástroj může velice dobře posloužit jako určitý mezigenerační investiční nástroj v rámci jedné rodiny,“ uvedl majitel společnosti ATT Investment Miroslav Zadák.

Miroslav Zadák - jednatel

V současnosti zažívá zlato nejvyšší hodnotu za posledních šest let. Unce zlata stojí 1 430 dolarů. To bylo naposledy před sedmi lety. Odborníci navíc předpovídají jeho další růst. „Největší výhodou této investice je fakt, že jde o stálou komoditu bez větších výkyvů. Cena zlata lineárně a stabilně roste. Zlato chrání majetek, jinými slovy uchovává jeho hodnotu i navzdory inflaci. O co větší je inflace a klesá hodnota peněz, o to více stoupá hodnota zlata. Dále zlato nemá DPH, takže se jeho cena neprodraží. Další výhodou je, že se jedná o takzvaný skrytý majetek, který neevidujete například v katastru nemovitostí. Zlato má absolutní likviditu – to znamená, že ho kdykoliv po světě prodáte v jakémkoliv okamžiku za jeho reálnou hodnotu,“ řekl Miroslav Zadák.

Lidé navíc mohou drahý kov koupit na splátky. „Víme, že pro řadu rodin není reálné koupit si zlatý slitek, proto jim nabízíme, aby si do něj peníze ukládali postupně. V praxi to vypadá tak, že sami pořídíme zlatý slitek a domácnost nám jej splácí. Cena slitku u nás není nijak navýšená. Doporučujeme investovat měsíčně minimálně 500 korun do ceny slitku, který si klient postupně koupí. Slitek následně klientovi předáme společně s vlastnickými právy. To je v Česku nepříliš obvyklý model, protože obvykle si firmy zlato ponechávají ve svém depozitu a klienti nemají přehled o tom, co se s ním pak děje,“ doplnil Zadák.

Společnost ATT Investments byla založena v roce 2008, dynamicky růst začala ale až v roce 2014, kdy zavedla nynější produktovou řadu. Každý měsíc zrealizuje 1 500 prodejů při ročním obratu kolem půl miliardy korun. Prodá zhruba 700 kilo zlata. Protože zájem o investice do zlata roste, každoročně se zvyšuje také obrat firmy a společnost zakládá nové prodejny. „Zlato nemá daň z přidané hodnoty, proto se o ni neprodraží. Také ho může klient prodat kdykoliv i kdekoliv se mu zachce,“ sdělil Miroslav Zadák.