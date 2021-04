Chalupa na prodej je „zlatý důl“

Poptávka je zhruba čtyřnásobně větší než v minulých letech. A počet objektů, které jsou na prodej, postupně klesá. Díky tomu tak rostou ceny chat a chalup a současně se zvyšuje také poptávka po objektech, které v minulosti nebyly právě v kurzu.

Samota láká

To jsou například nemovitosti na samotě nebo objekty v horším technickém stavu určené k rekonstrukci. Dříve byly vyhledávány nemovitosti po rekonstrukci, ve skvělém technickém stavu a připravené k okamžitému využívání. Oproti minulosti také roste zájem i o samoty či polosamoty, které se v minulosti prodávaly déle a jejich prodej byl složitější. To je skvělá zpráva pro majitele těchto objektů. Dokonce ani chalupy na odlehlejších místech už nejsou „popelkou“. Lidé začali v loňském roce více zvažovat, kde by chtěli trávit svůj čas. Prim tak hraje dostupnost přírody a vlastní pozemek. Stávající stav chalupy, stejně jako doba dopravy z bydliště přestaly být při výběru prioritou.

Tržní ceny stále rostou

Největší potenciál mají nadále samozřejmě pěkné chalupy po rekonstrukci, v přírodě a s krásným okolím. Těch je ovšem málo a jejich ceny tak raketově rostou. Proto se nyní mnohem více prodávají i objekty, které nejsou tak atraktivní, ale stojí méně. Dokonce menší a dříve méně atraktivní chaty, které se cenově pohybují do milionu korun, začínají být prodejním trhákem. To ovlivňuje jejich prodejní ceny. Ostatně podívejte se, jak se pohybují ceny v jednotlivých regionech:

Tři důvody, proč vysoká poptávka nevydrží

Jakkoli rostoucí ceny a vysoká poptávka může lákat k spekulativnímu odkladu prodeje rekreačních objektů, majitelé, kteří budou příliš otálet, na tom nakonec mohou prodělat. Dá se totiž očekávat, že se současná situace překlopí. Proč?

První faktor, který povede ke zpomalení prodejů, bude vyřešení současné pandemické situace. Jakmile se uklidní, začnou lidé opět normálně žít a zájem o rekreační objekty za vysoké ceny začne rychle klesat.

Druhý důvod je ten, že za poslední čtyři roky změnilo majitele obrovské množství chat a chalup. Velká část lidí, kteří měli zájem o koupi, tak už budou mít nový objekt a počet dalších zájemců se začne snižovat.

Posledním faktorem, který do situace promluví, budou nově budované apartmány v atraktivních lokalitách. Mnoha rodinám totiž pro rekreaci stačí mít bezúdržbový apartmán, který využijí pro krátkodobé přenocování mezi výlety a sportovními aktivitami. Zejména mladší generace často nepotřebuje chalupu, na které musí také zapojit ruce k dílu.

Díky těmto faktorům se dá očekávat, že poptávka po rekreaci začne pomalu ochlazovat. Pokud tedy zvažujete, že budete prodávat chatu nebo chalupu, je ideální doba promluvit si s makléřem. Kdo využije současné vlny zájmu, získá za svoji nemovitost opravdu zajímavou částku.

