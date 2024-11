Chcete učit děti lyžovat? České hory jsou na to ideální! | foto: AHS

Pro řadu lyžařských instruktorů jsou české hory nejen místem výkonu povolání, ale často i osobní srdeční záležitostí. Tak je tomu i u instruktora Martina Knota ze Špindlerova Mlýna. „K českým horám mám velmi silný osobní vztah. Vyrůstal jsem v nich a dodnes v nich žiju. Odmala jsem stál na lyžích, na kterých mě učili rodiče, a lyžování se stalo i mou prací. Takže na české hory nedám dopustit.“ Nezaměnitelnou atmosféru českých hor vnímá i Roman Kubát, který se také věnuje výuce lyžování na krkonošských svazích: „České hory nejsou vysoké, ale jsou krásné. Vzhledem k tomu, že se do hor jezdí lidé bavit, vždy je tu pozitivnější atmosféra, a tak nějak lepší nálada,“ popisuje.

Práce instruktorů je radost i zodpovědnost

Práce instruktora je kombinací fyzické aktivity, práce s lidmi a nezbytné pedagogiky. Kdo se chce této profesi věnovat, musí projít vzdělávacím kurzem s akreditací ministerstva školství. V Česku se do výuky jízdy na zasněžených svazích každoročně zapojuje okolo tří tisíc instruktorů, kteří se věnují 150 až 250 tisícům klientů, z nichž přibližně dvě třetiny tvoří děti. Dle průzkumu agentury STEM/MARK se drtivá většina (94 %) českých lyžařů a snowboardistů naučila jezdit právě na českých svazích.

Pracovní den instruktora zimních sportů se liší podle fungování konkrétní lyžařské školy „Někdy se musí jít každé ráno do kanceláře školy a čekat, až přijde klient, který si zaplatí lekci s vámi. Jindy dokáže škola domluvit lekce dopředu a instruktor už pak jen sleduje ve svém kalendáři v telefonu, kdy má kde být,“ popisuje Martin Knot. Nikol Novotná, která má za sebou již přes 20 odučených sezon, doplňuje: „Někdy výuka probíhá i na večerním lyžování formou různých individuálních výuk, případně tréninků pro instruktory, takže pak je den opravdu nabitý.“

Co nepodcenit v lyžařských začátcích

Výuka sjezdového lyžování nebo snowboardingu má vždy svá specifika, zvlášť u začátečníků. Knot dodává, že první základy lze zvládnout překvapivě rychle. Pokud je klient alespoň průměrně pohybově nadaný, naučí se během jedné půldenní lekce klouzat, zabrzdit a třeba i mírně zatočit. Roman Kubát doplňuje osobní zkušenost: „Vzpomínám na klientku, která přišla jako úplný začátečník, po dvou hodinách byla schopná sjet modrou sjezdovku a odpoledne už bez problému jezdila na červené.“

Rodičům, kteří chtějí své děti naučit lyžovat, Kubát doporučuje „nikam nespěchat a děti stavět na lyže ze začátku vždy jen na krátký čas tak, aby je to pořád bavilo“. Zároveň zdůrazňuje, že rozhodně stojí za to svěřit děti do rukou profesionálů.

Zázemí českých skiareálů

První kroky na svahu usnadňuje začátečníkům na českých horách dobrá technická vybavenost a zázemí. Pohyblivé pásy a sjezdovky s širokými pozvolnými dojezdy výuku významně ulehčují. Novotná dodává: „Obrovská výhoda učení lyžování na českých horách je právě to, že zázemí pro učení máme shodné, vlastně mnohdy i lepší než v zahraničí.“ A vedle mateřského jazyka mají české hory pro Čechy ještě jednu obrovskou výhodu – jsou blízko. Jak zdůrazňuje Kubát, téměř celou Českou republiku obklopují hory a na svahu tak můžete být z většiny míst v Česku do dvou hodin.

V porovnání se zahraničím se dá mluvit i o lepší cenové dostupnosti. „Pokud porovnáme všechny náklady na cestu, bydlení, stravování, skipas apod., tak české hory prostě pořád jasně vedou,“ porovnává náklady Knot. S tím, že se pro výuku lyžování vyplatí vyrazit na tuzemské svahy, souhlasí také Kubát. „Vzhledem k tomu, že učení se na lyžích je dlouhodobý proces, je pro učení lepší využívat naše hory, klidně v kratších pobytech a častěji než 1x za sezonu Alpy,“ uzavírá.

Díky jejich dostupnosti, skvělému zázemí a práci nadšených instruktorů jsou české hory ideálním místem, kde se naučit lyžovat, zdokonalit techniku, nebo prostě jen zažít radost z pohybu na sněhu. České hory jsou zkrátka hory zážitků.