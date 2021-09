Chcete mít nejen povlečení stále jako nové? Poradíme, jak správně prát

Obecně platí, pokud se na prádle objeví skvrna od jídla, pití nebo barvy, zašpiněné ložní povlečení i oblečení vyperte co nejdříve. Udělejte to proto, aby skvrna nepronikla hluboko do vlákna a abyste ji co nejefektivněji odstranili. Oblečení s odolnými skvrnami namočte do studené vody a nechte odležet. Na skvrnu můžete přímo aplikovat i prací gel a následně dát do pračky.

Jak prát přírodní materiály

Bavlna a BIO bavlna

Bavlna i BIO bavlna je materiál, který je odolný, savý a snadno se zpracovává. Na kůži je příjemný, dobře se nosí a neelektrizuje. Často se vyrábí s různými příměsemi, které zajistí pružnost a pomohou udržet tvar oblečení. Při výběru oblečení z BIO bavlny hledejte certifikaci, která potvrdí původ materiálu. Nejznámějším certifikátem je GOTS (Global Organic Textile Standard). Bavlna se bohužel mačká, vytvářejí se na ní žmolky a častým praním může ztratit svou barvu. Pokud máte 100% bavlněné povlečení, nemusíte se bát praní na 60 °C, protože snese i vysoké teploty, nicméně bavlnu s příměsí raději perte na 40 °C a sušte ji v sušičce v rámci příslušného programu.

Len

Len je silná, prodyšná a antibakteriální látka, která rychle schne a dobře vstřebává vlhkost. Má antistatické vlastnosti a je hypoalergenní, pokožku nedráždí a příjemně se nosí. Při nošení se však rychle mačká. Len perte na 40 °C, a pokud to vaše sušička nabízí, můžete dát lněné oblečení přesušit i do ní. Oblečení i ručníky z lnu můžete klidně žehlit.

Vlna

Většina vlny pochází z Nového Zélandu a z Austrálie a považuje se za nejstarší živočišné vlákno v textilní výrobě. Vlna je skvělým tepelným izolantem, je prodyšná, nemačkavá a recyklovatelná. Pokožku však škrábe, a tak se nedoporučuje alergikům, lidem trpícím ekzémy a malým dětem. Pokud můžete, vlněné oblečení větrejte, nicméně chcete-li jej přece jen vyprat, perte ho na programu určený na vlnu.

Kašmír

Kašmírová vlna se získává z kašmírských koz z oblasti Himalájí. Jejich srst se sbírá v době jarního línání, kdy se tato zvířata přirozeně zbavují přebytečné srsti. Kašmír je lehký, příjemný materiál s vynikajícími termoregulačními vlastnostmi. Nevýhodou kašmíru je jeho vyšší cena a to, že při nesprávném praní se může oblečení vyrobené z něj srazit. Proto se doporučuje kašmír prát v rukách a nesušit v sušičce.

Hedvábí

Hedvábí je luxusní přírodní materiál, který se vyrábí z vlákna kukly bource morušového. Z hedvábí se vyrábějí většinou společenské i letní šaty, halenky nebo spodní prádlo. Hedvábná látka je velmi prodyšná, výborně reguluje teplotu, je příjemná na pokožce a má samočisticí vlastnosti. Namísto praní se hedvábí doporučuje pořádně vyvětrat na vzduchu. Pokud ho přece jen chcete vyprat, rozhodně ho perte v ruce s jemným mýdlem. Hedvábí se snadno mačká, ale není kamarád s klasickou žehličkou. Proto při žehlení zvolte napařovací žehličku.

Bambus

Vlákno z bambusu je velmi jemné, měkké a prodyšné. Při praní buďte opatrní. Perte ho max. na 30 až 40 °C, nepoužívejte aviváž ani sušičku. Kousky z tohoto materiálu je ideální nechat uschnout volně na vzduchu a slunci.

Náš TIP: Vysoce účinný Rex 3+1 Power Caps s esenciálními oleji kombinuje výhody pracích kapslí a spolehlivého odstranění skvrn i při nízkých teplotách.

Jak prát syntetické materiály

Viskóza

Viskóza se sice vyrábí z přírodní celulózy, ale při její výrobě je třeba použít velké množství chemie, proto ji zařazujeme mezi syntetické materiály. Látka z viskózy je výjimečně lehká, ale není odolná tak jako ostatní tkaniny. Viskózu perte na max. 40 °C a žehlete nízkou teplotou, abyste látku nezničili. Pokud máte halenku z viskózy, nejideálnější je vyprat ji v ruce a rozhodně neždímat, protože ztratí svůj tvar. Tento materiál navíc doporučujeme prát s pracím prostředkem Perwoll Wool & Delicatese, aby se zachovala jeho jemnost.

Polyester

Polyester je vyroben z umělých vláken, které se snadno elektrostaticky nabíjí a nejen, že se díky tomu často stanete obětí výboje elektrostatické elektřiny, ale oblečení se i více lepí na kůži a může vznikat určitý diskomfort. Proto oblečení z polyesteru perte na vysokou teplotu 60 °C a používejte aviváž, která tento nešvar odbourává. Při praní volte speciální program určený pro syntetiku, který se tak jemně postará o vaše prádlo ze syntetických vláken. Polyester je nemačkavý materiál, který v případě potřeby můžete žehlit na střední teplotu.

Elastan

Sportovní oblečení jako např. plavky nebo i funkční trička a kalhoty se většinou vyrábí z elastanu. Elastan je extra pružný materiál, který se snadno přizpůsobí a je odolný. Ve světě je znám také pod obchodní značkou Lycra nebo v Americe jako Spandex. Elastan perte vždy ve vodě s teplotou v rozmezí 30 až 40 °C a žehlete při nízkých teplotách z vnitřní strany. Oblečení z elastanu si při správné péči umí dlouhodobě udržet svůj tvar a barvu.

Mikrovlákno

Z této revoluční tkaniny se velmi často vyrábějí utěrky nebo hadříky, které se používají při úklidu a čištění. Aby hadříky sloužily dlouhé období, je třeba se o jejich syntetická vlákna starat, protože nesprávné praní dokáže jejich savá vlákna zničit. Nejideálnější volbou je mikrovlákno prát v ruce v mírně teplé vodě. Při praní v pračce nepoužívejte změkčovače a perte v rozmezí teplot 40 až 60 °C s vhodným pracím prostředkem. Mikrovlákno neperte dohromady s přírodními tkaninami, nepoužívejte přípravky na bělení. Tkaninu z mikrovlákna můžete nechat volně usušit na sušáku nebo v sušičce na prádlo při použití nízké teploty.

Akryl

Akrylová vlákna se často kvůli své ceně, jemnosti a rychleschnoucím vlastnostem používají jako náhrada za vlnu. Nevýhodou akrylu je, že se snadno vytahá a tvoří se na něm žmolky. Akrylové svetry perte v ruce v mírně teplé vodě nebo v pračce na max. 30 °C. Při vyšší teplotě hrozí, že z pračky vytáhnete zmenšený nebo zcela sražený kousek oblečení. Oblečení z akrylu sušte ve vodorovné poloze, aby si zachovalo svůj tvar.

Při praní špinavého prádla myslete i na správné roztřídění podle barev, abyste předešli nežádoucímu zabarvení.