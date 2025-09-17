Chour: Budeme partnery s přesahem. Chceme vrátit mládež ke sportu

Komerční sdělení
Máme rádi sport a co je v něm víc než olympijská myšlenka, olympijské hry a olympijský výbor? Takže slovo dalo slovo a smlouva byla na světě, říká ke generálnímu partnerství Czechoslovak Group s Českým olympijským týmem místopředseda představenstva a výkonný ředitel skupiny David Chour.

Komerční sdělení

Partnerství s Českým olympijským týmem vnímáme jako dlouhodobé. A pokud se nic zásadního nestane, rádi bychom ho protáhli za horizont olympijských her v Los Angeles (2028) a byli partnerem olympijského týmu dlouhodobě, netají se místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour. | foto: ČTK/Eva Kořínková

Globální průmyslová a technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) začátkem září oznámila, že se stává generálním partnerem Českého olympijského týmu pro nadcházející olympijské hry a řadu souvisejících aktivit. Jak vlastně vznikla ta myšlenka, že CSG spojí síly s Českým olympijským týmem?

David Chour

Dlouhodobě jsme hledali silnou sponzorskou aktivitu, a historicky Czechoslovak Group sponzorovala spíše menší projekty. A jak skupina roste a globálně působí, tak naše myšlenky směřovaly na něco stabilnějšího, dlouhodobého a něco, co je top v České republice. Máme rádi sport, náš majitel a management, a myslím, že sport zdobí vlastnosti, které jsou silné v CSG: houževnatost, vytrvalost, síla. Proto jsme primárně hledali aktivitu ve sportu. Jsme ambiciózní lidé, kteří chtějí mít úspěch. Vybudovali jsme globálního hráče na trhu obranného průmyslu, a toto úsilí zdobí i sportovce.

Naše skupina působí v Itálii, kde má firmy Armi Perazzi a Fiocchi Munizioni, a ty jsou dlouhodobým partnerem olympioniků. Kdybyste přijel do Perazzi, viděl byste ohromné tabule s fotkami olympijských medailistů z jednotlivých her, což je emotivní a krásný zážitek. A když si prohlížíte ty krásné, ručně vyráběné sportovní a lovecké zbraně, a vidíte tu myšlenku a podporu a olympijské vítěze, chytí vás to za srdce.

Vždycky říkám – co je víc ve sportu než olympijská myšlenka, olympijské hry a olympijský výbor. A s tím naše myšlenky zamířily k podpoře Českého olympijského týmu. Zároveň si myslíme, že tým kolem Jirky Kejvala (předseda ČOV, pozn. red.) odvádí fantastickou práci. To, jak se olympiáda a olympijská myšlenka zpopularizovaly skrze olympijské parky a další aktivity, se nám moc líbilo. Proto padla volba na podporu českého olympijského týmu. Byli jsme velmi rádi, že i on hledal partnera, který by rozšířil jeho portfolio sponzorů. Slovo dalo slovo a smlouva byla na světě.

Kolik času zabraly „námluvy“ a přípravy?

David Chour

Určitě několik měsíců. Šlo samozřejmě o profilování toho, do jakých projektů bychom šli. Od prezentace olympijského parku v televizi, v rádiích přes sledování historických výsledků, výstupů až po zhodnocení. To nějaký čas trvalo. My toto partnerství vnímáme jako dlouhodobé. A pokud se nic zásadního nestane, tak bychom ho určitě rádi protáhli za horizont olympijských her v Los Angeles (2028) a byli partnerem olympijského týmu dlouhodobě.

Co je obsahem generálního partnerství s Českým olympijským týmem?

Základem je podpora olympijského týmu a prezentace nás jako generálního partnera. Co se nám moc líbilo, je Olympijský víceboj. To je program, kdy olympionici vyrážejí do stovek škol po celé republice a různým způsobem podněcují a motivují děti k soutěžení. Jsou na to ambasadoři z řad olympioniků a sportovců. Jsme rádi, že jsme se mohli k téhle aktivitě přihlásit – a že naše partnerství není jenom o tom top sponzorství. Tedy o tom, že budeme na televizních obrazovkách a v rádiových spotech, ale že se můžeme dostat k široké veřejnosti a do škol, k dětem. A i tam se prezentovat jako někdo, kdo podporuje olympijskou myšlenku a podporuje sportování veřejnosti.

Jaký je časový harmonogram prací, co vás čeká v nejbližší době?

David Chour

Je to jasně dáno zimními olympijskými hrami, které se v únoru konají v Miláně. Máme před sebou nějaké čtyři měsíce, což je poměrně krátká doba. Musíme dát všechno dohromady. Ale jak už jsem říkal, na celé podobě partnerství a dílčích projektech už pracujeme několik měsíců, takže máme do detailů rozpracováno, jak bude vypadat třeba naše prezentace v Olympijském parku v Českých Budějovicích. I co se týče toho Olympijského víceboje. Všechno je v pokročilé fázi a nepochybuji, že to stihneme. Olympijský víceboj je navíc aktivita, která přesahuje rámec jedněch her a bude se konat i v dalším roce.

ČOV uvádí, že spolu s vámi vidí největší problém současnosti ve zdraví a fyzické kondici dětí. Předpokládám, že právě angažmá CSG ve zmiňovaném Olympijském víceboji tuto shodu potvrzuje a stává se docela velkou výzvou, je tomu tak?

Bavili jsme se společně o statistikách, jak pohybová aktivita mládeže klesá, v době internetu a sociálních sítí. Mám dvě dospívající dcery a můžu mluvit z vlastní praxe. Není jednoduché nabídnout dětem alternativu. Čím lépe se to povede a my dokážeme mladé generace motivovat, aby odložily mobily a tablety a věnovaly se sportům a různým aktivitám, tím více naplníme nějaký účel a smysl našeho sponzorství. Toto úsilí o návrat popularity sportu daleko přesahuje naše partnerství s olympijským týmem. Není to jen o olympijském týmu a našem sponzorství.

Jak dbáte o zdraví a fyzickou zdatnost zaměstnanců ve skupině CSG?

David Chour

Každý výrobní podnik sleduje fluktuaci nebo nemocnost, protože čím zdravější populace je, čím lidé víc chodí do práce, tím méně opouští zaměstnání, jsou méně nemocní, a vy jste efektivnější. Když to řeknu obecně, péče o sportovní blaho, sportovní a zdravotní kondice jsou naším cílem, protože se k nim vztahuje vnitřní prosperita našich společností. Firma, která má patnáctiprocentní fluktuaci nebo nemocnost, nemůže stabilně fungovat.

Jako zaměstnavatel na úrovni jednotlivých společností ve skupině podporujeme různé aktivity. Od MultiSport karet, které našim lidem umožňují volné vstupy do různých sportovišť, přes pořádání různých sportovní her po obdobné akce, kterými se snažíme zaměstnance motivovat a přivést ke sportu. Jsou to spíše lokální aktivity na úrovni jednotlivých firem.

Autor: Igor Záruba

Komerční sdělení

Chour: Budeme partnery s přesahem. Chceme vrátit mládež ke sportu

