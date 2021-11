CGM MEDISTAR Stomatolog: pro efektivní chod stomatologické ordinace

CGM MEDISTAR je moderní software z portfolia firmy CompuGroup Medical, která má na českém trhu již více než 25letou tradici. Ambulantní a stomatologické systémy jako PC DOKTOR, PC DENT, DENTIST+, MEDICUS a AMICUS používá už přes jedenáct tisíc českých ordinací. Bližší informace ke všem CGM produktům naleznete na cgm.cz.

Cloudová ordinace dostupná odkudkoli

CGM MEDISTAR se od ostatních systémů liší především technologií cloudu. Lékař se díky vzdálenému přístupu k datům může ke svému účtu přihlásit z jakéhokoli počítače, stačí připojení k internetu a webový prohlížeč. Software běží stejně dobře na Macbooku jako na stolním počítači s operačním systémem Windows.



Systémy CGM vyvíjejí IT odborníci vždy ve spolupráci s lékaři a vývojem cloudového systému vyslyšeli požadavky zejména těch, kteří střídají více ordinací nebo část své práce rádi vykonávají z domu.

Přesvědčte se o výhodách CGM MEDISTAR Stomatolog sami a vyzkoušejte si demo zdarma nebo pro více informací navštivte web cgmmedistar.cz.

Kalendář a propracovaný grafický zubní kříž

CGM MEDISTAR Stomatolog nabízí objednací kalendář, díky kterému může lékař i personál snadno pracovat s termíny. Systém je napojen na oblíbenou službu CGMesky, takže je například možné velmi snadno poslat SMS zprávu pacientovi jako připomínku před sjednaným termínem.

U každého pacienta v systému naleznete propracovaný grafický zubní kříž, samozřejmě s podporou rozlišení stálého, smíšeného nebo dětského chrupu. Značky do něj jednoduše zanesete pomocí myši nebo klávesnice, navíc můžete zaznamenat i úpony gingivy nebo viklavost.

Stomatologické účtování a privátní úhrady

CGM MEDISTAR Stomatolog vám na pár kliknutí připraví i bezchybné podklady pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Data se navíc průběžně kontrolují a systém sám upozorňuje na možné konflikty, což šetří čas jinak strávený vytvářením opravných dávek. Díky vzdálenému přístupu k datům můžete vyúčtování řešit odkudkoli, klidně ze zahrady nebo oblíbené kavárny.



V systému také můžete vytvořit vlastní kódy a tisknout účtenky a faktury pacientům. Ceny přitom nemusíte zadávat ručně, systém podporuje import laboratorního i ordinačního ceníku.

Oblíbeným rozšířením je ve stomatologických ordinacích CGM Terminál WiFi umožňující platbu kartou. Tuto možnost ocení většina pacientů a výrazně se tak zvýší prestiž ordinace. Celý systém je samozřejmě připraven na EET.

Systém bez instalace i aktualizací

Cloudový software není nutné předem instalovat, jednoduše otevřete webový prohlížeč, zadáte přístupové údaje a máte ihned k dispozici všechna data. Celý systém je natolik intuitivní a uživatelsky přívětivý, že se s ním rychle naučí pracovat i lékař, který s cloudem dosud neměl zkušenost. Kdykoli je také k dispozici zákaznická podpora CGM.



Velkou výhodou jsou automatické aktualizace systému a zálohy dat, díky kterým si můžete být jisti, že jsou data v bezpečí a systém si nevyžádá aktualizaci v nejméně vhodnou chvíli.

Citlivá data v naprostém bezpečí

Všechna data, která do systému CGM MEDISTAR zadáte, se již během psaní ukládají v šifrované podobě do datového centra. Tento způsob vzdálené správy dat je maximálně bezpečný, jelikož data uložená pod stolem v ordinaci nemohou nikdy dosáhnout podobné ochrany jako data, která jsou zadána do systému CGM MEDISTAR.



Společnost CompuGroup Medical uchovává citlivá data pacientů ve spolupráci s prověřenou firmou DataSpring v areálu, který splňuje nejvyšší české bezpečnostní certifikace a je jedním ze tří nejlépe zabezpečených datových center v Česku i na Slovensku.

Ztráta dat není možná

Pokud by se vám rozbil počítač, jednoduše si systém otevřete na jiném. V případě krádeže stačí zavolat na zákaznickou podporu CompuGroup Medical, kde během pár minut zablokují přístup do databáze a vygenerují vám nový přístupový klíč. Na novém zařízení tak budete opět mít všechna původní data i nastavení.

Stačí si tedy pamatovat heslo a k údajům o vašich pacientech se bez vašeho vědomí nikdo nedostane. Díky systému oprávnění nastavíte každému členu personálu přístup přesně v takovém rozsahu, v jakém potřebujete.