Chci, aby mělo smysl, že jsem žil

Lumíre, jaký byl tvůj rok 2020?

Zase objevný. Pokaždé, když si člověk pomyslí „jo, teď už vím, jak se věci mají“, se všecko zatřese v základech a máš tady další poučení. Ne, že bych si tenkrát v únoru myslel, že se mi už povede všechno, na co sáhnu, ale tak trochu jsem doufal, že to s Billy Elliotem a Elisabeth na repertoáru a s blížícím se American Idiotem pořádně rozjedeme. A ono se to všechno zastavilo. Pak jsem poznával už jenom takové věci, kolik jídel se denně dá uvařit, jak rychle se dá přibrat deset kilo, jak se svět obejde beze mě a vlastně bez všech herců světa… Naštěstí ta pandemie přišla se začátkem čínského roku Krysy, a ten teď odešel. Moje buvolí znamení přinese víc užitku, tomu věřím. Už vlastně začalo!

Během minulého roku zažila divadla dvě uzavření, během nichž musela rušit stovky prodaných představení. Zatímco na jaře jste v plzeňském divadle slibovali, že zrušená představení odehrajete, na podzim jste vše bez milosti zrušili a vraceli vstupné. Proč?



V divadle, jako je to plzeňské, se plánují hrací plány minimálně na rok dopředu. Byla to krásná doba, kdy víc než deset tisíc předplatitelů mělo v diářích, kdy jdou k nám do divadla, a muzikály jsme měli vyprodané na půl roku dopředu i na volnou kasu! Pak přišla první opatření a diváci se vstupenkami v klíně čekali, jestli jim slibované odehrajeme. Na jaře ještě naděje byla. Na podzim jsme ale měli už asi desátou verzi plánu na rok 2021, pereme se o každý termín se třemi dalšími soubory, ročně je potřeba odehrát asi šest stovek představení a každým dalším přesunem světla na konci tunelu se i ten sebelepší plán zhroutí. Pokud se čím dál častěji mluví o kulturních akcích s přítomností testovaných diváků, musíme být pořád ve střehu, že už to konečně začne. Naše obdivuhodná paní tajemnice už od loňského března soustavně připravuje nové a nové začátky divadelního provozu. A my naděje opakovaně získáváme a zase ztrácíme. A když nevíme, jestli budeme hrát od pondělka nebo až příští měsíc, samozřejmě zkoušíme, hrajeme, plánujeme další týdny a měsíce provozu.

Takže herci a zpěváci musejí zkoušet i během uzavření divadel?

Na jaře jsme opravdu dva měsíce zůstali všichni doma. Pak jsme se sešli a opatrně zkusili, co se zapomnělo. I ty dva měsíce pauzy byly znát. Ne že by herci zapomněli texty, ale choreografie začaly bolet a tím odpočíváním byly těžkopádné, hlasivky neposlouchaly, protože zlenivěly jako každý jiný sval. Nevím, kdo s tím přišel první, ale herec je něco jako vrcholový sportovec, bez soustavného tréninku a kondice se výkonnost ztrácí. Nehledě na ten fakt, že nevíme, kdy se znovu začne a kdy naše služba bude muset okamžitě fungovat.

Divák a rychle blížící se premiéra je pro herce jistě tím hlavním hnacím motorem. Jak těžké je udržovat soubor v kondici a motivovat jej, aby před prázdným hledištěm podával co nejlepší výkon. Přece jen zákaz vaší činnosti se protahuje po několik dlouhých měsíců…



Vést soubor je otázka strategie a psychologie. V posledních měsících skoro psychiatrie. Samozřejmě přeháním, ale nahodit ten motor a přesvědčovat lidi (i sám sebe), že to má smysl, je čím dál obtížnější. Ale ještě to jde! Ještě máme spoustu práce s nastudováním záskoků za dvě těhotné herečky a malí kluci v Billy Elliotovi a v Donaha! si ta představení „nanečisto“ zaslouží. Natočili jsme vybrané inscenace pro on-line vysílání v rámci projektu První řada u Vás doma a brzo se pustíme do zkoušení nové muzikálové komedie, a to nám dá taky pár měsíců zabrat.

Jak říkáš: „Vést soubor je otázka strategie a psychologie.“ Odkryla pandemie nějaké tvé profesní slabiny?

Nemyslím. Spíš osobnostní – zjistil jsem, že se asi nedokážu adaptovat na distanční formy komunikace. Už i objednávání zboží on-line je pro mě zoufalství, natož schůzování formou videokonference. To je mi vyloženě proti srsti. Jsem konzerva.

Před pár dny se mluvilo o možnosti, že by divadla mohla hrát pro omezený počet diváků. Některá divadla by to uvítala, jiná tvrdí, že to nemá vůbec cenu. Když pominu ekonomickou stránku, je prý pro herce ponižující hrát například pouze pro 20 % kapacity hlediště. Co si o tom myslíš ty?

Mám za sebou mnohaleté herecké zkušenosti v dobách porevolučních, takže mě jen tak nějaké řídké hlediště nezaskočí! Hrál jsem kdysi pro čtrnáct lidí v Karlových Varech, v pozdějších časech i pro sedm v Divadle za branou II Otomara Krejči, za pár let se občas hrál muzikál Řek Zorba pro čtvrtinu karlínského hlediště, … Byly různé divácké krize. Těch osmdesát nadšenců, kteří se v současnosti kvůli nám nechají otestovat a zanechají u vstupu do budovy kontakt, jen aby viděli plzeňský muzikál, bude požehnání! Divadlo je pro živé diváky!

Opravdu věříš, že si diváci najdou snadno cestu zpátky do divadla?



Našim divákům opravdu stačí jenom naznačit datum, kdy to spustíme, a budou stepovat před „ementálem“, (jak říkáme vstupnímu portálu naší Nové scény). Jsou naši věrní a nemůžou se dočkat. Jsou zakleknutí ve startovacích blocích. Jakmile se otevře, máme je zpátky!

Do Plzně na post šéfa souboru muzikálu jsi vtrhl před pěti lety a přinesl jsi s sebou takové muzikálové pecky jako Billy Elliot, Elisabeth, American Idiot, Sweeney Todd – a vše v české premiéře. Vypadá to, že se žádného titulu nebojíš.

Už je to pět let? Jsem hrdina, jenom když mě někdo zezadu drží a zespoda podpírá. Jo, mívám i sám naivní nápady, ale tenhle repertoár vychází z naší společné představy o správném muzikálu. Myslím nás dva s Pavlem Bárem, dramaturgem a doktorem muzikálu, osobou navýsost povolanou. A nemít tenhle soubor, který nám roste a sílí před očima a zatím nás v ničem nezklamal a nezradil, tak by naše sny byly taky k ničemu. Potom je tu zástup veledůležitých osob, které ten zázrak tvoří s námi – ředitel, náměstkyně, tajemnice, dirigent, inspicientka, obchodní oddělení, desítky dalších lidí. Všichni nezastupitelní.

Zmíněné tituly mohou muzikáloví fanoušci vidět v naší republice jen v Plzni…



Doufám, že i dál bude platit naše pravidlo: „Když na muzikál, tak do Plzně.“ Stejně jsme pojmenovali nabídku přistavit v Praze autobus, který diváky odtamtud přiveze na vybrané představení a pak je zase odveze zpátky. Nejen proto, že tady diváci vidí ty tituly, které se jinde nehrají. Jít do Plzně i na známou věc by se mělo vždycky vyplatit. Protože nemíníme snižovat laťku inscenačních kvalit a prvotřídních hereckých, pěveckých a tanečních výkonů. Prostě se budeme snažit o všestranně nabušený muzikál, jaký myslíme, že by měl být.

Jak moc ti koronavirus zkřížil plány?

Jsem zvyklý plány přizpůsobovat. Nejde to tudy, půjde to jinudy. Ale půjde to! Internetová televize, streamy koncertů a Matiné, interní vzdělávání v oboru, to všechno jde vymyslet. Co se nedá nahradit a skoro to už nejde vydržet, je přítomnost živého diváka. Už ať to všechno můžeme ukázat lidem! To potřebujeme!

Zmínil jsi projekt „Na muzikál? Do Plzně!“ To byl logický krok, jak zvýšit povědomí o plzeňském souboru. Jsi ale iniciátorem i jiných akcí – festivalu Na scénu!, který se soustředí na studenty muzikálových škol, projektu INTRO ’21 určený pro začínající autory, podnítil jsi založení Muzikálového studia DJKT. Kde se berou tyhle nápady?



Z potřeb muzikálového provozu. Všechno souvisí se vším. Děti, které každou chvíli potřebujeme využít v inscenacích, je lepší dlouhodobě trénovat ve všech disciplínách. To jediný konkurz nespasí. Z našich herců jsou navíc lektoři a výukou si ověřují vlastní schopnosti a limity. Studenty odborných škol je dobré poznat a nejlépe všechny najednou, abychom měli přehled, jaká je úroda nových posil v oboru. To se pak snáze vybírají nové posily do souboru. Pak je tady potřeba oboustranných zkušeností, které můžou bezbolestně nabídnout uvedení světových premiér nových, dosud neuvedených děl. Trénink, vzdělávání, zlepšování, mimořádné zážitky. To všechno je muzikál.

Všechno jsi ale musel vypiplat od začátku, muselo tě to stát hodně energie. Naštěstí vypadáš, že jí máš stále dost. Plánuješ ještě něčím překvapit?

Neplánuju, ale jsem si jistý, že překvapím. To prostě přijde samo a překvapím nejvíc sám sebe, jak se znám.

A můžeš odtajnit, jaké tituly ještě pro Plzeň chystáš?

Už je asi veřejně známo, že v květnu u nás bude česká premiéra broadwayské muzikálové komedie Něco shnilého!, na začátku prosince slavný Sunset Boulevard, který nasazujeme u příležitosti jubilea Stáni Topinkové, jedné z nejvýraznějších osobností plzeňského divadla, a za rok uvedeme v české premiéře Fun Home, komorní příběh popisující skutečné životní události americké lesbické kreslířky Alison Bechdelové. No a mezitím spatří světlo světa několik nových titulů – vítězných v již zmíněném projektu INTRO´21 a třeba pár dalších mimořádných akcí. Co chystáme do repertoáru v dalších sezónách, už můžete hádat.

V Plzni jste právě dozkoušeli klasický muzikál My Fair Lady. Poprvé se postavíš na tamní jeviště ne jako šéf, ale jako kolega, herec. Jak si to užíváš?



Se všemi hrůzami, které k tomu patří. Nejhorší byl ten naštěstí neopodstatněný a už odeznělý prvotní strach, že si mé ovečky řeknou: „Tak, dlouho jsi žvanil, jak se to má dělat, teď teda ukaž!“ Cítím se s nimi jako v bavlnce. Je to fajn pocit, hrát ve fungujícím divadle.

V jednom rozhovoru s tebou zaznělo: „Chtěl jsem být vším.“ Možná proto jsi měl zamlada mnoho kroužků a zájmů, vedle těch, které by člověk u tebe čekal – dramatický kroužek, zpěv, hra na klarinet, jsi navštěvoval i auto-moto klub, klub ochrany přírody, judo, lukostřelbu, šachy a další. A nyní? Jsi spokojený, čím je Lumír Olšovský právě teď?

Všechno, čím jsem byl, jsem dávno měl příležitost zužitkovat v praxi. I ty šachy se v běžném šéfovském provozu dnes hodí, o auto-moto dovednostech nemluvě! Nelituju ničeho, co jsem poznal, a rád poznávám další nové věci. Nevím, čím přesně teď jsem, ale asi bych chtěl, aby za mnou zůstala viditelná stopa. Aby mělo smysl, že jsem žil.