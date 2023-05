Chováme se odpovědně

Jedná se o látky, kterým lze přiřadit různé přívlastky, například organické, anorganické, vzácné, toxické, kritické technologické či konfliktní.

Organické látky jsou zejména různé druhy plastů, kterých se při výrobě elektrospotřebičů používá více než 30 typů. Do plastů se potom přidávají různá aditiva, z nichž některá mohou být potenciálně toxická, jako jsou některé typy polybromovaných bifenylů, což jsou látky, které zpomalují případný požár elektrospotřebiče. V rámci recyklace elektroodpadu je potom nutné nastavit proces tak, aby plasty s obsahem těchto látek nad zákonem stanovený limit nebyly znovu recyklovány nebo skládkovány, a tím se zabránilo jejich rozptylu do životního prostředí.

Anorganické látky jsou všechny možné kovy, kterých se v elektronice používá opravdu hodně. Nejde jenom o základní kovy, ale také o vzácné kovy, jako jsou zlato, stříbro, palladium, platina. Nebo technologické kovy, které se používají v rámci těch nejnovějších technologií. Mezi takové kovy patří indium, galium, germanium, neodym nebo dysprosium. Tyto prvky se také často nazývají jako kritické, jelikož se bez nich neobejde výroba současných elektronických výrobků. Příkladem může být indium v dotykové vrstvě obrazovky smartphonu, tabletu a podobných spotřebičů.

Míra opětovného materiálového využití je vysoká. Díky recyklaci mohou být materiály znovu navráceny do výroby a¬ zároveň dochází k výrazným úsporám na životním prostředí.

Kolektivní systém sběru a recyklace elektroodpadu

Za posledních 20 let se v rámci sběru a recyklace elektroodpadu udělalo opravdu hodně práce. Celý systém je založen na tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce, což jednoduše řečeno znamená, že výrobce je odpovědný za svůj výrobek i poté, co ho prodá a co se jednou stane odpadem. Veškerý servis v oblasti vytváření sběrné sítě, zajištění logistiky, včetně zajištění kvalitní zpracovatelské kapacity elektroodpadu poskytuje výrobcům tzv. kolektivní systém sběru a recyklace elektroodpadu.

Mezi největší kolektivní systémy na trhu patří kolektivní systém ASEKOL, který je známý také díky unikátním červeným kontejnerům. ASEKOL provozuje kolektivní systémy ve třech státech, přičemž pouze v ČR má více než 17,5 tisíce míst zpětného odběru, kde můžou občané odevzdat vysloužilá elektrozařízení. Ke sběru drobného elektra jsou určeny již zmíněné pouliční červené kontejnery, které jsou k dispozici 24 hodin, sedm dní v týdnu – mapu jejich rozmístění lze najít na www.cervenekontejnery.cz.

Elektroodpad patří na místa zpětného odběru – pro velké vysloužilé elektro jsou určeny sběrné dvory.

Vrátili jsme do výroby materiál, který by vydal na 4 Eiffelovky

Za rok 2022 se společnosti ASEKOL podařilo sebrat a předat k recyklaci celkem 55,5 milionu kilogramů elektroodpadu! Takové množství sebraného a zrecyklovaného elektroodpadu představuje hmotnostní ekvivalent 5,5 Eiffelovy věže. A hlavně to znamená úlevu pro životní prostředí. Díky metodě analýza životního cyklu bylo možné spočítat celkové úspory takto zrecyklovaného odpadu.

Díky opětovnému materiálovému využití mohlo být do výroby navráceno více než 40 tisíc tun materiálů – hmotnostní ekvivalent čtyř Eiffelovek. Pokud tyto materiály nemusejí být vytěženy z přírody, dochází tak k dalším úsporám, které lze vyjádřit například v ekvivalentu CO2 nebo ve spotřebě energie nebo vody.

V případě vody šlo o úsporu 2,2 miliónu kubíků vody. Díky tomu tedy byla zmenšena tzv. vodní stopa. Průměrná vodní stopa je 1 240 kubíků vody za rok na člověka. Tím byla tedy smazána roční vodní stopa asi 1 800 lidí.

Pro zajímavost níže uvádíme vodní stopu výroby některých vybraných produktů:

Vodní stopa 1 kg čokolády je 24 000 litrů vody.

Vodní stopa 1 kg hovězího je 15 500 litrů vody.

Vodní stopa 1 kg oliv je 4 400 litrů vody.

Vodní stopa 1 kg cukru je 1 500 litrů vody.

Vodní stopa 1 šálku kávy je 140 litrů vody.

Vodní stopa výroby smartphonu je 50000 litrů vody.

Je skvělé, že se Češi rok od roku chovají více odpovědně a stále více odnášejí elektroodpad na tzv. místa zpětného odběru, mezi které typicky patří sběrné dvory obcí nebo již zmíněné pouliční červené kontejnery na sběr drobného elektroodpadu.