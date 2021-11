CGM MEDISTAR představuje budoucnost českého zdravotnického trhu

Budoucnost ve znamení CGM MEDISTAR

CGM MEDISTAR je služba poskytovaná prostřednictvím webové aplikace. Ambulantním lékařům, a dnes již i stomatologům, tak umožňuje být v komunikaci se svou ordinací odkudkoli, kde je internetové připojení a počítač. Veškeré potřebné informace například o kmenových pacientech má lékař k dispozici i mimo své trvalé pracoviště. Systém je zároveň propojený s úložištěm elektronických receptů Státního ústavu pro kontrolu léčiv a se zdravotními pojišťovnami, kterým dokáže zasílat data o poskytnuté péči a jejím vyúčtování. Umí také přijímat elektronickou formou laboratorní výsledky a je schopný mezi sebou propojovat jednotlivá pracoviště zdravotnických řetězců. Díky cloudovému řešení není služba vázaná na předchozí složitou instalaci nebo konkrétní hardwarovou konfiguraci počítače.

CGM MEDISTAR je navíc plně kompatibilní s operačními systémy Windows i macOS. Přesvědčte se o výhodách CGM MEDISTAR sami a vyzkoušejte si demo zdarma nebo pro více informací navštivte web cgmmedistar.cz.



Citlivá data v naprostém bezpečí

Všechna data, která se do systému CGM MEDISTAR zadávají, se již během psaní ukládají v šifrované podobě do datového centra. Tento způsob vzdálené správy dat je maximálně bezpečný, jelikož data uložená pod stolem v ordinaci nemohou nikdy dosáhnout podobné ochrany jako data zadána do systému CGM MEDISTAR.

Společnost CompuGroup Medical uchovává citlivá data pacientů ve spolupráci s prověřenou firmou DataSpring v areálu, který splňuje nejvyšší české bezpečnostní certifikace a je jedním ze tří nejlépe zabezpečených datových center v Česku i na Slovensku. Vývoji produktu a bezpečnosti cloudového úložiště je věnovaný druhý díl online seriálu MEDITOUR JOURNAL.

Ubírá lékařům starosti

Řada starostí spojených s povinnou administrativou a IT procesy, jimiž se dříve museli lékaři zaobírat, odpadla. CGM MEDISTAR se postará například o pravidelné zálohování dat nebo kontrolu, zda jsou vedené informace v souladu s platnou legislativou. Usnadnění přináší i v elektronické komunikaci s pojišťovnami a dalšími subjekty. Na pár kliknutí připraví bezchybné podklady pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Data se navíc průběžně kontrolují a systém sám upozorňuje na možné konflikty, což šetří čas jinak strávený vytvářením opravných dávek. Díky vzdálenému přístupu k datům lze vyúčtování řešit odkudkoli, klidně ze zahrady nebo oblíbené kavárny.

Veškeré informace dostupné odkudkoli a kdykoli

Síla CGM MEDISTAR je v intuitivnosti uživatelského rozhraní, díky kterému se velmi rychle stane nepostradatelným pomocníkem v každé ordinaci. V moderně laděném a velmi přehledném prostředí se zorientuje uživatel každé věkové kategorie v krátkém časovém horizontu. Lékař hned na první pohled vidí, kolik lidí je v konkrétní den objednáno na vyšetření nebo jestli někdo sedí v čekárně. Interface aplikace dále nabízí přehled o tom, kterou dokumentaci má zrovna lékař rozpracovanou. Po příchodu pacienta do ordinace si lékař jednoduše vyhledá jeho dokumentaci se záznamem o poskytované péči, diagnózách, preskripci či dalších údajích a může ihned začít se strukturovaným záznamem do moderního dekurzu.



Systém bez instalace i aktualizací

Cloudový software není nutné předem instalovat, stačí jednoduše otevřít webový prohlížeč, zadat přístupové údaje a všechna data jsou ihned k dispozici. Velkou výhodou jsou automatické aktualizace systému a zálohy dat, díky kterým je zajištěno, že jsou data v bezpečí a systém si nevyžádá aktualizaci v nejméně vhodnou chvíli.



Řešení pro různé odbornosti

Ambulantní systém CGM MEDISTAR řeší management a provoz již v celé řadě českých ordinací. Nyní je dostupný i ve verzi Stomatolog a nabízí tak maximální flexibilitu práce a dokonalé zabezpečení dat i zubním lékařům. U každého pacienta je k nalezení propracovaný grafický zubní kříž s podporou rozlišení stálého, smíšeného nebo dětského chrupu. Značky se do něj jednoduše zanášejí pomocí myši nebo klávesnice. Umožněno je také zaznamenání úponů gingivy nebo viklavost.

CGM MEDISTAR je moderní ambulantní systém z portfolia firmy CompuGroup Medical, která má na českém trhu již více než 25letou tradici. Ambulantní a stomatologické systémy jako PC DOKTOR, PC DENT, DENTIST+, MEDICUS a AMICUS používá už přes jedenáct tisíc českých ordinací.