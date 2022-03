Chcete se cítit v pohodě? Wellness Hotel Pohoda předčí vaše očekávání

Hotel Pohoda učaruje luxusním ubytováním v lázeňském městě

Hledáte pro svou dovolenou nebo výlet ubytování, kde se budete cítit jako v pohádce? Chcete se nechat hýčkat, opečovávat a užit si skutečnou relaxaci? Jestli jste si odpověděli ano, pak se vydejte do Hotelu Pohoda, který se nachází v klidné části lázeňského města Luhačovice. Hotel nabízí svým hostům velmi komfortní ubytování v devadesáti nadstandardně vybavených pokojích.

To ale není zdaleka vše. Každý jedinec z personálu hotelu si uvědomuje, jak je důležité pečovat o hosty, a to především o jejich duševní zdraví. Hosté hotelu se budou cítit jako v bavlnce a budou opečovávaní přímo královsky. Nic není nemožné. Proč? Protože si to každý host stoprocentně zaslouží.

Srdcem hotelu je wellness, které uvolní tělo i mysl

Pořádný odpočinek je lékem na únavu i stres. Na dovolenou bychom neměli jezdit jen v létě. Relaxace a načerpání nových sil je potřeba po celý rok. Když naše tělo i mysl dokáží relaxovat, vypnout a hodit se do pohody, pak posilujeme naši obranyschopnost, lépe zvládáme zdravotní potíže a jsme odolnější vůči stresu.

A právě wellness pobyt je ideálním způsobem, jak hodit starosti všedních dní za hlavu a užít si na maximum hýčkání těla i mysli. Wellness Hotel Pohoda nabízí skutečně široký výběr způsobů, jak se hodit rychle do pohody:

Bylinková sauna

Finská sauna

Parní solární sauna

Tepidarium

Whirpool

Relaxační vířivý bazén

Plavecký bazén

Každý si tu přijde na své. A pokud nevíte, co si vybrat a jaký relax je pro vás tím pravým ořechovým, vyzkoušejte vše. Hotel nabízí různě dlouhé pobyty a pobytové balíčky, které nadchnou rodiny s dětmi, partu přátel, kolegů i zamilované páry.

Dobijte své baterie a užijte si celý týden v pohodě

Čím více dní v hotelu strávíte, tím méně se budete chtít vrátit do běžného života. Hotel se snaží vyjít vstříc všem hostům a nabízí proto pestrou škálu pobytů:

Týden celkové relaxace vám pomůže upevnit duševní i tělesné zdraví, díky čemuž dosáhnete lepší soustředěnosti.

Týden s vodoléčebnou kúrou zaujme hydromasáží se zábalem, perličkovou koupelí a bylinkovou koupelí.

Týden pohody a vitality ocení milovníci aromaterapeutické masáže těla i nohou i nadšenci perličkových koupelí a zábalů

Medový relaxvíkend nadchne medovým zábalem i bylinkovou relaxační koupelí

Chuťové pohárky poškádlí vytříbená gastronomie hotelu

Součástí pobytů je také vynikající gastronomie, která zamává s vašimi chuťovými pohárky. Vždyť přece po uvolňující masáži nebo perličkové koupeli každému pěkně vyhládne. O vaši spokojenost se postará menu sestavené profesionálními kuchaři, kteří vám naservírují lahodné pokrmy v podobě kachních prsou, dančího hřbetu nebo lososa.

Kousek od restaurace je dětský ráj vybudovaný v podobě teras, na kterých si děti i rodiče najdou prostor pro odpočinek i řádění. V blízkosti terasy se nachází veliké pískoviště s mechanickým výtahem, kousek dále mohu děti dovádět na skluzavkách a houpačkách. Hotel Pohoda myslí na vše.