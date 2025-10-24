Chcete ušetřit tisíce ročně? Udržitelné technologie vám to umožní

Jedněmi z nich jsou manželé Bereščákovi. Nedávno si pořídili starý dům a pustili se do jeho rekonstrukce. Na financování využili kombinaci hypotéky a státní podpory z programu Oprav dům po babičce.
Postupně opravují nejkritičtější části domu – střechu, okna a zateplení. Už při plánování přemýšleli o dlouhodobé udržitelnosti. „Těším se, až bude dům hotový, chceme to mít brzy za sebou. Zároveň ale dbáme na to, aby vydržel desítky let a měl co nejnižší energetickou náročnost,“ dodává Karolína Bereščáková.
Bereščákovi nejsou výjimkou. Podle průzkumu Generali České pojišťovny je pro dvě třetiny českých domácností hlavním motivem úspora na energiích a hned poté snaha chránit životní prostředí. Průzkum, který připravila pojišťovna ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos, mapuje udržitelné chování českých domácností a také jejich postoje ke spoření.
Jak udělat domov skutečně udržitelný
Když máte dům technicky v pořádku, můžete se zaměřit na kroky, které přinášejí opravdové úspory. Velký potenciál mají například solární panely a tepelná čerpadla. Díky nim můžete snížit spotřebu energie ze sítě až o 60 % a stát se méně závislí na výkyvech cen elektřiny. Kombinací těchto opatření lze ušetřit nejen tisíce korun ročně, ale také výrazně zvýšit hodnotu svého bydlení. Na pořízení těchto technologií lze navíc čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Ten podporuje také zateplení fasády a střechy nebo výměnu oken.
Nezapomeňte na pojištění
Dům je hotový a energeticky úsporný. Co teď? Přichází na řadu poslední, ale neméně důležitý krok – pojištění. Škody způsobené větrem, krupobitím nebo přepětím mohou fotovoltaiku nenávratně poškodit.
Kdy a jak pojištění řešit, vysvětluje Jan Pinkava, produktový manažer majetkového pojištění z Generali České pojišťovny: „Fotovoltaiku standardně považujeme za součást domu, a proto se její hodnota započítává přímo do pojištění nemovitosti. Není tedy nutné ji oceňovat zvlášť. Pokud si však klienti přejí pojistit jen fotovoltaiku, není to problém. Stačí si nastavit požadovaný limit plnění a pojistná nebezpečí, která mu jeho fotovoltaiku dokonale ochrání.“
Udržitelnost jako nový normál
Udržitelné technologie už dávno nejsou výsadou ekologických nadšenců. Stávají se rozumným a ekonomicky výhodným řešením. Od zateplení domu přes solární panely až po pojištění majetku. To vše pomáhá k tomu, aby vaše nemovitost byla nejen úspornější, ale i odolnější a připravená na budoucnost. Na tu při zavádění udržitelných opatření myslí podle průzkumu Generali České pojišťovny až 70 % domácností.
Inspirujte se skutečnými příběhy
Možná vás čeká rozsáhlá rekonstrukce a chcete ji zvládnout chytře a zodpovědně. Nebo se právě stěhujete a přemýšlíte o udržitelných možnostech bydlení. Podobné otázky si dnes klade mnoho lidí. Pokud jste mezi nimi i vy, sledujte videosérii Geny české rodiny. Ta mapuje život 3 různých rodin, které se rozhodly pro udržitelnější způsob života. Každá z nich řeší danou situaci jinak, ale vždy s ohledem na životní prostředí. Plánují alternativní zdroje energie, rekonstruují nemovitost, hledají udržitelná řešení v jejich každodenním životě. S pomocí expertů z řad státního, soukromého a neziskové sektoru ukazují efektivní řešení a tipy, jak začít.
Nechte se inspirovat příběhy rodin – ať už sami stojíte před podobným rozhodnutím, nebo se chcete dozvědět více informací o udržitelných řešeních.